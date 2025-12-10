【ニューエラ】ホリデーギフトに最適な新作が多数登場

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ、ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、2025年ホリデーシーズンに向けて、ギフトに最適な新作コレクションを順次発売いたします。

ホリデーシーズンを彩るレッド、グリーン、ホワイトのカラーリングをはじめ、ニット、ボア、ファー素材など、見た目にもあたたかみを感じられるアイテムが登場。さらに、ラインストーンや刺繍などの、華やかな装飾を施したキャップやハット、トラッパーなど、バラエティ豊かなヘッドウェアを展開いたします。

また、イヤーマフやネックウォーマーといった防寒アイテムに加え、ルームシューズやミニサイズのバッグなどまで、ギフトとして選びやすい小物類も豊富に取り揃えております。

【ラインナップの一例】 ※価格はすべて税込

【59FIFTY(R)】オンフィールド オークランド・アスレチックス 6,600円【59FIFTY(R)】ラインストーンバッジ 13,200円【Low Profile 59FIFTY(R)】オンフィールド ロサンゼルス・エンゼルス 6,600円【59FIFTY(R)】コーデュロイ ロサンゼルス・ドジャース 6,600円【トラッパー】コーデュロイ 8,800円【ベーシック カフニット】3,520円＜ウィメンズ＞【Bucket-01】シンセティックレザー 5,060円＜ウィメンズ＞【9TWENTY(TM)】ボアフリース 4,950円【イヤーマフ】ボアフリース 3,520円【ボアチューブネックウォーマー】4,180円【ルームシューズ】2,750円【ウエストバッグ 2L】シンセティックレザー 6,930円

このほかの商品は、ニューエラ公式オンラインストアにてご覧いただけます。

https://www.neweracap.jp/

【ギフトラッピングについて】

全国のニューエラストア（アウトレット、公式オンラインストアを除く）では、有料のギフトラッピングを承っております。また、公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)では、ラッピング資材をご購入いただき、お客さまご自身でラッピングしていただくことが可能です。

【ギフトバッグ】330円【ギフトボックス1個用】 550円【ギフトボックス ウィンドウ1個用】660円

詳細はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/17897667079831-%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0%E8%B3%87%E6%9D%90%E4%B8%80%E8%A6%A7)よりご確認ください。