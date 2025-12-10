マイナビが、立教大学1・2年生36名に向けてキャリア支援講座を初実施！

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：土屋芳明）が運営する『マイナビSTART』では、大学生低学年の段階から楽しくキャリアに向き合える体験コンテンツ『CAREER TOYS（キャリアトイズ）』（https://job.mynavi.jp/start/skill/careertoys/）を提供しています。
12 月9日(火)に立教大学にて、大学1・2年生36人を対象に、自分自身を見つめ直し、楽しみながらキャリアについて考えるイベントを開催しました。本イベントでは、個人それぞれのキャリアデザインに向き合う場を提供しました。





【開催の背景】


2025年11月より『マイナビSTART』では、全国の大学生を対象に自己分析ツール「CAREER TOYS」を提供してまいりました。


マイナビの18歳～20歳の大学1・2年生を対象にした調査では、「現時点において、自分が就きたい仕事・キャリアの方向性が決まっていない」と回答した割合は約6割でした。また、「自分の特技・強み・適性がわからない」と答えた学生は半数以上いることがわかりました。さらに、長期休み中に「キャリア形成活動」に取り組む学生もおり、特に2年生では4割以上が「後期（10月～3月）にキャリア形成活動を強化したい（41.9％）」と回答しています。※


今回は冬休み前に立教大学の大学1・2年生に向けて『CAREER TOYS』の一つである「SELFLAG（セルフラッグ）」を使い、自分自身を見つめ直し、楽しみながらキャリアについて考え、個人それぞれのキャリアデザインに向き合う場の創出を目指しました。


※マイナビ「大学生低学年のキャリア意識調査8月（202８・202９年卒対象）」 (https://career-research.mynavi.jp/reserch/20251019_103559/)



【開催概要】


【　日　時　】 2025年12月9日(火)　17：30～19：00


【　会　場　】　立教大学


【　対　象　】　立教大学　1・2年生　36名



【当日の内容】


【プログラムの流れ】


１. 自分の「好き」を洗い出す（個人ワーク）


オリジナルツールを使って、自分の好きなことの要因を深掘り、心の動くポイントを知る



２. オリジナルフラッグを作成（個人ワーク）


分類した「好き」を色で表した旗にする、個性が可視化され、自分の特徴や傾向が見える



３. 　「好き」の言語化（グループワーク）


旗から見えてきた自分自身の「好き」の核心について言語化し、グループで発表



【参加者の感想】


＜参加学生のコメント＞


・今回の活動を通して、自分が「好きなものに偏りがある」ということがわかりました。いままで自分の好きなことをうまく言葉にできない部分がありましたが、旗で可視化し、他者と共有することで大きな気づきになりました。


今回だけに限らず、これからも「自分が本当にやりたいこと」を見つめ直したいと思いました。




・イラストを描くことが好きだと思っていましたが、何かを描いて他者に共有することよりも、何かを見て自分なりに解釈し、落とし込むことが好きなのだと気づきました。


結果的に、自分の興味や得意なことが少しずつ見えてきて、「新しく自分を探すことができた」と感じています。この気づきを今後の将来や学生生活に活かしていきたいです。




＜『マイナビSTART』担当者のコメント＞


本日ご参加いただいた皆さんの真剣に自身の潜在的欲求と向き合いながら、他の学生の意見に驚いている姿や、楽しそうに取り組まれる姿が印象的でした。


将来どうありたいかを見つけるためには、自身と向き合いながら、他者の価値観に触れる機会が大切だと考えています。


こうした体験を通じて、一人ひとりが目的意識を持って充実した学生生活を送り、将来的に自らキャリアそのものを開拓していける下支えとなれるよう、今後もご支援していきたいと思います。


これからも『マイナビSTART』は、一人でも多くの学生が、自身の将来について考えるきっかけを提供してまいります。


『マイナビSTART』担当者　松永 彩加・三浦 明日香




【『マイナビSTART』について】


https://job.mynavi.jp/start/


『START』は大学1・2年生向けのキャリア支援サイトです。「正しいよりも楽しく」を基本スタンスに、企業や社会人の取り組みを紹介するコンテンツや、オリジナルの自己診断ツールなどで、「自分の未来」を考えるきっかけを提供します。


対象エリア：全国