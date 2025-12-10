「髪は、プロテインが支える。」だから、ヘアケアもプロテインの力で。美容×フィットネスの異業種コラボ｜VITALISM × VALXの新時代ヘアケア『プロテインシャンプー＆トリートメント』発売！
「VITALISM（バイタリズム）」 を展開する株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津田知明）は、このたび、 日本を代表するプロテインブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 只石昌幸）とのコラボレーションを実現。新たに、プロテインの力をヘアケアに活かした「VALX プロテインシャンプー」「VALX プロテイントリートメント」をリリース。2025年12月10日(水)より、販売を開始します。
プロテインは、髪悩み解決のための重要なカギ。
「髪の悩みは？」という問いかけの答えに真っ先にあがるのが、髪のダメージ。そして、ハリ・コシがないことです。
乾燥や摩擦、紫外線など、原因は多岐にわたりますが、その中でも最近、注目されているのが「プロテイン(＝タンパク質)」の不足。
そもそも、髪の80％以上はプロテインによって構成されています。プロテインは、髪を支えるという重要な役割を果たしているのです。
そこで、生まれたのが、プロテイン(＝タンパク質)の力に着目したヘアケアアイテム。ヘア＆スカルプケアの「VITALISM(バイタリズム)」と日本を代表するプロテインブランド「VALX(バルクス)」のコラボによって生まれた「VALX プロテインシャンプー＆VALX プロテイントリートメント」です。
10種を超える*プロテイン由来成分配合で「補修×保湿×質感アップ」のバランスケアを実現！
プロテインの力を存分に活かすために設計された「VALX プロテインシャンプー」と「VALX プロテイントリートメント」。
シャンプーに使われている洗浄成分は、プロテイン由来の「ココイル加水分解コラーゲンK」。髪や頭皮にやさしく、汚れを落としながら髪のダメージをケアするという機能で評価の高い成分です。
さらに、シャンプーには7種類のプロテイン由来毛髪補修成分、トリートメントには7種類のプロテイン由来毛髪補修成分と2種類のプロテイン由来保湿成分を配合。
毎日のケアでツヤ感に満ちた芯のある髪(ハリ・コシのあるしっかりとした髪のこと)に導きます。
*シャンプーとトリートメントをあわせて。
■VALX プロテインシャンプー＆トリートメント
VALXプロテインシャンプー 400ml 2,979円(税込)
VALX プロテイントリートメント 390g 2,979円(税込)
ドン・キホーテ系列店舗限定のお得なセットBOXも。
プロテインシャンプー 400ml
プロテイントリートメント 390g
VALX ホエイプロテイン個包装 チョコレート風味 10g
店頭特別価格 4,378円(税込)
なくなり次第終了。
なお、新発売を記念し、12月10日(水)の全国発売に先駆けて、「VALX プロテインシャンプー＆トリートメントセットBOX」を12月1日(月)より順次発売。 「VALX プロテインシャンプー／トリートメント」に加え「VALX ホエイプロテイン 個包装チョコレート風味（10g）」が付属したスペシャル仕様。店舗に足を運んでいただいたお客様のために、お得な価格で販売いたします。
販売店舗一覧はこちら(https://vitalism.jp/pages/valx-collabo-shoplist)
2026年1月、新発売特別イベント開催！
新発売を記念してのお楽しみは、お得な「セットBOX」だけではありません。
来年1月には、ドン・キホーテ溝ノ口駅前店にて、特別ゲストを迎えてのスペシャルイベントも決定！
【VALX×VITALISM発売記念イベント】
日時：2026年1月24日(土)
場所：ドン・キホーテ 溝ノ口駅前店
内容：山本義徳氏、ゲスト来店・トーク、商品体験 など
※イベントに関する詳細は各種メディアで順次発表予定。
VALX × VITALISMのコラボから生まれた「プロテインのヘアケア」の魅力をご紹介するスペシャルなイベントです。来場特典やVALXグッズが当たる購入特典もご用意しています。ぜひ足をお運びください。
VALX
VALX(バルクス)は「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランド。著名なトレーナーである山本義徳氏が監修するサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は154万人を超えています。
https://shop.valx.jp/
VITALISM
VITALISM(バイタリズム)は、シリーズ累計販売本数258万本を突破(2023年10月時点)。東京・表参道の頭皮ケアクリニックの「毎日のシャンプーで頭皮環境を整えて、美しく健やかな髪を育めるようにしたい」という思いから生まれたヘア＆スカルプケアブランド。
「バイタリズム スカルプシャンプー MEN」は、ドン・キホーテ スカルプシャンプー部門で 2年連続第1位を獲得。（バイタリズム スカルプシャンプーM 2022年度・2023年度 単品売上実績）
その後、フェイスケアアイテムやボディケアアイテムなど製品ジャンルを広げ、トータルケアブランドに成長。
髪も頭皮も、フェイスもボディも、より健やかに美しく。成分にも処方にも徹底的にこだわった製品づくりで、今も進化を続けています。
https://vitalism.jp/
株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ 会社概要
社名：株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ
Hair Genius Laboratories, Inc.
代表者：津田知明
本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道502号
事業内容：化粧品、医薬品、医薬部外品の製造及び販売
TEL：0120-620-680
公式HP：https://vitalism.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/vitalism_official/
X：https://twitter.com/VITALISM_PR
LINE：https://lstep.app/a04Hio4
TikTok：https://www.tiktok.com/@vitalism_official