北海道愛が止まらない！「 LOVE HOKKAIDO」が首都圏に進出！12月14日(日)からＴＯＫＹＯ ＭＸで放送開始！

北海道テレビ放送株式会社

HTBで毎週土曜放送中の情報旅番組「ＬＯＶＥ ＨＯＫＫＡＩＤＯ」が、ＴＯＫＹＯ ＭＸにて12月14日(日)昼12時29分から放送が始まります。

10月に新加入した北海道江別市出身のタレント・高田秋（たかだ・しゅう）をはじめ、札幌育ちのタレント・ルナ、札幌よしもとのお笑い芸人・なまらあつしの３人体制でお届けしている当番組が首都圏でもスタート！旬な食材や注目スポット、最新のおみやげ情報まで地元民も知らないディープな情報盛りだくさん、北海道の魅力を余すところなくお伝えします。地元っ子ならではのリアルな目線と今をときめくタレントの新鮮な感性が交差する北海道再発見の30分。まるで北海道旅行をしている気分でご覧ください。

【「ＬＯＶＥ ＨＯＫＫＡＩＤＯ」とは】

2013年2月に「恋する北海道」という番組名で放送開始。グルメ、アクティビティ、美しい風景など北海道の魅力を発信してきた老舗旅番組で、2014年6月から「ＬＯＶＥ ＨＯＫＫＡＩＤＯ」として番組名変更し、現在は台湾やハワイでも放送中です。

■番組名

ＬＯＶＥ ＨＯＫＫＡＩＤＯ

■北海道での放送

毎週土曜 午前11時10分～11時40分

■TOKYO MXでの放送

毎週日曜 昼12時29分～12時55分

2025年12月14日（日）スタート！

■出演者

高田秋、ルナ、なまらあつし

■ナレーション

HTBアナウンサー 藤澤達弥（札幌出身）、森唯菜（札幌出身）

■公式ＨＰ

https://www.htb.co.jp/lovehokkaido/(https://www.htb.co.jp/lovehokkaido/)

■ＳＮＳ

Instagram @htb_lovehokkaido