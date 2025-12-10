アニメ『魔入りました！入間くん』第2弾の新商品がシンクイノベーション株式会社より発売されます！

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アニメ『魔入りました！入間くん』第2弾のアイテムを発売決定！


下記サイトにて12月10日（水）から予約開始です。




■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約期間：2025年12月10日（水）12:00 ～ 2026年1月7日（水）23:59まで


■出荷予定日：2026年3月中旬予定




アニメ『魔入りました！入間くん』より第2弾の新商品が発売決定◎




個性豊かな「魔入りました！入間くん」のキャラクターたちが


大人気の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】で登場！


【お花のようせい】がテーマのコスチュームに注目です！🌷




大人気のアクリルスタンドやハート型など、


ファン必見のアイテムが目白押し！




この機会をお見逃しなく！






(C) 西修(秋田書店)/ NHK・NEP





今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！





＜会社概要＞


シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　中津明大ビル８階


　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部




＜事業概要＞


アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売