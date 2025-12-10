ジャパンキャンピングカーショー2026公式タイアップソングに今注目のシンガーソングライターmekakushe「ランデヴ」が決定！

株式会社ネオプロジェクト

ジャパンキャンピングカーショー実行委員会(事務局：一般社団法人 日本RV協会、株式会社ブシロードムーブ、株式会社ネオプロジェクト)は、2026年1月30日（金）～2月2日（月）に開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」の公式タイアップソングに、シンガーソングライター mekakushe（メカクシー） の楽曲「ランデヴ」が決定したことをお知らせいたします。報道関係社の皆様におかれましては、ぜひご掲載・お問い合わせのほど、宜しくお願い申し上げます。

キャンピングカーが生み出す「旅へのときめき」を音楽で表現！

今回のタイアップソングに決定した「ランデヴ」は、日常と非日常の境界線を軽やかに飛び越えて「会いたい人に会いに行くまでの」高揚感と、どこか切なさも感じさせるメロディが特徴の楽曲です。

「目的地に向かう時間そのものが特別な瞬間になる」というキャンピングカーの魅力と、楽曲が持つ世界観が高い親和性を持つことから、今回の公式タイアップが実現いたしました。

イベント期間中は、会場内や各種プロモーションCMなどを通して「ランデヴ」を使用し、音楽とともにジャパンキャンピングカーショー2026の世界観を広く発信してまいります。

mekakusheコメント

こんにちは、mekakusheです。

この度、ジャパンキャンピングカーショー2026 公式タイアップソングに「ランデヴ」を選んで頂き、とても幸せなきもちになっています。

「ランデヴ」は、“大切”を迎えに行くときの高揚感を描いた楽曲です。

大切な人、大切な場所・・・みんなが思い浮かべるそれぞれの大切があり、そこに向かうまでの時間は、心躍る幸せなものですよね。

是非「ランデヴ」を流しながら、たくさんのわくわくを詰め込んだキャンピングカーと共に、“大切”へと運んでもらえたら嬉しいです。

アーティスト「mekakushe（メカクシー）」について

作詞・作曲・歌唱・ピアノ演奏をすべて自ら手がける、次世代シンガーソングライターmekakushe。

3歳からクラシックピアノをはじめ、次第にポップスへと傾倒。繊細かつ透明感のある歌声と、感情の機微を丁寧にすくい上げる楽曲の世界で、アーティストやクリエイターからも絶大な支持を集めています。

自主制作楽曲が花王「ロリエ」CMに起用されるほか、多数の楽曲がSpotify公式プレイリストのトップを飾るなど、デビュー以降その存在感は急速に拡大。

自身初のアニメタイアップとなったTVアニメ『九龍ジェネリックロマンス』では、エンディング楽曲に加え挿入歌2曲も担当するなど、異例の抜擢を受けました。

音源ではエレクトロニカを基盤としたサウンドを展開し、ライブではクラシカルなソロ編成からバンドセットまで幅広い表現を行うなど、その音楽性は今もなお拡張し続けています。今後さらなる飛躍が期待される新進気鋭のアーティストです。

■ 公式SNS・Webサイト

公式YouTube：https://youtube.com/@_mekakushe

公式X：https://twitter.com/_mekakushe

公式Instagram：https://www.instagram.com/_mekakushe

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@_mekakushe

公式HP：https://www.mekakushe.com

ジャパンキャンピングカーショーとは？

ジャパンキャンピングカーショー2026は、アジア最大級のキャンピングカーイベントです。2026年は1月30日（金）～2月2日（月）の4日間、幕張メッセ（ホール1～6）にて開催され、全国のビルダー・ディーラーが最新モデルや人気モデルを一堂に展示します。

会場には、軽キャンパーからハイエースベースのバンコン、キャブコン、バスコン、キャンピングトレーラー、輸入車ベースの大型モーターホームまで、幅広いカテゴリーのキャンピングカーが約400台集結。車内見学や乗車体験も可能で、キャンピングカーの最新トレンドを実際に「見て・触れて・体験」できるアジア最大の祭典です。

さらに、キャンプギア・アウトドア用品・車中泊アイテム・ペット用品など、旅をより豊かにする関連ブースも充実。著名人のトークショーやステージ企画、ファミリー向けイベントなど、多彩なプログラムも実施され、家族で丸一日楽しめる総合アウトドア&レジャーイベントとしても注目されており、毎年多くの来場者を集めています。

ジャパンキャンピングカーショー2026 イベント概要

タイトル ：ジャパンキャンピングカーショー2026

日程 ：2026/01/30(金) 11:00～17:00

2026/01/31(土) 10:00～17:00

2026/02/01(日) 10:00～17:00

2026/02/02(月) 10:00～16:00

会場 ：幕張メッセ 展示ホール1・2・3・4・5・6

住所 ：〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

公式HP ：https://jrva-event.com/ex/jccs/

チケット購入URL：https://jrva-event.tstar.jp/cart/performances/352274

【前売券情報】

[大人1日券]1,200円

[大人2日券]2,000円 ※1日券の2枚購入より400円お得！

[ペット1日券]1頭500円／2頭以上1,000円

[ペット2日券]1頭1,000円／2頭以上2,000円

※中学生以下入場無料

※障がい者手帳提示で本人及び付添人1名無料。

※2日券をご購入された方は、現地にて2日目に使用可能なリストバンドをお渡しさせていただきます。