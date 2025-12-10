grounds、あのが手がけるブランド「HELL BLAU（ヘルブラウ）」とのコラボレーションシューズを発売

株式会社FOOLSHELL BLAU

grounds（グラウンズ）は、アーティスト・あのが自身のファッションブランドとして立ち上げた「HELL BLAU」とのコラボレーションシューズを発売します。

日頃からgroundsのシューズを愛用するあのが、HELL BLAUのコレクション制作過程で生まれた「こんな靴があったら」という思いを出発点に誕生した特別なプロダクトです。

あの / ano

若い世代の女性を中心に人気を誇る「あの」。2020年9月から「ano」名義でのソロ音楽活動を開始。22年4月、トイズファクトリーからメジャーデビュー。同年10月オンエアのTVアニメ「チェンソーマン」エンディング・テーマに「ちゅ、多様性。」が抜擢。23年12月、1stアルバム「猫猫吐吐」を、25年3月に2ndアルバム「BONE BORN BOMB（ボンボンボン）」をリリース。今年9月3日には、自身初の武道館ワンマン公演を成功させた。9月4日から自身のファッションブランド「HELL BLAU（ヘルブラウ）」をスタート。

HELL BLAU（ヘルブラウ）

「自分が本当に着たいと思える服をつくりたい」という、純粋な想いから生まれたこのブランドは、あのらしいユーモアと個性を日常にプラスするアイテムを展開。

今回のコレクションテーマは「school」。学校が嫌いだったあの自身の経験を元に、あえてスクールテイストのアイテムを制作。

MOOPIE x HELL BLAU（ムーピー x ヘルブラウ）

MOOPIE x HELL BLAU

嫌なことをいっぱい踏みつけて、どこかに連れ出してくれる

「この靴を手に入れた人が自分の嫌なこととか、そういうものをこれでいっぱい踏みつけるような気合で履いてほしいです。そしてポジティブなマインドで外に繰り出してほしい」

（引用元：あの × 坂部三樹郎 対談記事(https://grounds-fw.jp/blogs/news/hellblau/hellblau/news)）

ソールにはHELL BLAUの象徴である水色を取り入れ、あのが特に好んでいるブルー×グレーの色味を調色して使用しました。手塗り風のデザインがポイントで、アウトソール部分にはガムを踏んづけたような遊び心のあるデザインが施されています。「上履き感」がありつつも日常使いができるファッションアイテムとして、HELL BLAUらしいユニークさが感じられる一足に仕上げました。

上履き特有の色味・素材感を残しつつも、屋外での着用を想定して機能面も強化。アッパー部分に撥水加工を施すことで濡れや汚れに配慮した仕様を実現。インソールをダークグレーにすることで汚れを目立ちにくくしました。

「HELL BLAU」コラボレーションアイテム概要

アイテム名：MOOPIE x HELL BLAU

価格：39,600円（税込）

サイズ：22cm - 27cm

販売情報

12月12日（金）18:00～ HELL BLAU 公式オンラインストア(https://hell-blau.com)にて販売

12月13日（土）～26日（金）grounds STORE 004にて販売・特別展示

住所：150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

営業時間：11:00~21:00

休業日：RAYARD MIYASHITA PARKの休館日に準じて休業

grounds

「grounds」は”LEAP GRAVITY”を掲げ、「人間と重力（地球）の関係に変化をもたらすこと」「人間と重力（地球）の接点であるアウトソールと地面を中心とした人間像作り」をコンセプトとした、ソールの形状が特徴的なブランドです。25S/Sより、パリファッションウィークでのコレクション発表を開始。現在22カ国、145店舗で販売しています。

「grounds」公式オンラインストアURL：https://grounds-fw.com

「grounds」公式インスタグラムURL：https://www.instagram.com/grounds.official/

株式会社FOOLS

2019年3月に設立。「ファッションブランドのあり方を未来へと前進させる」というミッションを掲げ、業界に改革を促し顧客に新しい選択肢を提案し続けるフットウェアブランドを企画運営しています。