三和物産が「令和7年度 石川県ワークライフバランス企業知事表彰」を受賞！

三和物産株式会社表彰式の様子

葬祭用品メーカーの三和物産株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役：西河 誠人）は、石川県による「令和7年度 石川県ワークライフバランス企業知事表彰」を受賞しました。

本表彰は、石川県が県内企業におけるワークライフバランス（仕事と生活の調和）の取組を促進することを目的に、ワークライフバランス（仕事と生活の調和）を実現するための職場環境の整備等に積極的に取り組み、優れた成果があった企業を「石川県ワークライフバランス企業」として表彰するものです。評価の対象となるのは、所定外労働削減のための多様な取組、年次有給休暇取得促進のための多様な取組、場所・時間にとらわれない働き方の導入、働き方の見直しに資する取組、次世代育成支援、育児休業の取得促進といった6つの領域における取り組みです。

今年度は県内から15社が選出され、12月5日（金）に石川県庁で開催された表彰式において、馳 浩 石川県知事より賞状が授与されました。

三和物産では「つながりが実感できる新たな別れのカタチをつくる」というミッションの達成に向けて、社員一人ひとりが安心して働き続けられる環境づくりを進めてまいります。

令和7年度 石川県ワークライフバランス企業知事表彰について

公募期間：2025年6月17日 ～ 8月8日

受賞企業数：15社

評価の対象の取り組み：

１. 所定外労働削減のための多様な取組

２. 年次有給休暇取得促進のための多様な取組

３. 場所・時間にとらわれない働き方の導入

４. 働き方の見直しに資する取組

５. 次世代育成支援

６. 育児休業の取得促進

三和物産の取り組みについて

三和物産では、働きやすい職場環境づくりを多方面から推進するために、以下の取り組みを行っています。

１. 所定外労働削減のための多様な取組

・勤怠システムで自動集計、多数の時間外勤務時には上司にアラート通知

・ペーパーレス化の推進による業務効率化

２. 年次有給休暇取得促進のための多様な取組

・計画有給制度を導入し、取得予定を申告させ取得率向上を推進 時間単位での年次有給休暇の導入

３. 場所・時間にとらわれない働き方の導入

・テレワーク制度の整備

４. 働き方の見直しに資する取組

・配偶者出産休暇、ボランティア休暇、時差出勤制度の整備

・令和7年10月より、勤務時間を縮小（勤務時間：7時間45分 → 7時間30分）

・年次有給休暇の付与日数が比較的少ない勤続6か月～3年6か月までの従業員へ、私傷病時に利用できる、最大5日の休暇を別途支給

５. 次世代育成支援

・インターンシップの受け入れを実施

・地域学生と社会人の交流イベントを実施

・学生による起業や新規ビジネス創出を目的とした特別講義に参加

６. 育児休業の取得促進

・育児休業制度の内容について、対象者へ積極的に取得の声かけを実施

三和物産(https://www.sanwa-bussan.co.jp)について

つながりが実感できる新たな別れのカタチをつくる」をミッションに掲げる葬祭用品メーカーです。死や別れがタブー視される傾向にある日本の現状に対して「死生観のリデザイン」を掲げ、死から生をポジティブに考えてもいい社会をつくることを目指しています。

社名：三和物産株式会社

事業内容：葬祭用品の製造販売

代表者：西河誠人（代表取締役）

本社所在地：〒920-0031 石川県金沢市広岡3丁目1番1号金沢パークビル9F（金沢本社）

支社：東京支店、大阪支店、福岡支店、名古屋工場、神奈川工場、札幌営業所

創業：1959年4月9日