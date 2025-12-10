ファン必見！早めのクリスマスプレゼント！？演歌歌手二見颯一さん等身大パネルでお出迎え

宮崎県 国富町

宮崎県国富町では、国富町ふるさと大使である二見颯一さんの幼少期の写真や関連グッズなどを展示するスペースを、令和6年10月より役場玄関ロビーに設置しています。このたび展示スペースに二見颯一さんの等身大パネルを設置いたしました。

二見さんと考案したハートポーズ

パネルは、二見さんが片手でハートマークを作るポーズをとっており、来庁された方が隣に立って同じポーズをすることで、二人でひとつのハートを完成させることができます。

記念撮影も大歓迎ですので、ぜひこの機会に二見さんとの“ハートショット”をお楽しみください。

二見さんは「やまびこボイス」と呼ばれる伸びのある爽やかな歌声を武器に、幅広い世代から支持を受けており、12月14日（日）にはシーガイアコンベンションセンターにてディナーショーを行います。



この展示スペースは、平日の開庁時間だけでなく、土日祝日の日中にも訪れることができますので、町外県外のファンの皆様にも楽しんでいただくことができます。宮崎県国富町は、今後も二見さんの活動を応援し続けるとともに、多くの方々に二見さんの魅力を届けてまいります。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

令和５年の国富町総合町民祭でふるさと大使に就任伸びのある爽やかな「やまびこボイス」でファンを魅了

◆国富町

宮崎県の中央部に位置する人口約17,000人の町。まち並みに溶け込むように点在する本庄古墳群（国指定史跡）など貴重な文化財が多くあり、美しい自然の中に歴史と文化が息づく人情豊かな町です。一年を通して温暖な気候が特徴で、南国宮崎の太陽に育てられたマンゴー、せんぎり大根（切り干し大根）、ピーマン、富有柿（ふゆうがき）、米などの農産物に加え、宮崎牛や鶏の炭火焼など食材の宝庫です。最近では、SiCパワー半導体を生産するローム株式会社が町内に新たな生産拠点の設立を目指すニュースや、町出身で演歌歌手の二見颯一さんが初のふるさと大使に就任するなど、商工業や芸能分野にも明るい話題があります。

◆国富町ふるさと納税返礼品（マンゴー、切り干し大根、宮崎牛、鶏の炭火焼など）

町HP内の各サイトへのリンクから返礼品をご覧になれます。

https://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/main/administration/hurusato/page001255.html

◆お問い合わせ

国富町役場 総合戦略課 ふるさとPR係

TEL：0985-75-3126

e-mail：kikaku@town.kunitomi.miyazaki.jp

URL：https://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/