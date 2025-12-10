【チルドコーヒーに関する調査】チルドコーヒー飲用者の重視点は「価格の手ごろさ」が4割強。続く「ミルクとコーヒーのバランス」は4割弱、マウントレーニア主飲用者では1位

マイボイスコム株式会社

■チルドコーヒーの飲用者は約46％。そのうち、週1本以上飲む人は2割

■チルドコーヒー飲用者の重視点は「価格の手ごろさ」が4割強、「ミルクとコーヒーのバランス」が4割弱、「コーヒーの味の強さ」が3割強。マウントレーニア主飲用者では「ミルクとコーヒーのバランス」が1位

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、13回目となる『チルドコーヒーの飲用』に関するインターネット調査を2025年11月1日～7日に実施しました。

チルドコーヒーの飲用状況や意向、購入時の重視点などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

1. チルドコーヒーの飲用頻度

チルドコーヒーの飲用者は約46％です。

週1本以上飲む人は約9％、チルドコーヒー飲用者に占める割合は2割です。

2. チルドコーヒーを飲む場面

チルドコーヒー飲用者の飲用場面は（複数回答）、「おやつの時」「ちょっと一息つきたい時」「仕事・勉強・家事の合間」「気分転換したい時」が各20％台です。

「おやつの時」は女性で比率が高く、女性10～40代では4割前後となっています。

男性30～60代では「仕事・勉強・家事の合間」、70代では「レジャー・遊びの時」が1位です。

3. 直近1年間に飲んだチルドコーヒーの銘柄

チルドコーヒー飲用者が、直近1年間に飲んだ銘柄は（複数回答）、「マウントレーニア」が43.8％、「スターバックス」が29.5％、「セブンイレブンのプライベートブランド」が28.2％です。

「マウントレーニア」は女性で比率が高く、女性30～60代では5～6割となっています。

「スターバックス」は10～30代で高い傾向です。

4. チルドコーヒー購入時の重視点

チルドコーヒー飲用者が購入時に重視する点は（複数回答）、「価格の手ごろさ」が43.0％、「ミルクとコーヒーのバランス」が37.6％、「コーヒーの味の強さ」が32.2％です。

「ミルクとコーヒーのバランス」は女性では約46％と高く、1位となっています。また、直近1年間に最もよく『マウントレーニア』を飲んだと回答した人でも1位です。

「甘さ」は若年層ほど高く、「ミルクの濃さ」は30～40代でやや高くなっています。

5. チルドコーヒーの飲用理由

チルドコーヒー飲用者に、チルドコーヒーを飲む理由を聞いたところ（複数回答）、「おいしい」が48.2％で最も多く、「価格が手頃」が24.5％、「好きな味のタイプがある」「味が本格的」「ストローがついていて飲みやすい」が2割前後です。

「おいしい」は、女性10～40代では各60％台と高くなっています。男性では40代で約54％と高く、それ以降年代があがるほど低い傾向です。

6. チルドコーヒーの飲用意向

チルドコーヒーの飲用意向者は、「飲みたい」「まあ飲みたい」を合わせて4割弱です。女性10～40代では各5割弱と高くなっています。

非飲用意向者（「飲みたいと思わない」「あまり飲みたいと思わない」の合計）も4割弱です。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆他のタイプのコーヒーではなく、チルドコーヒーを飲む場面（全3,093件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1704_2_eb7a7ad781ecf8d1637621bf5ade6793.jpg?v=202512110326 ]

＜調査結果詳細＞

