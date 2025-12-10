【313社414名が参加】デジタル変革カンファレンス2025冬

株式会社リバイバル・マネジメント・フォーラム事務局

株式会社リバイバル・マネジメント・フォーラム事務局（本社：東京都中央区 代表取締役：高久亮）は、2025年12月2日（火）、「デジタル変革カンファレンス2025冬」を開催しました。

本カンファレンスには、国内大手企業の608名からの申し込みがあり、その内、414名が参加し、盛会のうちに終了しました。デジタル変革に関する高い関心が示される結果となりました。

第一線で活躍するDX部門リーダーが登壇今回のカンファレンスでは、以下のDX部門のエキスパートによる基調講演が行われました

-トラスコ中山株式会社

取締役 経営管理本部 本部長 兼 デジタル戦略本部 本部長 兼 オレンジブック本部 本部長

数見 篤氏

-アルプスアルパイン株式会社

DX推進室 部長

大和屋 博氏

-コニカミノルタ株式会社

DX推進室 シニア・エキスパート

矢内 俊之氏

講演者陣は、各社におけるデジタル変革の実践例や、多様化する環境への対応策について、具体的な事例を交えながら講演を行いました。

イベントにお申し込みくださった方々について次回開催に向けた出展企業の募集開始

本カンファレンスは定期開催を予定しており、次回開催に向けて出展企業を募集しています。

デジタル部門の業務効率化を支援する製品・サービスを提供する企業からのお問い合わせをお待ちしております。

出展企業には以下の特典をご用意しております：

- 大手企業のDX部門担当者との直接的なコネクション機会

- カンファレンス内での製品・サービスのプレゼンテーション機会

- 大手企業のDX部門担当者のリードを最低600件以上翌日納品

本カンファレンスは、今後も最新のデジタル変革のトレンドと実践的なソリューションを提供してまいります。次回開催に関する詳細は、順次公開させていただきます。

次回イベントのご協賛をご検討の方へ株式会社リバイバル・マネジメント・フォーラム事務局 代表取締役社長 高久 亮

次回イベントの詳細について個別にご連絡差し上げます。

ご希望の方はこちらから資料をダウンロードください。

https://r-management.jp/dx/sps/