パーソルマーケティング、「第1回 UNIV. CAMBRIDGE JAPAN ACADEMY 英単語高校選手権」 表彰式にメタバースで会場を提供

パーソルマーケティング株式会社

パーソルマーケティング株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 博之、以下パーソルマーケティング）は、2026年1月4日（日） に開催の「第1回 UNIV. CAMBRIDGE JAPAN ACADEMY 英単語高校選手権」の表彰式において、企画・運営支援およびメタバース空間の提供を行います。

当選手権はUNIVERSITY CAMBRIDGE JAPAN CONSULTING SUPERVISOR Co. Ltd. （本社：東京都港区、代表取締役社長：尾尻 佳津典）および集中出版株式会社が「UNIV. CAMBRIDGE JAPAN ACADEMY」の教育事業の一環として共催し、表彰式は成績上位者100名を対象に、2026年1月12日（月・祝）に開催されます。

今回提供するメタバース上の表彰式会場では、参加者が自身のアバターを自由にデザインし、メタバース空間内で移動・交流を楽しめるほか、特別演出を取り入れた表彰など、メタバースならではの没入体験を用意しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=b25I37uMHXQ ]

メタバース空間のイメージムービー

取り組みの背景

パーソルマーケティングは、メタバース空間を新たな「はたらく」場として活用し、雇用創出や就業機会の拡大に取り組んできました。その中で培ったメタバース空間の構築・運営ノウハウを、教育領域にも応用しています。特に、教育機関・自治体・企業向けに提供している『体験型デジタル教習 in メタバース』などの取り組みを通じて、「地域や環境に左右されず誰もが学び続けられる社会の実現」を後押ししてきました。

本大会は、全国の高校生が英単語・イディオムの力を競い合うオンライン選手権であり、学びの意欲向上や国際的な視野の育成を目的としています。当社は、本取り組みに賛同し、教育領域でのメタバース活用のノウハウを生かして、表彰式の企画・運営を支援します。今回の取り組みを契機に、UNIVERSITY CAMBRIDGE JAPAN CONSULTING SUPERVISOR Co. Ltd.および集中出版と連携し、社会人教育・オンライン学習・国際教育イベントなど、リアルとメタバースを活用した次世代型教育モデルの確立を目指し、国内外の学習者が世界水準の学びにアクセスできる環境づくりをさらに推進してまいります。

表彰式の概要

集中出版グループについて

メタバース空間内のイメージ- 日時：2026年1月12日（月・祝）10:00～- 対象：「第1回 UNIV. CAMBRIDGE JAPAN ACADEMY 英単語高校選手権」 成績上位者100名- 形式：オンライン（メタバース空間の特設会場にて開催）- 発表内容：「優秀者ケンブリッジ研修プログラム」参加資格の授与（チーム戦優勝5名・個人戦上位5名の計10名）※選手権への申し込み・詳細情報は公式サイトをご参照ください。https://challenge.univ-cambridge-japan.academy/

集中出版株式会社 < https://www.medical-confidential.com/(https://www.medical-confidential.com/) >

月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営に関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

・『集中』を応援する医師544人はこちら

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_544Dr.pdf

UNIVERSITY CAMBRIDGE JAPAN CONSULTING SUPERVISOR Co. Ltd.：日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「UNIVERSITY CAMBRIDGE JAPAN CONSULTING SUPERVISOR」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。

日本オフィス：

東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル６F

UKオフィス：

Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK

First Floor Office, 3 Hornton Place, Kensington, London, W8 4LZ UK

パーソルマーケティング株式会社について

設立：1987年1月

代表者：代表取締役社長 鈴木 博之

本社：東京都新宿区新宿3丁目27番4号 新宿御幸ビル

事業内容：パーソルマーケティングは、パーソルグループにおける営業・販売系の専門会社として、人材派遣・アウトソーシングなどのサービスを提供しています。顧客のあらゆるセールスプロセスに対面型・非対面型ならびにメタバース（仮想空間）などを組み合わせ、最適な営業販売方法をご提供しています。

また、当社は株式会社ガイアリンクが国内で販売するVirbelaの日本公式特約販売店です。

HP：https://sales.persol-mk.co.jp/

メタバースソリューションについて：https://sales.persol-mk.co.jp/service/metasolution/