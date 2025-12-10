「やわらか戦車」ラッフルくじが発売中！～キャラクターイラストを使用した限定景品が多数登場～

フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」、オーディションプラットフォーム「CHEERZ」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、「やわらか戦車」ラッフルくじを、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて販売開始いたしました。

今回のオンラインくじは、誕生から20年間、多くのファンに愛され続けている「やわらか戦車」の世界観をそのままグッズ化した、待望のオンラインくじです。主人公のやわらか戦車や仲間たちをデザインした、日常生活で使えるTシャツやトートバッグなど、ファン垂涎の完全オリジナルアイテムを多数ご用意しました。

ここでしか手に入らないオリジナルグッズを是非、チェックしてみてください！

【くじの実施概要】

商品名：「やわらか戦車」ラッフルくじ

販売期間：2025年12月04日 18:00～2025年12月25日 23:59

販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）

送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。

販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」

ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1055

商品発送時期：2026年 3月下旬

【景品ラインナップ】

A賞：Tシャツ 1種

B賞：トートバッグ 1種

C賞：ミニタオル 4種

D賞：アクリルキーホルダー 4種

E賞：缶マグネット 5種

F賞：ミニフォトカード 10種

10連特典：チェキサイズブロマイド 2種

※景品デザイン及び、写真はイメージです。

状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。

最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！

＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info

＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1055

【掲載用クレジット】

(C)ラレコ／ファンワークス

【会社概要】

会社名： フォッグ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者： 関根 佑介

URL：https://fogg.jp/

これからの"あたりまえ"を創りつづける

小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。

「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。

【本件に関するお問い合わせ】

＜RAFFLE問い合わせ先＞

https://raffle-kuji.jp/contact