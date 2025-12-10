12（いつ）もあなたにイイ音を！　mora ハイレゾ配信12周年キャンペーン第2弾　mora ハイレゾ大使に森口博子が就任！

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ(本社：東京都港区、代表取締役：大谷英彦)が運営する音楽ダウンロードサービス「mora ～WALKMAN(R)公式ミュージックストア～」は、2025年10月にハイレゾ音源配信開始12周年を迎えました。これを記念した「mora ハイレゾ12(いつ)もあなたにいい音をキャンペーン」の第2弾として、ハイレゾ音源の魅力をさらに感じていただくための2つの特別企画を開始いたします。

キャンペーン企画１.：森口博子 mora ハイレゾ大使就任

今年アーティストデビュー40周年を迎えた森口博子がハイレゾ大使に就任し、moraハイレゾ配信12周年を盛り上げます。アニバーサリーアルバム「Your Flower ～歌の花束を～」ハイレゾ音源まとめ購入者を対象に、mora限定のスペシャルボイス特典をプレゼント。

本特典は、楽曲に込めた思いやハイレゾ音源での聴き所、”ここでしか聴けない耳元ボイスのコーナー”など盛りだくさんな内容に！さらに、ハイレゾ音源まとめ購入の上、応募した方の中から抽選で3名様に【宛名＆直筆サイン入り「Your Flower ～歌の花束を～」ポスター】をプレゼント。

なお、moraでは大使就任を記念した独占インタビューを特設ページにて2回に分けて公開いたします。

ぜひこの機会に、森口博子の楽曲をハイレゾにてお楽しみください。

キャンペーン企画２.：SNSで豪華オーディオ製品プレゼント

2025年12月10日から12月23日の間、Xでmoraの公式アカウント（@mora_info）をフォローし、該当の投稿をリポストした方の中から抽選で1名様にウォークマンWM1シリーズ NW-WM1AM2をプレゼントいたします。

各キャンペーン詳細は、特設ページをご覧ください。

【12（いつ）もあなたにいい音を♪mora ハイレゾ配信12周年キャンペーン 特設ページ】

https://mora.jp/topics/osusume/hires12year_cp/

【森口博子moraハイレゾ大使就任を記念した独占インタビュー】

https://mora.jp/topics/interview/moriguchihiroko_20251210/(https://mora.jp/topics/interview/moriguchihiroko_20251210/)

【SNSで豪華オーディオ製品プレゼント】

https://mora.jp/topics/news/snscp_202512/

【リリース情報】

■タイトル

森口博子「Your Flower ～歌の花束を～」

■配信開始日

2025年12月10日(水) 0:00

■ハイレゾ音源

FLAC(96.0kHz/24bit)3,300円(税込)

https://mora.jp/package/43000014/NOHR-964_F/

～特典情報～

１.ハイレゾ音源をまとめ購入していただいた方全員に、

【森口博子スペシャルボイス特典】をプレゼント！

２.ハイレゾ音源まとめ購入＆応募で、【宛名＆直筆サイン入り「Your Flower ～歌の花束を～」ポスター】を抽選で3名様にプレゼント！

■対象購入期間

2025/12/10(水) 0:00～2026/1/14(水)23:59まで

〈その他注意事項〉

応募期間終了後、フォローを外してしまいますと応募対象者から除外されてしまいます。 必ずキャンペーン終了日(12/23)までmoraのXアカウントをフォローしてください。

◇当選発表

全ての応募期間の締め切り後、厳正なる抽選のうえ、当選者の方には当社アカウントからダイレクトメッセージにてご連絡し、賞品発送先入力フォームのURLをご案内いたします。

※お客様のXアカウントが⾮公開およびツイートが検索対象外の場合、応募が無効となりますのでご注意ください。

※2026年1月中に当選者の方にご案内を差し上げます。

-ハイレゾ音源とは-

「ハイレゾ音源」とは、従来のCD を超える情報量を持つ高音質音源。

従来の圧縮音源では十分に伝えきれなかった楽器や声の生々しさや艶、ライブ会場の空気感や臨場感などのディテールに触れることで、音楽をより感動的に体感することが可能です。

《「mora」に関して》

最新ヒット曲から邦楽、洋楽の名盤をハイレゾ・ロスレス・AACで配信中

豊富な決済方法でパソコン、スマホ(Android/iPhone)等から簡単に購入、再生ができます。

購入した楽曲はいろいろな端末で10回まで再ダウンロードできます。

「mora ～WALKMAN(R)公式ミュージックストア～」 https://mora.jp/

※ WALKMAN(R)、ウォークマン(R)、およびそのロゴは、ソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ 「mora」およびモーラの名称、ロゴは、株式会社株式会社ソニー・ミュージックソリューションズの登録商標です。

※ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。