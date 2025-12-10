アニメ『魔入りました！入間くん』第2弾の新商品がシンクイノベーション株式会社より発売されます！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アニメ『魔入りました！入間くん』第2弾のアイテムを発売決定！
下記サイトにて12月10日（水）から予約開始です。
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約期間：2025年12月10日（水）12:00 ～ 2026年1月7日（水）23:59まで
■出荷予定日：2026年3月中旬予定
アニメ『魔入りました！入間くん』より第2弾の新商品が発売決定◎
個性豊かな「魔入りました！入間くん」のキャラクターたちが
大人気の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】で登場！
【お花のようせい】がテーマのコスチュームに注目です！🌷
大人気のアクリルスタンドやハート型など、
ファン必見のアイテムが目白押し！
この機会をお見逃しなく！
～～商品ラインナップご紹介～～
(C) 西修(秋田書店)/ NHK・NEP
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル８階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売