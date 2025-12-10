ＡＬＤＩＯＵＳ　ラストライブ「Ｔｈｅ　Ｄｏｍｉｎａｔｏｒｓ　Ｌａｓｔ　Ｓｔａｎｄｉｎｇ　２０２５」　Ｂｌｕ-ｒａｙ／ＤＶＤ／ＣＤ　２０２５／１２／２４（水）発売

日本コロムビア株式会社

今年、8月に無期限活動休止前ラストライブを行ったALDIOUS。この東京・豊洲PITの8/13(水)最終公演の模様はBlu-ray、DVD、CDで12/24(水)に発売されることになっている。メンバーのYoshi、トキ、サワに加え、ALDIOUSの元メンバーとして長い歴史を共に歩んだRe:NO、Arutoを迎えた特別な布陣で敢行された同ライブは東名阪で2,000名以上を動員。メンバーの魂のこもったパフォーマンスが展開されるメモリアルなライブとなった。

そして今回、発売に先駆けて、ライブの冒頭部分がYouTubeで映像が公開された。同時に音源も配信され、各配信サービスにて聴くことができる。

ライブが開催された8/13(水)、豊洲PITは無期限活動休止を惜しむ1,000名のファンが待ち構える中、背中の開いた黒のドレスに身をまとったRe:NO、赤いコスチュームのYoshi、ピンクのドレスのトキも、グリーンのドレスのサワと紫のドレスのArutoがオープニングSEにのってステージに登場。2017年リリースの「We Are」でステージをスタート。冒頭から熱のこもった迫力のあるパフォーマンスを聴くことができる。この時のパフォーマンスについてはリリースタイミングで行われるメンバー参加のイベントでも触れられることだろう。

ALDIOUS / SE～We Are (ALDIOUS - The Dominators Last Standing 2025 - より)

https://www.youtube.com/watch?v=vhvWKH5oaCA



『ALDIOUS -The Dominators Last Standing 2025-』発売記念イベント

トーク＆私物サイン会

12月23日(火)【大阪会場】出演メンバー:サワ

18:00～ 大阪・Joshin日本橋店 7Fイベントホール

大阪府大阪市浪速区 日本橋5-9-5

12月25日(木)【名古屋会場】出演メンバー:トキ

18:00～ タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース

名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO 東館 6F

12月26日(金)【東京会場】出演メンバー:Yoshi

19:00～ タワーレコード新宿店新宿店 9階イベントスペース

新宿区新宿3-37-1 フラッグス 9F

【ALDIOUSインストアイベントページ】

https://columbia.jp/artist-info/aldious/info/91952.html





ALDIOUS「Dominators Last Standing 2025」

2025年12月24日(水)発売

【Blu-ray】COXA-1387 \8,800(税込)【DVD】COBA-7478 \7,700(税込)【CD2枚組】COCP-42528~9 \4,400(税込)

ALDIOUSの活動休止前最後のワンマンライブ 「The Dominators Last Standing 2025」2025年8月13日に開催されたツアーファイナル豊洲PITでのステージの映像と音源をそれぞれBlu-ray、DVD、CD2枚組に完全収録。バンド活動17年間の集大成となるライブをメモリアルな形でパッケージ化。



ALDIOUS 「The Dominators Last Standing 2025」

【収録内容】

01.We Are

02.Ground Angel

03.胡蝶ノ夢

04.die for you

05.Absolute

06.Sweet Temptation

07.Instrumental 2025

ALDIOUSコロムビアHP：https://columbia.jp/artist-info/aldious/



ALDIOUS 「The Dominators Last Standing 2025」

【CD】

[Disc1]

01.-SE-

02.We Are

03.Ground Angel

04.胡蝶ノ夢

05.die for you

06.Absolute

07.Sweet Temptation

08.Instrumental 2025

09.Wish Song

10.Luft

11.Ultimate Melodious

[Disc2]

01.Re:fire

02.IN THIS WORLD

03.夜桜

04.Dominator

05.I Don't Like Me

06.Dearly

07.Red strings

08.White Crow

【Blu-ray/DVD】

01.We Are

02.Ground Angel

03.胡蝶ノ夢

04.die for you

05.Absolute

06.Sweet Temptation

07.Instrumental 2025

08.Wish Song

09.Luft

10.Ultimate Melodious

11.Re:fire

12.IN THIS WORLD

13.夜桜

14.Dominator

15.I Don't Like Me

16.Dearly

17.Red strings

18.White Crow



リリースに先駆け先行配信シングル

ALDIOUS「SE～We Are」

2025年12月10日(水)

各DSPより一斉配信スタート

COKM-46160

配信はこちら：https://ALDIOUS.lnk.to/SEWeAre



コロムビアミュージックショップ限定/数量限定生産

コロムビアミュージックショップでは、今回のツアーをモチーフに作成するオリジナルTシャツ(2絵柄)と、

豊洲PIT公演の模様を収めたフォトブックを加えた各形態のバンドル商品を限定発売！

フォトブック：フルカラー24ページ Tシャツ：2種・各3サイズ(M/L/XL)

※商品は数量限定のため、予約期間内であっても販売を終了する可能性がございます。

※Tシャツサイズ(M:着丈69cm/身幅52cm/袖丈20cm L:着丈73cm/身幅55cm/袖丈22cm XL:着丈77cm/身幅58cm/袖丈24cm)

【数量限定生産商品のご予約】

コロムビアミュージックショップ https://ALDIOUS.lnk.to/shop2025