「やわらか戦車」ラッフルくじが発売中！～キャラクターイラストを使用した限定景品が多数登場～
オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」、オーディションプラットフォーム「CHEERZ」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、「やわらか戦車」ラッフルくじを、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて販売開始いたしました。
今回のオンラインくじは、誕生から20年間、多くのファンに愛され続けている「やわらか戦車」の世界観をそのままグッズ化した、待望のオンラインくじです。主人公のやわらか戦車や仲間たちをデザインした、日常生活で使えるTシャツやトートバッグなど、ファン垂涎の完全オリジナルアイテムを多数ご用意しました。
ここでしか手に入らないオリジナルグッズを是非、チェックしてみてください！
【くじの実施概要】
商品名：「やわらか戦車」ラッフルくじ
販売期間：2025年12月04日 18:00～2025年12月25日 23:59
販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）
送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。
販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」
ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1055
商品発送時期：2026年 3月下旬
【景品ラインナップ】
A賞：Tシャツ 1種
B賞：トートバッグ 1種
C賞：ミニタオル 4種
D賞：アクリルキーホルダー 4種
E賞：缶マグネット 5種
F賞：ミニフォトカード 10種
10連特典：チェキサイズブロマイド 2種
※景品デザイン及び、写真はイメージです。
状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。
最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！
＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info
＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1055
【掲載用クレジット】
(C)ラレコ／ファンワークス
【会社概要】
会社名： フォッグ株式会社
所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階
代表者： 関根 佑介
URL：https://fogg.jp/
これからの"あたりまえ"を創りつづける
小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。
「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。
【本件に関するお問い合わせ】
＜RAFFLE問い合わせ先＞
https://raffle-kuji.jp/contact