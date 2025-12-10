日本式フルカラー縦スクロールトゥーンレーベル『ZETooN』セガのマンガビューアー『MANGA DRIVE』を採用

株式会社セガ エックスディー

ゲーミフィケーション事業を展開する株式会社セガ エックスディー（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員CEO：谷 英高、以下：セガXD）は、株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海 州史、以下 セガ）からの受託により、セガサミーグループと株式会社パピレス（Renta!）が共同で立ち上げたフルカラー縦スクロールトゥーンレーベル『ZETooN（ゼットゥーン）』のWebサイトの企画・開発支援を行い、2025年12月10日（水）にプレローンチしたことをお知らせします。

ZETooN Webサイト：https://zetoon.jp(https://zetoon.jp)

『ZETooN（ゼットゥーン）』は、グローバルにエンタテインメントコンテンツを提供するセガサミーグループと国内電子書籍ストアのパイオニアであるパピレスが、次世代のオリジナルIPの多メディア展開を目指して立ち上げた、フルカラー縦スクロールトゥーン※ レーベルです。なお、2026年夏に、グローバル向けに正式ローンチを予定しています。

セガとセガXDは、同Webサイトの企画・開発支援を行い、コンテンツ配信システムおよびコンテンツビューアーには、セガ製のコンテンツ配信システム『MANGA DRIVE（マンガ ドライブ）』が採用されました。

※トゥーンとは、アニメ(Cartoon)から派生した言葉です。従来の漫画やコミックよりも幅広いビジュアル表現を

目指しています

■ ZETooN（ゼットゥーン） サービス概要

・名称：ZETooN（ゼットゥーン）

・ZETooN公式サイト：https://zetoon.jp/

・SNSアカウント

- 公式X：

https://x.com/ZEToon_Studio

- 公式YouTube：

http://youtube.com/@ZETooN_Studio

- 公式TikTok：

https://www.tiktok.com/@zetoon_studio

＜ ZETooN（ゼットゥーン）レーベルの３つのこだわり ＞

1．「シーズンごとの配信」による「一気読み」

スタイル

読者を待たせない。好きなタイミングで一気に読める設計。感情のうねりに身を任せ、物語の結末まで自分のリズムで駆け抜ける没入体験を。

2．「自社スタジオ」が創る、リッチな演出と

圧巻のクオリティ

各分野のクリエイターが集結し、個人作家の才能を超えた「自社スタジオ制作」だからこそ実現できる、圧巻のクオリティや重層的な視覚演出の総合芸術を。

3．日本式の「面白い」物語にこだわる

名作を生み続けてきた日本のエンタメ。緻密なオリジナルキャラクターとストーリーコンテンツ、日本式のエンタメ開発メソッドで新たな感動を提供。本レーベルだからこそ届けられる、深く、余韻の残る物語体験を。

■ 『MANGA DRIVE』とは

『MANGA DRIVE』は、セガグループの持つデジタルコンテンツの開発・配信ノウハウを活用した、ユーザーおよびコンテンツ提供者の双方にとって高いユーザビリティを提供するコンテンツ配信システムです。

本システムは、コンテンツ提供者・IPホルダー等の個々のニーズに寄り添った高いカスタマイズ性を特徴としています。グローバル展開や多メディア展開も見据えた従来型の電子コミックに留まらない多様なコンテンツや新しい表現の創造を可能にするとともに、デジタル環境に即した次世代の感動体験を読者に提供できるプラットフォームを目指しています。

■ JadeComiX株式会社 会社概要

JadeComiX株式会社は、セガサミーホールディングス株式会社と株式会社パピレスが、「ZETooN（ゼットゥーン）」立ち上げに伴い設立した合弁会社です。

会社名 JadeComiX株式会社

代表者 福井 智樹

所在地 東京都品川区西品川1-1-1 大崎ガーデンタワー9F トンネル東京内

設立 2023年5月22日

事業内容 オリジナルIPとフルカラー縦スクロールエンタテインメントの開発・制作

株主 株式会社パピレス／セガサミーホールディングス株式会社

URL https://jadecomix.com/

■ 株式会社セガ エックスディー 会社概要

セガ エックスディーは、ゲーミフィケーションで企業や社会の課題を解決するゲーミフィケーションカンパニーです。当社は、人々を夢中にさせるゲーミフィケーションメソッドを中心とした技術やデザイン、世界観をつくる力と、日々研究開発を進める AR / VR などの最新テクノロジーを掛け合わせ、人々の"感情を動かす"ノウハウを強みに、事業戦略から大規模開発・プロモーションまで、一気通貫で企業課題・社会課題の解決に取り組んでいます。

会社名 株式会社セガ エックスディー

代表者 代表取締役 社長執行役員CEO 谷 英高

所在地 東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー 20階

設立 2016年8月1日

事業領域 ゲーミフィケーション

事業内容 エクスペリエンスデザイン事業

マーケティングプラットフォーム事業

URL https://segaxd.co.jp/

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

本文書に記載している情報は、発表日時点のものです。