スマートフォン向けパズルゲーム『忍たま乱太郎 ふっとびパズル！の段 あげいん！』2025年冬リリース決定！

合同会社ナルコナル（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷口 祐一郎）は、スマートフォン向けゲーム『忍たま乱太郎 ふっとびパズル！の段 あげいん！』を、今冬に配信予定であることをお知らせいたします。

■ゲームについて

NHK Eテレで放映中のアニメ『忍たま乱太郎』を、子どもから大人まで、だれにでも気軽に楽しんでいただける、簡単操作のアクションパズルゲームとして、iPhone/Androidのスマートフォン向けに今冬、配信することが決定しました。

本作では、何者かに宝物を盗まれてしまった学園長先生からの命令を受け、盗んだ犯人を探す旅に出ます。およそ40体以上登場する忍たまたちを、部隊として最大6人まで組み合わせて、ステージを進めていきます。

さらに、ステージごとに設定された条件や、岩・蜂の巣といった仕掛けなどのやりこみ要素も満載。キャラクターの特性を組み合わせた戦略性と、誰でも楽しめる手軽さを兼ね備えた、遊び応えのある内容となっています。

■ゲーム公式X(旧Twitter)アカウントを公開！情報発信スタート！

『忍たま乱太郎 ふっとびパズル！の段 あげいん！』は公式X（旧Twitter）アカウントを公開いたしました。

今後のゲーム情報は公式Xを通じて順次発信してまいりますので、ぜひフォローをお願いいたします。

〈ゲーム公式Xアカウント〉

https://x.com/huttobi_support

■製品概要

タイトル名 ：忍たま乱太郎 ふっとびパズル！の段 あげいん！

リリース予定 ：2025年冬

ジャンル ：パズルゲーム

プラットフォーム：App Store / Google Play

本体価格 ：無料（アプリ内課金あり）

■合同会社ナルコナルについて

合同会社ナルコナルは、「日本の素晴らしいコンテンツをいろんなチャネルを通じて世界中にお届けしたい」という思いのもと作られた会社です。ゲーム事業を通して日本の素晴らしいコンテンツを世界中のお客様にお届けしてまいります。

代表者：谷口祐一郎

Webサイト：https://www.nalkonal.com/

