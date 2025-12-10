【無料セミナー】欲しい車は決まった！それなのに、カーディーラーを比較する理由～「車種」という大きな決断のあと「店で失敗したくない」と立ち止まる心理～

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2025年12月19日（金）・20日（土）・25日（木）の3日程で自動車販売店向け無料セミナー【欲しい車は決まった！それなのに、カーディーラーを比較する理由～「車種」という大きな決断のあと「店で失敗したくない」と立ち止まる心理～】をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/se3YwVEb1qQh?s=37drcmsj11c&utm_source=251219_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

「お付き合いのあるお客様は再来店してくれる」

「近くにお住まいの方は自然と来店してくれる」……それらは大きな誤解かもしれません。

最新アンケートでわかったのは、「車が決まった後、どの店で買おうか比較しているお客様」が想像以上に多いという事実。

それは、過去に購入したお店があっても例外ではありません。

＜意外と知られていない「お店選びの裏側」＞

- ネット検索の落とし穴： 比較リストにすら入れてもらえないお店の特徴- まさかの流出：「既存客だから大丈夫」は危険？ 他店に浮気する瞬間- 意外なチャンス： 整備や過去の来店など「購入以外の利用経験」が次につながる？

本セミナーでは、「欲しい車」が決まっているお客様に「あなたのお店で買いたい！」と指名してもらうための発信のヒントを、データを交えてわかりやすく解説します！

■こんな方におすすめ

- ブランド認知はあるのに、新規来店が増えないという課題をお持ちの担当者様- 顧客が来店直前に「何を比較しているのか」を知りたい担当者様- 価格や立地以外で他店と差別化したい経営層・責任者様

■参加するメリット

- アンケートで判明した、顧客が「店選び」で重視するポイントがわかる- 集客の機会損失を防ぐためのヒントが学べる- 「選ばれる店」になるために、Webで発信すべき情報がわかる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：12月19日（金） 13時00分～13時45分

録画配信 ：12月20日（土） 12時00分～12時45分

録画配信 ：12月25日（木） 13時00分～13時45分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：『欲しい車は決まった！それなのに、カーディーラーを比較する理由

～「車種」という大きな決断のあと「店で失敗したくない」と立ち止まる心理～』

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/se3YwVEb1qQh?s=37drcmsj11c&utm_source=251219_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se3YwVEb1qQh?s=37drcmsj11c&utm_source=251219_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

エンタープライズ・ミッドマーケットユニット マーケティング部

高山 翔矢

千葉大学大学院卒。大手印刷会社を経て、住まい領域のベンチャー企業でコンテンツディレクションを担当。現在はカンリーにて、ホワイトペーパーやセミナーをはじめとするマーケティングコンテンツの企画から実行までを推進している。

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

