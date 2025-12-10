比叡山・びわ湖散策デジタルイラストマップ「比叡山・びわ湖観光MAP」を公開

株式会社Stroly

株式会社Stroly（本社：京都府京都市、代表取締役社長：高橋真知、以下：Stroly）は、一般社団法人比叡山・びわ湖DMOと連携したデジタルイラストマップ「比叡山・びわ湖観光MAP」（以下：本マップ）を公開したことをお知らせいたします。

本マップは、比叡山とその周辺観光地の回遊性を高め“エリア”としての魅力を伝えることを目的としたイラストデジタルマップで、山全体に100のお堂が広がる世界文化遺産・比叡延暦寺を中心に、比叡山・びわ湖エリア全体を神秘的で荘厳なタッチのイラストで表現しています。

従来のデジタルマップ同様、GPSと連動することによって自分の現在地を表示できるほか、お土産やグルメ、ホテル、観光等のスポット情報を掲載。さらに、観光客のハードルとなりやすいバス、ロープウェイ、鉄道といった交通機関の情報も網羅し、京都駅から比叡山へのアクセスも掲載しています。また、広大なエリアをより気軽に周遊できるよう、所要時間1.5時間～の「ショートコース」、2時間～の「ミドルコース」、3時間～の「ロングコース」という3つ散策コースを表示することができ、それぞれのお堂の見どころや楽しみ方を確認することが可能です。一度のみならず何度も足を運び、比叡山・びわ湖エリアの歴史と自然を満喫してみてはいかがでしょうか。

＜Strolyができる課題解決＞

１. 「イラスト」×「GPS」

イラストマップとGPSを連動させることで、イラストマップが持つメリットとデジタルマップが持つメリットを融合。多くの方にエリアの魅力を視覚的に伝えることが可能です。「比叡山・びわ湖観光MAP」では、比叡山に広がる大小さまざまなお堂をはじめ、季節によって見どころとなる桜や紅葉スポットもイラスト化しています。

２. おすすめスポットやイベント情報の提供

エリア内のスポット情報やイベント情報を、イラストやピンを使ってマッピングすることができます。「比叡山・びわ湖観光MAP」では、世界文化遺産・比叡延暦寺を中心に、比叡山・びわ湖エリア全体の交通機関、お土産、グルメ、ホテルの情報などを網羅的に掲載することで、エリア内の回遊性向上と来訪者・在住者の滞在価値向上に活用されています。

３. 運用の効率化・即時性

イラストデジタルマップ運営側の管理画面が充実。担当者が効率的かつ即時にマップ内の情報を更新することが可能です。また、移動経路のヒートマップをはじめ時間帯別利用者人数等も取得できるため、エリア内の回遊を高める施策や、混雑回避の施策に役立てることができます。

【「比叡山・びわ湖観光MAP」 概要】

■URL：https://stroly.com/viewer/1756259100

■対応言語：日本語、英語

■利用：無料

■推奨環境：Chrome、Safari

■制作：株式会社Stroly

■配信場所：Stroly（プラットフォーム）

【Strolyについて】

Strolyが運営するイラストデジタルマップ『Stroly』は、世界観を感じられるわかりやすいイラストを通じて、そのエリアのワクワクする情報に「出会って・知って・体験する」までを徹底的にガイドするマッププラットフォームです。日本各地の観光・祭りやイベント・エリアプロモーションをはじめ、世界12,000枚のイラストデジタルマップが存在します。おすすめのポイントやイベント情報を提供し、シールを貼るような感覚でイラストを配置するなど、マップをカスタマイズすることも可能です。さらに、マップの閲覧情報を元に、人流データや利用情報を可視化でき、インバウンド対策としての多言語化にも対応しています。

【会社概要】

社 名 ：株式会社Stroly

所在地 ：京都市下京区猪熊通塩小路上る金換町109番地1

代 表 ：代表取締役社長 高橋真知

サービスURL：https://stroly.com/ja/

【イラストデジタルマップのご相談】

https://biz.stroly.com

【Stroly採用情報】

https://corp.stroly.com/recruit/