「日替わり全巻無料キャンペーン」がReader Storeで本日12月10日よりスタート！ 関連作品の20%ポイントバック&10,000ポイントが当たるリポストキャンペーンも実施

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する電子書籍・電子コミックストア「Reader Store」にて好評開催中の「Reader Store15周年感謝祭」。その中でもイチオシのフェア「日替わり全巻無料キャンペーン」を2025年12月10日(水)～12月23日(火)までの14日間に渡り開催いたします。

■日替わり全巻無料キャンペーン 特集ページ

https://ebookstore.sony.jp/features/i7s8j52y8l/



■キャンペーン期間

2025年12月10日(水)0：00 ～ 12月23日(火)23：59



■キャンペーンについて

期間中、日替わりで対象作品の全巻無料を実施いたします。

さらに…対象作品や関連作品の20%ポイントバックも実施！



初日となる12/10(水)全巻無料対象作品は『金色のガッシュ！！ 完全版』です！

対象作品の全巻無料は1日限りとなりますのでお見逃しなく！

■抽選で10名様に計100,000ポイントが当たる！「全巻無料リポストキャンペーン」

期間中、Xにて毎日投稿される全巻無料キャンペーンのポストをリポストした方を対象にReader Storeポイントが当たるキャンペーンを実施します。

こちらもぜひご参加ください！



Reader Store X公式アカウントはこちら：https://x.com/ReaderStore_JP



その他詳細については特集ページをご確認ください。

■今後の日替わり全巻無料対象作品を一部ご紹介！

期間中の更新をお見逃しなく！

「Reader Store15周年感謝祭」も開催中！

Reader Storeでは、2025年11月29日(土)～12月23日(火)まで「Reader Store15周年感謝祭」を開催。お得なクーポン、プレゼントキャンペーンなど、注目のキャンペーンが目白押しとなっております。ぜひ「Reader Store15周年感謝祭」にお越しください！

◆「Reader Store15周年感謝祭」特集ページはこちら

https://ebookstore.sony.jp/features/h2jpqic21/



