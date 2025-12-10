満席続出！建設技術者のための生成 AI 実践セミナー【第 3 回・東京】

CIVIL CREATE株式会社

第一回・第二回ともに即満席。実務で使えると評価される生成 AI 実践セミナーが、 待望の【第三回・東京開催（2026 年 2 月 7 日（土）・8 日（日））】決定。 さらに好評につき、【第四回 名古屋開催も決定】

本セミナーは、CIVIL CREATE 株式会社、日本マルチメディア・イクイップメント株式会社、 株式会社新建新聞社、一般社団法人生成 AI 活用普及協会（GAIS）の 5 社共催により実施 され、現場で即活用できる生成 AI スキルを短期間で習得できる内容となっています。

YouTubeショート動画：https://youtube.com/shorts/1kkdSeRxu_Q?si=wrOxBCw1lCi2tQgg

現場の“即戦力”になる、超実践型 AI スキルを週末 2 日で習得

建設業界では、深刻な人手不足や長時間労働が大きな課題となっています。 そうした背景を受け、本セミナーでは、ChatGPT、Claude、Gemini などの最新生成 AI ツールを活用し、施工計画書やプレゼン資料の自動化・効率化を実現するスキルを、短期 間で学べる「超実践型プログラム」を提供します。 単なる技術紹介にとどまらず、参加者 自身の業務に即した演習を通じて、 現場で“すぐに使える”ノウハウを体得できます。

主なポイント

・主要生成 AI ツールを徹底活用：ChatGPT、Claude、Gemini などを使用し、施工計画書 の自動作成、PDF からの情報抽出、 簡易的な AI 支援システム開発まで幅広く体験。

・人材開発助成金の活用で実質負担軽減：本セミナーは「人材開発支援助成金（事業展開等 リスキリング支援コース）」の対象です。 詳しくは、各都道府県の労働局へお問い合わせ ください。

・受講証明書の発行あり：修了者には「受講証明書」を発行。企業内でのスキル認定や人材 育成の証明に活用できます。

セミナー開催概要

・ タイトル：生成 AI で施工計画書を爆速作成！建設技術者のための生成 AI 実践セミナー

・ 日程：2026 年 2 月 7 日（土）・8 日（日）

・ 会場：東京都立産業貿易センター浜松町館 4 階 第 3 会議室 B（東京都港区海岸 1-7-1）

・ 定員：20 名（先着順）

・ 受講料：220,000 円／人（税込） ・ 助成金：「人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）」の対象

・ 持ち物：ご自身の Google アカウント と、最新ブラウザが使用できるパソコン ※パソコンの持参が難しい場合は、レンタルパソコン（5,500 円・税込）もご利用いただ けます。

・ 申込 URL：https://shinken-eventandseminar.jp/archives/12059

主催者について

CIVIL CREATE 株式会社 建設業の人材確保・人材育成の解決策を提供。AI 技術の現場導入支援も展開中。 URL：https://civilcreate.com/

日本マルチメディア・イクイップメント株式会社 各種技術教育・研修事業を手がけ、生成 AI を活用した人材育成を推進。 URL：https://jmenet.com/

株式会社新建新聞社 建設業界専門メディアの運営を通じ、最新技術・動向の情報発信と人材育成支援を推進。 URL：https://www.shinkenpress.co.jp/

一般社団法人 生成 AI 活用普及協会（GAIS） 生成 AI の正しい理解と活用を促進し、業界ごとの生産性向上を支援。 URL：https://gais.jp/

本件に関するお問い合わせ先

日本マルチメディア・イクイップメント株式会社（担当：森）

東京都千代田区口神田 1-12-3 翔和内神田ビル 5 階

Email：seminar@jmenet.com

TEL：03-3259-1841

--- 件名：生成 AI 実践セミナー について 文面：１.貴社名 ２.ご担当者様氏名 ３.ご連絡先（電話番号） ※個人情報は「生成 AI 実践セミナー 」に関するご相談・お問合せのみに使用します。