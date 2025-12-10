¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ²²ÉÂ¤ÊËÍ¤ò²Î¤¦¡×masa¡¢¡ÒÄÌÃÎ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¿´¤¬ÍÉ¤ì¤ë¡ÓSNS»þÂå¤ÎÎø°¦¤òÉÁ¤¯¿·¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹
¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ²²ÉÂ¤ÊËÍ¤ò²Î¤¦¡×°¦É²¸©½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ーmasa¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥À¥µ¥¤¥¢¥¤¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö¥À¥µ¥¤¥¢¥¤¡×¤Ï¡¢ÊÖ»ö¤òÂÔ¤Ä¤¢¤¤¤À¤Ë²¿ÅÙ¤â¥Èー¥¯²èÌÌ¤ò³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢SNS¤ÎÄÌÃÎ¤Ò¤È¤Ä¤Ç´üÂÔ¤·¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Îø¿´¤¬¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£
¥¹¥Èー¥êー¤Î¹¹¿·¤ä¡ÈÆ÷¤ï¤»¼Ì¿¿¡É¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤Þ¤ÀÁê¼ê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡ÒSNS±Û¤·¤ÎÁÛ¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦¡¢¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎø°¦ÂÎ¸³¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÖ»öÂÔ¤Ä´Ö¡¢¤Ä¤¤²¿ÅÙ¤â¥Èー¥¯²èÌÌ¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤â¿Æ¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢AI¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡×
¡Ö¥¹¥Èー¥êー¤Î¹¹¿·¤ò¸«¤Æ¡¢²èÌÌ¤ÎÁ°¤ÇÊü¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤³¤ì¤é¤Ïmasa¤ÎSNS¤Ç¤ÎÇÛ¿®Ãæ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡ÈÁê¼ê¤Î¶á¶·¤òÄÉ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»þÂå¡É ¤À¤«¤é¤³¤½¶ì¤·¤¯¤Ê¤ëÎø¿´¤ò¡¢¤¤¤¤¤Í¤äÄÌÃÎ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÊú¤¨Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´Íý¤È¤·¤Æ¡¢¶¦´¶À¤Î¹â¤¤¸ÀÍÕ¤Ç²Î»ì¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢00Ç¯Âå¥Ý¥Ã¥×¥Ñ¥ó¥¯¤ò¥ëー¥Ä¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥×¥Óー¥È¤ä¸½ÂåÅª¤Ê¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥¤´¶¤òÍ»¹ç¡£
¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥®¥¿ー¤È¥¿¥¤¥È¤Ê¥Óー¥È¤Ë¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÈ´¤±¤ëmasa¤Î²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¼ÀÁö´¶¤ÎÃæ¤ËÀÚ¤Ê¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ºÎø¤äÌ¤Îý¡¢¼«¸Ê·ù°¡¢¼»ÅÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥À¥µ¥¤¥¢¥¤¡×¤Ï¡¢¼å¤µ¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤º¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢SNS»þÂå¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ì¶Ê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ーºäÅÄÎ´°ìÏº¤È¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖºäÅÄÎ´°ìÏº¡ßmasa 2man Live¡¡Stereo Menou -Acoustic Session-¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æó¿Í¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¿·¶Ê¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢§Release Information
ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥À¥µ¥¤¥¢¥¤¡×
2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¥ê¥êー¥¹
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§masa
ÊÔ¶Ê¡§Yoma
https://orcd.co/dasaiai
¢§Live Information
¡ÖºäÅÄÎ´°ìÏº¡ßmasa 2man Live¡¡Stereo Menou -Acoustic Session-¡×
¡ãÆü»þ¡ä
2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¡¡
°ìÉô¡§³«¾ì 13:30¡¿³«±é 14:15
ÆóÉô¡§³«¾ì 17:45¡¿³«±é 18:30
¡ã²ñ¾ì¡ä
¿·½ÉÂ¼LIVE
¢©169-0074¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èËÌ¿·½É2-1-2
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡£°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡§\6,000
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§https://red-actors.com/news/stereomenou/
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°X¡§https://x.com/StereoMenou
¢§masa Profile
2000Ç¯5·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£
¡Ø½÷¡¹¤·¤¯¤Æ²²ÉÂ¤ÊËÍ¤ò²Î¤¦¡Ù¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£
¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¡¢ÍÎ³Ú¤äHIP-HOP¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥á¥í¥Ç¥£ー¥é¥¤¥ó¡¢Æü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Á¡ºÙ¤Ê²Î»ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥Ëー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤¬Â£¤ëÂ¿¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖUniteUp!¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢Æ±¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ÏÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¡£¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¥°¥ëー¥×¡ÖJAXX/JAXX¡×¤Î¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¡¢½Õ²ì³ÚæÆÌ¾µÁ¤Çºî»ì¡¦ºî¶Ê¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö¤Þ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤¬¥¢¥¸¥¢Âç¼ê²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹KKBOX¤ÎJ-POP¥Á¥ãー¥È¤Ë2½µÏ¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤ÏÅì³¤ÃÏ¶èºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥Ö¥µー¥¥Ã¥È¡ÖSAKAE SP-RING 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢NAGOYA ReNY limited¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
