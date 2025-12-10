Happyくじ『TOM and JERRY FUNNY ART!』5 セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて2025年12月26日(金)より発売予定！

株式会社サニーサイドアップ

株式会社サニーサイドアップが手掛ける「Happyくじ」より、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツの大人気アニメ作品「トムとジェリー」の限定アイテムが手に入る、 Happyくじ『TOM and JERRY FUNNY ART!』第5弾の発売が決定！

2025年12月26日(金)より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売予定です。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページ(https://www.h-kuji.com/goods/tomandjerry5/）をご確認ください。

※店舗により取り扱い中止になる場合や販売時期が異なる場合がございます。※一部取り扱いのない店舗もございます。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

◆今年で誕生85周年を迎えた「トムとジェリー」のキャラクターが勢揃い！ 第5弾となるコラボレーションも、ファン心をくすぐるアイテムがラインアップ

世界中で愛されるアニメ作品「トムとジェリー」は、2025年に誕生85周年を迎え、アニバーサリーイヤーとなる今年は、イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せています。今回のHappyくじ『TOM and JERRY FUNNY ART!』5では、トムとジェリーとその仲間たちが大集合し、へんてこでキュートなシーンを切り取ったアイテムをご用意しています。

◆特賞にはジェリー、ラスト賞にはトムのインパクト抜群な大きなぬいぐるみをご用意！コラボアイテムをはじめ、へんてこなシーンを切り取った愛おしいデザインに注目

全8等級+ラスト賞をご用意している本くじ。中でも目を引くのは、特賞とラスト賞に用意されたBIGサイズのぬいぐるみです。特賞のホットドッグにされたジェリーは全高約50cm、ラスト賞の瓶になったトムは全高約60cmと、インパクト抜群なトムとジェリーが店頭に並びます。

そのほかにも、B賞のTシャツやC賞のトートバッグでは、けたくまで人気のアニメーション作家「たかだべあ」氏とのコラボレーションが実現。本くじオリジナルの特別イラストがデザインされています。D～G賞でも、身につけやすいポーチやアクリルキーホルダーなど、ここでしか手に入らない、へんてこでキュートなデザインのアイテムは必見です。

◆商品一覧

サイズ：全高約50cm特賞 ジェリー大きいぬいぐるみ［全1種］

全高約50cmのBIGサイズ！

「ホットドッグになったジェリー」がとびきりキュートな、存在感抜群のぬいぐるみ！

サイズ：全高約60cmラスト賞 トム大きいぬいぐるみ［全1種］

全高約60cmのBIGサイズ！

「ボトルになったトム」がユーモアたっぷりのデザインで登場。抱きしめても飾っても楽しい、インパクト抜群のぬいぐるみ！

サイズ：全高約3.9～7.8cmA賞 フィギュア［全20種］

アニメ「トムとジェリー」のファニーな瞬間を立体化！トムとジェリーのドタバタ劇を再現した、全20種の豪華ラインアップ。思わず笑顔になる名場面を、お部屋に飾って楽しもう！

サイズ：フリーB賞 コラボレーションTシャツ［全2種］

けたくまで人気の「たかだべあ」氏とのコラボレーション！コラボアートを大胆にデザインした、遊び心あふれるTシャツ。

サイズ：約幅35×高さ40cmC賞 コラボレーショントートバッグ［全3種］

けたくまで人気の「たかだべあ」氏とのコラボレーション！コラボアートをデザインしたトートバッグは、日常使いにもぴったり。

サイズ：全高約20cmD賞 ポーチ［全3種］

アニメ「トムとジェリー」のファニーなシーンをかわいくデザインしたポーチ！

SNSで話題となった「さかな」もラインアップ！

サイズ：幅8cm×高さ8cm以内E賞 アクリルキーホルダー［全10種］

へんてこな表情のトムとジェリー、そしておなじみの仲間たちが登場！毎日使いたくなる、かわいくてユーモアたっぷりのラインアップ。

サイズ：直径約7.4cmF賞 缶コレクション［全7種］

缶バッジ3種と缶ミラー4種の、全7種をラインアップ。トムとジェリーのファニーなシーンや表情を、刺繍で立体的に再現！

サイズ(約)幅10cm×高さ10cm以内5枚入りG賞 ステッカーセット［全7種］

へんてこなトムとジェリーや仲間たちがデザインされた、5枚1セットのステッカー。

大人気「なんでもトムジェリにできるクリアステッカー」も再登場！

商品概要

Happyくじ『TOM and JERRY FUNNY ART!』5

価格：790.90円(税込)

発売日：2025年12月26日(金)より発売予定

販売箇所：セブン-イレブン・イトーヨーカドー・ゆめタウン

景品内容：全8等級+ラスト賞

公式HP ：https://www.h-kuji.com/goods/tomandjerry5/

◆株式会社サニーサイドアップ 会社概要（SUNNY SIDE UP Inc.）

サニーサイドアップグループのコア事業であるPR発想を軸としたブランドコミュニケーション事業を展開。PRをはじめ、プロモーション、ブランディング、スポーツマーケティング、デジタルマーケティング、インフルエンサーマーケティングなど、コミュニケーション全般における多様なソリューションを提供するブランドコミュニケーションエージェンシーです。

社名 ：株式会社サニーサイドアップ / SUNNY SIDE UP Inc.

代表取締役社長 ：リュウ シーチャウ

公式サイト ：https://ssu.co.jp(https://ssu.co.jp)

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)