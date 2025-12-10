スーパーカップ1.5倍　濃厚鯛白湯ラーメン　新発売

エースコック株式会社

鯛の旨みが利いた真っ白い濃厚鯛白湯スープに、真っ赤で華やかな「紅ねりたま」が浮かぶ、年初めにピッタリなスーパーカップ！

【発売日・発売地区】2026年1月5日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年1月5日より、「スーパーカップ1.5倍 濃厚鯛白湯ラーメン」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１. 「スーパーカップ」ブランドから真っ白な濃厚白湯スープに、真っ赤な「紅ねりたま」が映える、年初めに思わず食べたくなる新商品が登場！

２. 鯛の旨みをしっかり感じられるクリーミーで濃厚な白湯スープに、海老を練り込んだ紅ねりたまが浮かぶ、華やかな一杯！

■商品名 ：スーパーカップ1.5倍 濃厚鯛白湯ラーメン

■発売日 ：2026年1月5日（月）

■発売地区 ：全国

■希望小売価格：271円（税抜）

年初めの寒い季節に思わず食べたくなる濃厚で食べごたえのあるスーパーカップを発売します。海老を練り込んだ「紅ねりたま」に、真っ白な濃厚で鯛の旨みの詰まった「鯛白湯スープ」で仕上げた一杯は、最後まで飽きのこない味わいです。

【商品特長】

■商品名：スーパーカップ1.5倍 濃厚鯛白湯ラーメン

■めん：滑らかさのある丸刃のめんです。口の中で存在感をしっかりと感じられる、食べごたえ抜群のめんに仕上げました。(湯戻し時間:3分)

■スープ：チキンやポークをベースに鯛の旨みを加えた白湯スープです。別添の調味油を加えることで鯛の風味がいっそう高まり、最後まで飽きのこない一杯に仕上げました。

■かやく：ふんわりとした食感のえび風味卵加工品、ねぎを加えました。

■パッケージ：メニュー名とシズル写真を前面に押し出しシズル感を高め、店頭映えする紅白の華やかなデザインに仕上げました。