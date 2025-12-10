シンガーソングライター、関取 花が「歌」について綴った書籍『うたってなんだっけ』が12月19日に発売！ 水野良樹（いきものがかり）との対談も掲載。誕生日（12/18）には出版記念イベントも開催！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『うたってなんだっけ』を、2025年12月19日に発売します。

ノウハウ本ではないけれど、歌う人にも贈りたい本。デビュー15周年の関取 花が「歌」について綴った『Vocal Magazine Web』の人気コラムが書籍化！

2025年にデビュー15周年を迎えたシンガーソングライターの関取 花による、自身２冊目の書籍。2021年より『Vocal Magazine Web』にて連載中のコラムをまとめたもので、『うたってなんだっけ』のタイトルが示すように、自身が考える「歌」について、シンガーとしての経験や活動を通した言葉が軽妙な語り口で綴られています。本書はいわゆる「歌のノウハウ本」ではありませんが、ファンはもちろんのこと、現在歌手や歌の活動をしている人や、これから歌を大事に生きていきたい人、歌そのものが好きな人にも届く内容となっています。

書籍化にあたって、新たに水野良樹（いきものがかり）との特別対談、関取 花がこれまでの人生を振り返る「自分史」、撮り下ろしグラフ＆楽器紹介などを収録。自らを描いた「どすこいちゃん」のイラストも描き下ろして書籍内に散りばめられるので、そちらも楽しみにしてください。

また、書籍発売を記念して、書籍とTシャツ／長袖Tシャツ／トートバッグの各セットも発売される。詳細はT-ODにて（https://t-od.jp/collections/sekitori）。

■書誌情報

書名：うたってなんだっけ

著者：関取 花

定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

発売：2025年12月19日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125351004/

■CONTENTS

◎撮り下ろしグラフ

フォトグラファー、高田 梓による撮り下ろしグラフ。ギターや使用機材も本人の自筆解説付きで楽しく見ることができます。

◎うたってなんだっけ

『Vocal Magazine Web』にて連載していたコラム、2021年11月から2025年10月までの47回分を掲載。自筆のイラスト「どすこいちゃん」もたくさん描き下ろして掲載しています。

・うたってなんだっけ

・うまいってなんだっけ

・懐かしいってなんだっけ

・作るってなんだっけ

・いい感じってなんだっけ

・変わらないってなんだっけ

・大きいってなんだっけ

・声ってなんだっけ

・声ってなんだっけ パート２

・通るってなんだっけ

・変わるってなんだっけ

・わたしたちってなんだっけ

・歌いやすいってなんだっけ

・音楽ってなんだっけ

・いつものってなんだっけ

・好きってなんだっけ

・幸せってなんだっけ

・ダンスってなんだっけ

・強さってなんだっけ

・決まりってなんだっけ

・眠りってなんだっけ

・っぽいってなんだっけ

・テーマソングってなんだっけ

・思い切りってなんだっけ

・痛いってなんだっけ

・ゆるいってなんだっけ

・やるってなんだっけ

・やらないってなんだっけ

・完璧ってなんだっけ

・同志ってなんだっけ

・喋るってなんだっけ

・歌いたくなるってなんだっけ

・コンプレックスってなんだっけ

・間（ま）ってなんだっけ

・舌ってなんだっけ

・ボーカルってなんだっけ

・カラオケってなんだっけ

・日用品ってなんだっけ

・今ってなんだっけ

・ちゃんとってなんだっけ

・うたってなんだっけ2025

・（特別編）それでもなぜ歌うのか

・ナチュラルってなんだっけ

・近道ってなんだっけ

・続けるってなんだっけ

・無自覚ってなんだっけ

・で、うたってなんだっけ

◎特別対談「話すってなんだっけ」

水野良樹（いきものがかり）× 関取 花

◎特別付録「関取 花ってなんだっけ」

自筆＆イラストで綴る自分史

■PROFILE

関取 花（せきとり・はな）

1990年生まれ 神奈川県横浜市出身 愛嬌たっぷりの人柄と伸びやかな声、そして心に響く楽曲を武器に歌い続けるソロアーティスト。2019年ユニバーサルシグマよりメジャーデビュー。2025年、デビュー15周年という節目を迎え自主レーベル「NOKOTTA RECORDS」（ノコッタレコーズ）を設立。2025年5月7日に最新アルバム『わるくない』をリリース。

■EVENT

関取 花『うたってなんだっけ』発売記念イベント

関取 花『うたってなんだっけ』の発売を記念して、12月18日（金）に、HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペースにて、ミニライブ＆サイン会イベントを開催します。関取 花の誕生日であり、発売日前日にフラゲも可能、さらにライブも観覧できるイベントとなっていますので、ぜひご来場ください。

日時：2025年12月18日（木）開場18:30／開演19:00

場所：東京・渋谷 HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース

参加条件：イベント当日に、HMV&BOOKS SHIBUYA 6F特設カウンターにて書籍『うたってなんだっけ』をお買い上げの方。

詳細：https://www.hmv.co.jp/store/event/54400/

