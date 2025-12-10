週刊ベースボールマガジン“大谷翔平2025シーズン決算号”にイーカムグループのMLBアイテムが掲載！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）の『MLB』リュックおよび各種MLB関連商品が、大谷選手特集号（株式会社ベースボール・マガジン社より発売）に掲載されております。週刊ベースボールマガジンでは、4度目のMVPに輝いた大谷選手の2025年の活躍や、この1年間で特に注目された名場面を特集しており、ファン必見の内容となっております。イーカムグループのMLBリュックをはじめとした掲載アイテムとともに、ぜひ誌面をチェックしてみてください。なお、掲載商品を含むE-COMEGROUP MLBアイテムは、全国の専門店にて好評発売中です。

