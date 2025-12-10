ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：落合陽一、代表取締役社長：村上泰一郎、以下PxDT）は、2025年11月1日より、福岡空港の国際線エアラインラウンジ「ラウンジ福岡」の受付に、リアルタイム翻訳ディスプレイ「VUEVO Display（ビューボ ディスプレイ）」を導入しました。

本取り組みは、増加する訪日外国人利用者への多言語対応を強化し、受付スタッフと来場者のコミュニケーションを円滑にすることを目的としています。

■導入背景：増加する外国人利用者と、複雑化するラウンジ対応

ピクシーダストテクノロジーズ、福岡空港の国際線エアラインラウンジ「ラウンジ福岡」にリアルタイム翻訳ディスプレイ「VUEVO Display」を導入

福岡空港は、九州最大の国際拠点空港として、インバウンド旅客が増加しています。国際線の航空会社共用ラウンジの利用者もインバウンド旅客が多く、利用条件等のラウンジ特有の内容を説明する場面では、外国語対応でのコミュニケーションに課題を感じていました。

特に中国語や韓国語等、英語以外の言語対応の強化が求められる中、従来の翻訳機では受付カウンターの限られたスペースに設置が難しい点や、空港特有の雑音環境下では集音精度が制約となり、翻訳結果が安定しない点が課題となっていました。

このような背景から、省スペース設計と高精度な集音を両立する「VUEVO Display」が採用されました。

■「VUEVO Display」導入による効果

「VUEVO Display」は、音声をリアルタイムで翻訳し、透明ディスプレイ越しに多言語字幕を表示できるAI通訳デバイスです。

スタッフと来場者の声を自動で認識して即時翻訳し、互いの表情を見ながら自然に会話できる環境を実現します。雑音が多い空港環境でもクリアに音声を拾うことができるため、従来の翻訳機よりも正確でスムーズな対応が可能になりました。

今回の導入により、英語をはじめ、中国語・韓国語など来場者の言語に関わらず、案内や入室条件の確認を容易に行えるようになり、スタッフの負担軽減と利用者満足度の向上が期待されています。

■「VUEVO Display（ビューボディスプレイ）」について

「VUEVO Display」は、「VUEVO」で培った技術と多言語翻訳機能・透明ディスプレイを組み合わせ、会話の字幕をリアルタイムで透明ディスプレイの両面に表示することができます。聴覚障がい者/難聴者との会話・外国語での会話、どちらの場面においても相手のジェスチャーや表情を見ながら、自然な対面コミュニケーションを実現できます。

https://vuevo.net/display

■ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について

ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学（コンピュータサイエンス）と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。 私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「ヘルスケア＆ダイバーシティ」領域と、メタマテリアル（材質ではなく構造で特性を生み出す技術）やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース＆デジタルトランスフォーメーション」領域の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。 急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体（ハードウェア）の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。

商号 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

会社設立 2017年5月

代表取締役 落合 陽一、村上 泰一郎

所在地 東京都中央区八重洲二丁目２番１号

URL https://pixiedusttech.com/

※VUEVO / VUEVO Display及び関連するロゴは、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社の商標又は登録商標です。

※記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。