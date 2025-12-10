株式会社Peds3、東京都主催「スタートアップ社会実装促進事業（PoC Ground Tokyo）」に採択されました

株式会社Peds3

株式会社Peds3（本社：東京都港区、代表取締役 CEO 千先 園子）は、東京都が主催する「PoC Ground Tokyo 令和7年度短期集中コース」に採択されたことをお知らせいたします。

PoC Ground Tokyoは、東京都が持続的な経済発展のために、イノベーションを継続的に生み出していくための取組みとして実施するプログラムです。





スタートアップ社会実装促進事業（PoC Ground Tokyo）について

Peds3は、「小児医療の未来をつくる、こどもDoTank」のミッションのもと、バイオサイコソーシャルケアをデジタルとエビデンスの力で社会に実装することを目指しています。本プログラムを通じて、「読字障害や算数障害の傾向がある児童に有効な音読学習アプリ及び算数学習アプリ」の社会実装に向けた、コンセプト検証を実施します。

革新的なビジネスアイデアを有し、未発達なビジネス領域で急成長を志向するスタートアップのコンセプト検証をサポートすることでスタートアップの成長を促進するとともに、成果の発信等を通じて企業連携の機運醸成を図る事業です。

Peds3が取り組む社会課題と現在の取り組み

日本では、少子化が進む一方で、小中学生の不登校児童生徒数や思春期の自殺率、医療的ケア児の数等、発達や心理、社会的課題は増加傾向にあります。病院で待っているだけでは救えないこどもたちが増えているのが現状です。

Peds3は、「成育医療・母子保健領域のバイオサイコソーシャルなケアのための治療用アプリの研究開発」と「成育医療・母子保健領域の医療機関へのデジタル支援事業」を通じて、すべてのこどもたちが笑顔になれる社会を目指しています。

現在、LD（学習障害）領域においては、治療の手前の段階として「ディスレクシア児向けの学習アプリ」や「算数障害児向けの学習アプリ」などのプロダクトの研究開発を進めています。

【株式会社Peds3概要】

成育医療・母子保健の領域において、子どもたちの身体的健康にとどまらず、心理・社会的な健康も包括的に支援する「バイオサイコソーシャルなケア」を、デジタル技術やAI、エビデンスの力で社会に実装することを目指すスタートアップです。

会社設立：2023年3月

代表者名：代表取締役 CEO 千先 園子

所在地：東京都港区南麻布3-20-1-5F

事業内容：小児向けデジタル診断・治療アプリ（SaMD）開発・提供、オンライン診療プラットフォーム開発

公式サイト：https://www.peds3.com/

小児発達エビデンスNOTE：https://note.com/peds3