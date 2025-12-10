【無料セミナー】欲しい車は決まった！それなのに、カーディーラーを比較する理由～「車種」という大きな決断のあと「店で失敗したくない」と立ち止まる心理～
Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2025年12月19日（金）・20日（土）・25日（木）の3日程で自動車販売店向け無料セミナー【欲しい車は決まった！それなのに、カーディーラーを比較する理由～「車種」という大きな決断のあと「店で失敗したくない」と立ち止まる心理～】をオンライン開催いたします。
詳細・お申込みはこちらをクリック :
https://attendee.bizibl.tv/sessions/se3YwVEb1qQh?s=37drcmsj11c&utm_source=251219_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes
「お付き合いのあるお客様は再来店してくれる」
「近くにお住まいの方は自然と来店してくれる」……それらは大きな誤解かもしれません。
最新アンケートでわかったのは、「車が決まった後、どの店で買おうか比較しているお客様」が想像以上に多いという事実。
それは、過去に購入したお店があっても例外ではありません。
＜意外と知られていない「お店選びの裏側」＞
- ネット検索の落とし穴： 比較リストにすら入れてもらえないお店の特徴
- まさかの流出：「既存客だから大丈夫」は危険？ 他店に浮気する瞬間
- 意外なチャンス： 整備や過去の来店など「購入以外の利用経験」が次につながる？
本セミナーでは、「欲しい車」が決まっているお客様に「あなたのお店で買いたい！」と指名してもらうための発信のヒントを、データを交えてわかりやすく解説します！
■こんな方におすすめ
- ブランド認知はあるのに、新規来店が増えないという課題をお持ちの担当者様
- 顧客が来店直前に「何を比較しているのか」を知りたい担当者様
- 価格や立地以外で他店と差別化したい経営層・責任者様
■参加するメリット
- アンケートで判明した、顧客が「店選び」で重視するポイントがわかる
- 集客の機会損失を防ぐためのヒントが学べる
- 「選ばれる店」になるために、Webで発信すべき情報がわかる
＜開催概要＞
日 時：LIVE配信：12月19日（金） 13時00分～13時45分
録画配信 ：12月20日（土） 12時00分～12時45分
録画配信 ：12月25日（木） 13時00分～13時45分
開催場所：オンライン開催
参加費用：無料
講演内容：『欲しい車は決まった！それなのに、カーディーラーを比較する理由
～「車種」という大きな決断のあと「店で失敗したくない」と立ち止まる心理～』
LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。
https://attendee.bizibl.tv/sessions/se3YwVEb1qQh?s=37drcmsj11c&utm_source=251219_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se3YwVEb1qQh?s=37drcmsj11c&utm_source=251219_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)
株式会社カンリー
エンタープライズ・ミッドマーケットユニット マーケティング部
高山 翔矢
千葉大学大学院卒。大手印刷会社を経て、住まい領域のベンチャー企業でコンテンツディレクションを担当。現在はカンリーにて、ホワイトペーパーやセミナーをはじめとするマーケティングコンテンツの企画から実行までを推進している。
■カンリー店舗集客について
「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。
サービスページ：https://jp.can-ly.com/
資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/
導入企業（一部抜粋）
■カンリー福利厚生について
約110,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。
また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。
サービスページ：https://fuk-ly.com/
資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/
掲載クーポン（一部抜粋）
■会社概要
会社名 ：株式会社カンリー
設立 ：2018年8月15日
共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗
所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F
事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供
マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供
SNS運用コンサル事業等
HP ：https://biz.can-ly.com/
