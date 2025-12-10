『牧場物語 Let′s！風のグランドバザール』ラッフルくじが発売中！～ここでしか手に入らない限定景品が多数登場～

フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」、オーディションプラットフォーム「CHEERZ」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、『牧場物語 Let's！風のグランドバザール』ラッフルくじを、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて販売開始いたしました。

今回のオンラインくじでは、『牧場物語 Let's！風のグランドバザール』の世界観を表現した、ファン必見のアイテムが勢揃いしたオンラインくじです。

ウシさんのクッションや、ゲーム内に登場するカレンダーをイメージした布ポスターなど、ここでしか手に入らない魅力的なオリジナル景品をご用意しました。

ここでしか手に入らないオリジナルグッズを是非、チェックしてみてください！

【くじの実施概要】

商品名：『牧場物語 Let's！風のグランドバザール』ラッフルくじ

販売期間：2025年12月01日 18:00～2025年12月23日 23:59

販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）

送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。

販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」

ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1081

商品発送時期：2026年 3月下旬

【景品ラインナップ】

A賞：ダイカットクッション 1種

B賞：バスタオル 1種

C賞：カレンダーデザイン布ポスター 4種

D賞：アクリルキーホルダー 7種

E賞：缶マグネット 7種

F賞：ステッカーセット 7種

10連特典：ミニカード 2種

Wチャンス：【当選者1名様】E賞 缶マグネットセット

※景品デザイン及び、写真はイメージです。

状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。

最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！

＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info

＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1081

【掲載用クレジット】

(C)︎2025 Marvelous Inc.

【会社概要】

会社名： フォッグ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者： 関根 佑介

URL： https://fogg.jp/

これからの"あたりまえ"を創りつづける

小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。

「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。

【本件に関するお問い合わせ】

＜RAFFLE問い合わせ先＞

https://raffle-kuji.jp/contact