ワインの造り手と飲み手が一緒に楽しむ「冬のワインパーティ in NIKI - 仮面葡萄会-」開催決定！

株式会社DACホールディングス

DACグループが北海道仁木町で展開するNIKI Hills Winery（代表：石川和則）が参加する仁木町ワインツーリズム推進協議会は、「冬のワインパーティin NIKI-仮面葡萄会（かめんぶどう会）」を2026年３月８日（日）に仁木町内で開催いたします。

仁木町は隣接する余市町とともにワイン産地として全国的に注目が高まっており、ワイナリーやワイン生産に関わる事業者数は年々増加しています。「冬のワインパーティ in NIKI - 仮面葡萄会」は、仁木町のワイン生産者たちが「冬の仁木町にワインを飲みに来てほしい」「仁木町のワインの魅力を生産者が直接参加者に伝えたい」という思いから2024 年に初開催し大変好評を得たイベント。

『仮面葡萄会』という名前の通り、「オフシーズン」かつ「屋内」だからこそできる、生産者と参加者が一緒に楽しむワインパーティです。今回は仁木町内のワイン生産者１1 社がワインを提供予定。ワインに加えて、後志（しりべし）の人気飲食店による赤・白ワインに合わせたお料理やデザートをお楽しみいただけます。

【開催概要】

■ 開催日時：2026 年3 月8 日（日）

12:00 ～ 14:30（11:30 受付開始）

※最終受付13:00

■ 開 催 地：仁木町民センター

北海道余市郡仁木町西町1 丁目36 番地1

■ 参 加 費：2,500 円（税込）

おつまみ・ウエルカムドリンク付き

■ 募集人数：150 名（完全事前チケット制）

■ 募集開始：2025 年12 月20 日（土） 12:00

■ 主 催：仁木町ワインツーリズム推進協議会

■ 後 援：仁木町

■ 協 力：一般社団法人仁木町観光協会

【おすすめポイント】

☆「 仮面葡萄会」だからチケットは仮面（アイマスク）!

- 受付で配布する仮面が入場チケット。参加者全員で「仮面葡萄会」をお楽しみください。

☆ 仁木町産ワインなどの豪華景品が当たる抽選会を開催！

☆ 参加者全員にウエルカムドリンクと「エーデルワイスファーム」のスライスベーコンをサービス！

-スライスベーコンとウエルカムドリンク以外のフードとワインはキャッシュオン方式で

お楽しみいただけます。

☆「 仮面舞踏会」らしい非日常を楽しんでいただくためドレスコード

- 2026年のドレスコードは「赤」。

ドレスやネクタイ、コサージュなど。全身赤でも、ワンポイントでもOKです！！

結婚式やセレモニーなどハレの日のドレスアップした衣装でぜひ、ご参加ください！

【出店予定ワイン生産者】*

TOMAPU FARM、ドメーヌ アルビオーズ、ドメーヌ・イチ、Domaine Bless、

naritaya、合同会社仁木産業振興社、NIKI Hills Winery、North Creek Farm、

pur.、Landscape、One Tune Wines

【出店予定飲食店】*

Casa il solito（仁木）、NiquisMiquis（仁木）、仁木のジェラート屋さん（仁木）、

HATAKE NO NAKA（小樽）、ポンデルナ（仁木）

＊五十音順/ 2025 年12 月10 日現在の予定

仁木町の赤・白ワインに合わせたフードを特別にご用意雪の景色が残る３月の仁木町仁木町のワインを楽しめる

■ 冬のワインパーティ in NIKI - 仮面葡萄会- について

中世ヨーロッパの「仮面舞踏会」（貴族たちが身分を隠して行われた社交場）をオマージュして「造り手」と「飲み手」が一緒に楽しむワインパーティとして開催します。

■ 北海道 余市郡 仁木町 について

仁木町は北海道南西部の後志（しりべし）地方にあり、古くから果樹栽培が盛んで、豊かな自然環境とおいしい水が流れるのどかな農村地域です。積丹半島の付け根に位置し、札幌からは車で１時間ほどの距離*。最近では隣接する余市町とともにワイン用ぶどうの栽培面積が増えつつあり、現在ワイナリーは8 社、委託醸造も含めると１５社がワインを生産しています。

＊札幌市内から仁木IC まで高速道路利用時

Peatix のイベント専用サイト■ 参加方法 について

参加は完全事前チケット制となります。参加チケットは

Peatix のイベント専用サイトからご購入いただけます。

（専用ページには左記QRコードまたは下記URLからアクセスいただけます）

・募集開始：2025 年12 月20 日（土） 12:00

・参 加 費：2,500 円（税込）

おつまみ・ウエルカムワイン付き

＊その他、キャッシュオン方式で楽しめるフードやワインもご用意しています。

https://kamenbudoukai2026.peatix.com

＜本イベントの参加者からのお問合せ窓口について

Peatix のイベント専用サイト内「主催者へ連絡」ボタンよりお問合せください。

「おいしい旅 北海道 コープトラベル」ツアーサイト■ 札幌発着ツアー（参加チケット付き）について

「おいしい旅 北海道 コープトラベル」様より札幌発着でイベントの会場まで専用バスで直行できる便利なツアーをご用意。

ツアーの詳細については旅行会社のウエブサイト(左QRコード）をご参照のうえ直接お問い合わせください（ツアーは12 月10 日より販売を開始いたします）。

https://coop-travel.jp/kokunai/j0db23/?utm_source=qr&utm_medium=qr&utm_campaign=niki_pressrelease_qr(https://coop-travel.jp/kokunai/j0db23/?utm_source=qr&utm_medium=qr&utm_campaign=niki_pressrelease_qr)

■NIKI Hills Wineryについて

準限界集落となった仁木町の再生に向け、2014年に事業をスタート。2019年にグランドオープンした33haの敷地に醸造所、ブドウ畑、ナチュラルガーデン、レストラン、宿泊棟を備えた複合型ワイナリーです。

質の高いワインづくりを続ける一方で、地元の小学生向けにブドウの収穫体験をしたり「20歳の自分」に向けたワインを醸造・保管したりするなど、地域への貢献にも注力。ワインツーリズムで国内外の観光客も誘致しており、仁木町の活性化に寄与しています。

URL：https://nikihills.co.jp/

メール：mail@nikihills.co.jp

■株式会社DACホールディングス 概要

社名 ： 株式会社DACホールディングス

代表者： 代表取締役社長 石川 和則

所在地： 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 13F

社員数： 903名(DACグループ総数)

URL ： https://www.dac-group.co.jp/