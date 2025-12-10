ＡＬＤＩＯＵＳ ラストライブ「Ｔｈｅ Ｄｏｍｉｎａｔｏｒｓ Ｌａｓｔ Ｓｔａｎｄｉｎｇ ２０２５」 Ｂｌｕ-ｒａｙ／ＤＶＤ／ＣＤ ２０２５／１２／２４（水）発売
今年、8月に無期限活動休止前ラストライブを行ったALDIOUS。この東京・豊洲PITの8/13(水)最終公演の模様はBlu-ray、DVD、CDで12/24(水)に発売されることになっている。メンバーのYoshi、トキ、サワに加え、ALDIOUSの元メンバーとして長い歴史を共に歩んだRe:NO、Arutoを迎えた特別な布陣で敢行された同ライブは東名阪で2,000名以上を動員。メンバーの魂のこもったパフォーマンスが展開されるメモリアルなライブとなった。
そして今回、発売に先駆けて、ライブの冒頭部分がYouTubeで映像が公開された。同時に音源も配信され、各配信サービスにて聴くことができる。
ライブが開催された8/13(水)、豊洲PITは無期限活動休止を惜しむ1,000名のファンが待ち構える中、背中の開いた黒のドレスに身をまとったRe:NO、赤いコスチュームのYoshi、ピンクのドレスのトキも、グリーンのドレスのサワと紫のドレスのArutoがオープニングSEにのってステージに登場。2017年リリースの「We Are」でステージをスタート。冒頭から熱のこもった迫力のあるパフォーマンスを聴くことができる。この時のパフォーマンスについてはリリースタイミングで行われるメンバー参加のイベントでも触れられることだろう。
ALDIOUS / SE～We Are (ALDIOUS - The Dominators Last Standing 2025 - より)
https://www.youtube.com/watch?v=vhvWKH5oaCA
『ALDIOUS -The Dominators Last Standing 2025-』発売記念イベント
トーク＆私物サイン会
12月23日(火)【大阪会場】出演メンバー:サワ
18:00～ 大阪・Joshin日本橋店 7Fイベントホール
大阪府大阪市浪速区 日本橋5-9-5
12月25日(木)【名古屋会場】出演メンバー:トキ
18:00～ タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース
名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO 東館 6F
12月26日(金)【東京会場】出演メンバー:Yoshi
19:00～ タワーレコード新宿店新宿店 9階イベントスペース
新宿区新宿3-37-1 フラッグス 9F
【ALDIOUSインストアイベントページ】
https://columbia.jp/artist-info/aldious/info/91952.html
ALDIOUS「Dominators Last Standing 2025」
2025年12月24日(水)発売
【Blu-ray】COXA-1387 \8,800(税込)
【DVD】COBA-7478 \7,700(税込)
【CD2枚組】COCP-42528~9 \4,400(税込)
ALDIOUSの活動休止前最後のワンマンライブ 「The Dominators Last Standing 2025」2025年8月13日に開催されたツアーファイナル豊洲PITでのステージの映像と音源をそれぞれBlu-ray、DVD、CD2枚組に完全収録。バンド活動17年間の集大成となるライブをメモリアルな形でパッケージ化。
ALDIOUS 「The Dominators Last Standing 2025」
【収録内容】
01.We Are
02.Ground Angel
03.胡蝶ノ夢
04.die for you
05.Absolute
06.Sweet Temptation
07.Instrumental 2025
ALDIOUSコロムビアHP：https://columbia.jp/artist-info/aldious/
ALDIOUS 「The Dominators Last Standing 2025」
【CD】
[Disc1]
01.-SE-
02.We Are
03.Ground Angel
04.胡蝶ノ夢
05.die for you
06.Absolute
07.Sweet Temptation
08.Instrumental 2025
09.Wish Song
10.Luft
11.Ultimate Melodious
[Disc2]
01.Re:fire
02.IN THIS WORLD
03.夜桜
04.Dominator
05.I Don't Like Me
06.Dearly
07.Red strings
08.White Crow
【Blu-ray/DVD】
01.We Are
02.Ground Angel
03.胡蝶ノ夢
04.die for you
05.Absolute
06.Sweet Temptation
07.Instrumental 2025
08.Wish Song
09.Luft
10.Ultimate Melodious
11.Re:fire
12.IN THIS WORLD
13.夜桜
14.Dominator
15.I Don't Like Me
16.Dearly
17.Red strings
18.White Crow
リリースに先駆け先行配信シングル
ALDIOUS「SE～We Are」
2025年12月10日(水)
各DSPより一斉配信スタート
COKM-46160
配信はこちら：https://ALDIOUS.lnk.to/SEWeAre
コロムビアミュージックショップ限定/数量限定生産
コロムビアミュージックショップでは、今回のツアーをモチーフに作成するオリジナルTシャツ(2絵柄)と、
豊洲PIT公演の模様を収めたフォトブックを加えた各形態のバンドル商品を限定発売！
フォトブック：フルカラー24ページ Tシャツ：2種・各3サイズ(M/L/XL)
※商品は数量限定のため、予約期間内であっても販売を終了する可能性がございます。
※Tシャツサイズ(M:着丈69cm/身幅52cm/袖丈20cm L:着丈73cm/身幅55cm/袖丈22cm XL:着丈77cm/身幅58cm/袖丈24cm)
【数量限定生産商品のご予約】
コロムビアミュージックショップ https://ALDIOUS.lnk.to/shop2025