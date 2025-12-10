Twinkle TwinkleやLABUBUなど人気キャラクターと過ごす期間限定イベント開催！ホリデーガーデンでのスペシャルドリンクなど、ここだけの特別な体験を

株式会社POP MART JAPAN

世界のポップカルチャーとエンターテイメントをリードする、アートトイ ブランドPOP MART（ポップマート）の日本法人である、株式会社POP MART JAPAN（東京都港区、代表取締役：文 徳一）は、HOLIDAY POP UPを12月17日（水）にオープンいたします。

POP MARTは、この冬 “UNBOX JOY” と題したホリデーイベントを渋谷キャストにて開催します。屋外のホリデーガーデンでは、Twinkle TwinkleやLABUBUなどの世界観に触れながら、会場の限定コンテンツが楽しめます。さらに日本初のドリンクカーで季節限定ホットドリンクを提供し、室内のショップエリアではホリデー関連商品をはじめ、POP MARTの人気商品の豊富なラインナップをご用意。

POP MART JAPAN公式サイトURL： https://www.popmart.com/jp

◆HOLIDAY POP UP 「UNBOX JOY」概要

・会場：

SHIBUYA CAST.

東京都渋谷区渋谷1-23-21

・開催日程：

2025年12月17日（水）～12月25日（木）

ホリデーガーデン 11:00～20:00

ショップエリア 11:00～21:00

※12月17日のみ12:00より営業

※営業時間は変更または臨時休業となる場合がございます。

◆コンセプト

空気に広がるやさしい甘さとともに、街がほんのりと輝きを増す季節がやってきました。

渋谷の一角には、POP MARTの愛らしいキャラクターたちがつくりあげる小さなホリデーガーデンが現れます。そこでは、Twinkle TwinkleやLABUBUたちが“Apple of My Eyes”に込めた--「あなたは私にとって、何よりも大切な存在」という想いがそっと灯ります。

この季節ならではのあたたかさに包まれながら、あなたが大切な人やお気に入りのキャラクターと、一年でいちばん美しくきらめくひとときを過ごせますように。

◆ポップアップ内容

会場は屋外の「ホリデーガーデン」と室内の「ショップエリア」で分かれています。

屋外には誰でも自由に入れる「ホリデーガーデン」が登場し、Twinkle TwinkleやLABUBUなど、イルミネーションが光る空間で人気キャラクターと出会える特別な演出が散りばめられています。会場ではキャラクターのストーリーを知ることができるほか、壁紙などの限定コンテンツが隠されているサプライズも。

また、日本初となるPOP MARTのドリンクカーも登場します。ホリデー気分を盛り上げる季節限定ホットドリンクを、Twinkle Twinkle、LABUBU、DIMOOのデザインが施されたカップでお楽しみいただけます。

屋内の「ショップエリア」では、関連アイテムの販売を実施します。ホリデー仕様のブラインドボックス商品、ぬいぐるみやクッションなどに注目。

POP MARTが贈る、“ここだけのホリデー体験” をぜひお楽しみください。

◆スペシャルドリンク

Twinkle Twinkle、LABUBU、DIMOOのデザインカップで楽しむホットドリンク。

（左から）森のアップルサイダー、星のキャラメルラテ、雲のマシュマロショコラ 各880円（税込）

※写真はイメージです。実際の商品や状態は写真と異なる場合があります。

◆PICK UP商品

ブラインドボックス、ぬいぐるみペンダントやアクセサリー商品が登場。ホリデーシーズンのお家を彩るホームアイテムにも注目！

◆イベントの入場および購入について

【ショップエリア】

■ 12月17日（水）～12月19日（金）

初日から3日間は完全事前抽選制です。

抽選はPOP MART JAPAN公式LINEアカウントで、12月10日（水）～12月12日（金）11:59 の期間にご応募いただけます。

入場方法：当選枠の15分前にSHIBUYA CAST.大階段付近にてお集まりください。スタッフがショップエリアにご案内いたします。

■ 12月20日（土）～12月25日（木）

4日目以降は一般入場となります。

入場方法：10:30より、SHIBUYA CAST.大階段下にてスタッフの指示のもと整列を開始いたします。

※混雑状況により、当日ランダムで整理券を配布する場合がございます。

※ご入場は1日1回となります。

※整列開始時間前のご来場・付近での待機は一切お控えください。近隣店舗周辺や大階段付近に滞留されていることが確認された場合、速やかにご移動いただきます。また、スタッフの指示に従っていただけない場合は、入場をお断りするほか、状況によりイベント自体を一時中止する場合がございます。

▼抽選、一般入場の詳細について、POP MART JAPAN公式LINE内の特設ページにてご確認ください。

https://lin.ee/G7yR0RA

【ホリデーガーデン】

営業時間中は常時一般公開・フリー入場となります。

スペシャルドリンクの購入時にお並びいただく場合がございます。

・支払い方法：

【ショップエリア】※現金はご利用いただけません

クレジット(VISA/Mastercard(R)/UnionPay(銀聯)/JCB/American Express/Diners Club、Discover)

電子マネー(QUICPay)

QRコード(Alipay+/WeChat Pay/UnionPay QRコード/COIN+/d払い/PayPay/au PAY/楽天ペイ/J-Coin Pay/Smart Code)

【ホリデーガーデン】※現金はご利用いただけません

クレジット(JCB/VISA/MasterCard/AMERICAN EXPRESS/Diners Club)

電子マネー(交通系/iD/QUIC Pay)

◆POP MARTとは

POP MARTは、ポップカルチャーとエンターテイメントの分野で急成長を遂げているグローバルブランドです。私たちのパーパスは、デザイナートイや楽しい体験を通じて、日常の瞬間を彩り、人々にインスピレーションを与えることです。

私たちは IP（Intellectual Property、知的財産）の育成と運営、デザイナートイの企画とその販売、テーマパークや体験型イベント、さらにはデジタルエンターテイメントにも注力しています。現在、POP MARTは30以上の国と地域で570店舗以上を展開し、2,500台以上のROBO SHOP（自動販売機）を設置。さらに、さまざまな販売チャネルを通じて90以上の国と地域の消費者にリーチしています。

また、POP MARTは世界中の才能あふれるアーティストを発掘・支援し、MOLLY（モリー）、DIMOO（ディムー）、SKULLPANDA （スカルパンダ）、THE MONSTERS（ザ・モンスターズ）、HIRONO（ヒロノ）、CRYBABY（クライベイビー）など、数々の象徴的なキャラクターを展開。これらのIPを活かしたクロスオーバー作品を生み出し、新たな価値を創造しています。

私たちのミッションはTo light up passion & bring joy（世界中に情熱をかき立て、喜びを届けること）。POP MARTは単なるブランドではなく、創造力の可能性が広がっている銀河です。

公式X: https://x.com/POPMARTJapan

公式Instagram: https://www.instagram.com/popmartjp/

公式TikTok: https://www.tiktok.com/@popmartjapan

公式LINE: https://lin.ee/FSl3uhV

権利表記：(C)POP MART