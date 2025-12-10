陽光が包む海辺の摩天楼マイアミを再現、Minecraft『マイアミビーチ&ダウンタウン』販売開始

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、世界的に人気のサンドボックス型ものづくりゲーム『Minecraft』のゲーム内ストアであるマーケットプレイス（https://www.minecraft.net/ja-jp/marketplace/creator/impress(https://www.minecraft.net/ja-jp/marketplace/creator/impress)）にて、『マイアミビーチ&ダウンタウン（MIAMI BEACH&DOWNTOWN）』の販売を開始いたしました。

当社は、2018年1月より日本国内の法人として初めて『Official Minecraft Partner』となり、日本国内のクリエイターの作品をマーケットプレイスにて多数販売しています。今回販売を開始した『マイアミビーチ&ダウンタウン』は、Japan Crafters Unionのプロデュースの元、緻密な都市建築を得意とするクリエイターチーム『湊 弥来 不動産』の作品です。

本作は、その名の通り観光客で賑わうアメリカの巨大都市マイアミをモチーフにしたワールドです。プレイヤーは4つの島からなる広大なワールドを自由に行き来し、マイアミ風の美しい街並みを心ゆくまで探索できます。林立する高層ビル群は外観のみならず内装まで丁寧に作り込まれており、建物内部の探索も可能。太陽が降り注ぐ鮮やかなビーチ、水面に反射する美しい朝焼け、大都会ならではの煌びやかな夜景など、時間経過と共に表情を変える景観は必見です。観光気分で散策してもよし、マルチでのロールプレイに興じるもよし、現代的なアメリカン・シティの雰囲気を存分にお楽しみください。

＜作品紹介ページ＞

https://www.minecraft.net/ja-jp/pdp/?id=ff734d0f-5deb-4ed4-9209-f9bfcb7d770c

＜販売価格＞

310マインコイン

※「マインコイン」はMinecraft マーケットプレイスでの購入に使用する、ゲーム内通貨です。

※価格は予告なく変更される場合があります。

圧倒的なスケールと密度で描かれる、迫力の高層ビル群カラフルな建物が軒を連ねるマイアミビーチと、どこまでも広がる鮮やかな海南国情緒あふれるヤシの木と夕焼けのコントラストが美しい夕暮れ時外観だけでなく内装まで作り込まれた、リアルな高層ビル建築朝焼けがビスケーン湾の水面に反射し、幻想的な雰囲気を醸し出す【Minecraft クリエイターチーム『湊 弥来 不動産』について】

主に現代建築を得意とし、日本国内の様々な都市の再現や現実に基づいたリアルな都市開発を行っているマインクラフターチーム。近年ではマイアミなどの外国都市や完全オリジナルの架空都市などの制作にも挑戦し、今なお活動の幅を広げ続けています。

【Japan Crafters Unionについて】

【日本のMinecraftを世界へ】Japan Crafters Union(https://crafters-union.jp/)は、Minecraftゲーム内のストアにワールドやスキンパックを出品する、プロマインクラフターたちが集まるコミュニティです。日本のマインクラフターたちの技術力や発想を全世界に展開し、日本のクラフター文化を多くの人に伝え、海外からも注目されています。

インプレスでは今後も継続して新たなクリエイターへの支援を進め、出品コンテンツ数を増加し、国内の様々なMinecraft クリエイターの優れたコンテンツを、日本だけではなく世界中のユーザーに届けてまいります。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。