大丸梅田店にて【ENHYPEN】公式ライセンス商品の販売が決定

株式会社KOLLECTION

グローバルK-POPアーティスト ENHYPEN の公式ライセンス商品が、

大阪・梅田の大型百貨店 大丸梅田店 にて販売されることが決定しました。

本商品は韓国にて正式ライセンスのもと制作された公式グッズで、日本では 株式会社KOLLECTION（本社：大阪府東大阪市） が正規代理店として、輸入・流通・販売を担当いたします。

このたび、大丸梅田店での店頭展開がスタートいたします。

■ ENHYPENについて

ENHYPENは、グローバルオーディション番組から誕生した7人組K-POPボーイズグループ。

圧倒的なパフォーマンス力と完成度の高い世界観で、韓国のみならず日本・アジア・欧米へとファン層を拡大し、世界的な人気を誇っています。

■ 販売情報

期間：2025年12月12日（金）～ 12月25日（木）

場所：大丸梅田店 4階 北出入口横 イベントスペース

営業時間：10:00 ~ 20:00

■ 商品情報（税抜）

今回のストアでは、ENHYPEN 7名の魅力を詰め込んだ

多彩な3Dレンチキュラーアイテムを多数ご用意しております。

ぜひお立ち寄りください。

・ポストカード

・フォンタブ

・ミニカードバインド

・アクリルスタンド など

※商品ラインナップは変更となる場合がございます。

※商品の数には限りがあります。品切れの際はご容赦ください。