アニメ『魔入りました！入間くん』第2弾の新商品がシンクイノベーション株式会社より発売されます！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アニメ『魔入りました！入間くん』第2弾のアイテムを発売決定！

下記サイトにて12月10日（水）から予約開始です。

■販売サイト：https://www.vvit.jp/

■予約期間：2025年12月10日（水）12:00 ～ 2026年1月7日（水）23:59まで

■出荷予定日：2026年3月中旬予定

アニメ『魔入りました！入間くん』より第2弾の新商品が発売決定◎

個性豊かな「魔入りました！入間くん」のキャラクターたちが

大人気の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】で登場！

【お花のようせい】がテーマのコスチュームに注目です！🌷

大人気のアクリルスタンドやハート型など、

ファン必見のアイテムが目白押し！

この機会をお見逃しなく！

～～商品ラインナップご紹介～～

(C) 西修(秋田書店)/ NHK・NEP

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

今後もシンクイノベーション株式会社では、

アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル８階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売