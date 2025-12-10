【作る人と使う人が未来の支援機器を共創する交流会。「ニーズ・シーズマッチング交流会2025」セミナープログラムを公開しました

公益財団法人テクノエイド協会

公益財団法人テクノエイド協会（東京都新宿区、理事長：三浦 公嗣）は、「ニーズ・シーズマッチング交流会2025」（東京都立産業貿易センター浜松町館）にて実施するセミナープログラムの詳細を公開しました。

本交流会は、開発中・改良予定の支援機器を当事者や支援者が実際に体験し、その場で開発者と直接意見交換できる“国内最大級の共創イベント”です。

作る人と使う人が共創する本イベントでは、最新の技術や課題に触れられる場として多くの関係者に活用されています。

現在、会場来場の事前登録（参加無料）を受付中です。

■開催概要

＜会場開催＞

開催日程：令和7年12月18日（木）～20日（土）

開催時間：

・18日（木）13:00～17:00

・19日（金）10:00～17:00

・20日（土）10:00～16:00

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館（3階展示室）

〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1（東京ポートシティ竹芝内）

アクセス：

・JR「浜松町」駅 北口 徒歩5分

・東京モノレール「浜松町」駅 北口 徒歩5分

・ゆりかもめ「竹芝」駅 西口 徒歩2分

・都営浅草線／大江戸線「大門」駅 B2出口 徒歩7分

※車いすで来場される方は、ゆりかもめ「竹芝」駅をご利用ください。

会場アクセス：https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/

＜Web開催＞

開催日時：令和７年10月1日(水)～令和８年1月31日(土)

サイト ：テクノエイド協会HP内「Web交流プラットフォーム」

ＵＲＬ ：https://www.techno-aids.or.jp/2025koryukai/web/hall/cms/#tab43_detial

※会場への来場が難しい方は、Webから全国どこからでもご参加いただけます。

■SNSを活用した情報発信について

テクノエイド協会では、X（旧 Twitter）を活用して、本交流会に出展予定の出展機器の発信をしています。是非、ご登録をお願いします。

https://x.com/techno_aids

■会社概要

商号 ： 公益財団法人テクノエイド協会

代表者 ： 理事長 三浦 公嗣

所在地 ： 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1番1号 セントラルプラザ4階

設立 ： 昭和62年3月16日 財団法人設立認可(厚生省社第220号)

事業内容： 福祉用具に関する事業

補聴器に関する事業

義肢装具士国家試験等に関する事業

URL ： https://www.techno-aids.or.jp/



【本事業に関する問い合わせ】

公益財団法人テクノエイド協会 企画部

担当 ： 宇田川、香川、五島

TEL ： 03-3266-6883

電子メールアドレス： shogai-kiki2@techno-aids.or.jp