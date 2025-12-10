高輪ゲートウェイ駅を見おろす「MAISON CLASSIC SALON」、クリスマス期間限定でデザートセット『たっぷり苺のショートシュークリーム』を提供

株式会社CLASSIC

2025年3月に高輪ゲートウェイ駅のエキナカに3店舗同時オープンした「MAISON CLASSIC」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社：東京都渋谷区）。そのうちの一つ、改札外3Fにあるエキナカラウンジ「MAISON CLASSIC SALON」で、2025年12月10日（水）よりクリスマス期間限定で『たっぷり苺のショートシュークリーム』をご提供いたします。

エキナカシュークリーム工場「MAISON CLASSIC FACTORY」で焼き上げた香ばしいシュー生地にショートケーキをイメージしたクリスマスらしい盛り付けをしています。クリスマス限定ブレンドティーとのペアリングで、心温まるホリデータイムをお楽しみください。

■イメージは”ショートケーキ”。赤と白を基調としたシュークリーム

高輪ゲートウェイ駅を見下す場所にある「MAISON CLASSIC SALON」。今年の3月に3店舗同時オープンしたMAISON CLASSICブランドの一つで、昼はダッチベイビーパンケーキが名物のティーサロン、夜はオリジナルカクテルを提供するラウンジバーになります。電車の音を聴きながら上質な料理とお酒をお楽しみいただけるテラス席（※）も特徴です。

MAISON CLASSIC SALONで今年のクリスマスに向けてご用意したのが、クリスマスにぴったりなショートケーキをイメージしたシュークリーム。赤と白を基調としたシュークリームとクリスマスブレンドティーのペアリングを楽しめるデザートセットです。

MAISON CLASSIC SALON 隣のシュークリーム工房「MAISON CLASSIC FACTORY」で焼き上げたサクッと香ばしいシュー生地に、ふわふわスポンジ、クリームチーズ×マスカルポーネのシャンティとバニラ香るクレームシャンティの2種類を重ねました。

シナモンと赤ワインで煮込んだ苺のコンフィチュールは、グリューワインを思わせる香り豊かな味わい。まろやかなマスカルポーネと苺の酸味、シナモンとバニラの風味からクリスマスならではの華やかさをお楽しみいただけます。

クリスマスブレンド紅茶とセットでご提供いたします。お手土産にティーバックも2つご用意しております。クリスマスらしい華やかなひとときをお楽しみください。

■詳細

・商品名：ホリデー限定:たっぷり苺のショートシュークリーム

・セット内容

・たっぷり苺のショートシュークリーム

・クリスマスブレンドティー

・プレゼントティーバック 2 つ(SALON オリジナルブレンドティー)

・金額：2,400円（税込）

・提供期間：12月10日（水）～12月25日（木）

・提供時間：（平日）11:00-22:00 （日祝）11:00-21:00

■店舗概要

「MAISON CLASSIC SALON」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札外3階

・営業時間

【月～土】11:00～23:00（L.O. フード22:00 /ドリンク22:30）

【日・祝】11:00～22:00（L.O. フード21:00 /ドリンク21:30）

「MAISON CLASSIC FACTORY」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札外3階

・営業時間

【月～土】11:00～20:00

【日・祝】11:00～19:00

「MAISON CLASSIC CAFE」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札内2階

・営業時間

【月～土】7:00～21:00（L.O. フード20:00 /ドリンク20:30）

【日・祝】8:00～20:00（L.O. フード19:00 /ドリンク19:30）



【会社概要】

会社名 :CLASSIC INC.

住所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F

事業内容 : 飲食店運営

https://classic-inc.jp

お問い合わせ：classic_press@classic-inc.jp