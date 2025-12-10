デッキ構築型ローグライト『FAIRY TAIL ダンジョンズ』Nintendo Switch(TM)版が1月8日（木）発売！ Steam版も同日、大型アップデートを実施

株式会社講談社

講談社ゲームラボは、現在Steamにて「非常に好評」を獲得しているデッキ構築ローグライト『FAIRY TAIL ダンジョンズ』について、新たにNintendo Switch(TM)版の配信を2026年1月8日（木）に開始します。

また現在配信中のSteam版においては同日、新規プレイアブルキャラ5体や新ダンジョンの実装をはじめ、170種を超える新規カードや100種以上のスキル、追加イベント・機能等を実装した大型アップデートを実施します。大型アップデートの内容はNintendo Switch(TM)版にも収録されています。

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/2305500/FAIRY_TAIL/

My Nintendo Store：近日公開

■大型アップデート情報

新規プレイアブルキャラクター5体追加

今回のアップデートで、本編クリア後のやり込みをさらに充実させるため、新たなプレイアブルキャラクターを追加いたします。

追加される専用のマジックカードやアミュレットは、新規に追加された迷宮クエストを達成することで解放され、戦略の幅が広がっていきます。

・ガジル／ジュビア：エンディング後にプレイ可能

ガジル：逆境タイプ

自分がピンチであるほど強力な技を繰り出せる！

ジュビア：デバフタイプ

敵を「凍結」させてクリティカル攻撃を叩き込め！



・ミラジェーン／ラクサス／ギルダーツ：新たに追加されるコンテンツの攻略でプレイ可能

ミラジェーン：バフタイプ

「サタンソウル」でマジックカードを一気に強化して戦え！

ラクサス：デバフタイプ

敵に「電撃」を付与して蓄積ダメージを与えよう！

ギルダーツ：万能タイプ

強力な技を駆使しながら、状況に応じて器用に立ち回ろう！

■マジックカード170種類以上追加

追加のプレイアブルキャラクター5体だけでなく、既存キャラクターにも原作に登場するマジックカードを追加。また、イベントマスで運良く遭遇できれば同じく真島ヒロ先生原作の『RAVE』のハルも力を貸してくれます。

■新コンテンツと新機能

本編クリア後のやり込みをさらに深めるため、新コンテンツ「特殊迷宮攻略」や既存の「迷宮」への高難易度追加などの挑戦要素を追加いたします。

あわせて、同じカードを再入手した際に選択可能なカードのアップグレード機能や、攻略履歴を振り返る「攻略戦記」、ゲームの難易度を下げる「カジュアルモード」などを導入し、よりゲームを楽しめ、やり込めるように調整いたします。

さらに原作に登場する強敵たちもボスとして立ちはだかります。新たに追加されたマジックカードでデッキを強化して挑みましょう。

■『FAIRY TAIL ダンジョンズ』とは

魔法カードを組み合わせ、頭脳で戦いを制す。デッキ構築型ローグライト

プレイヤーは限られたターン数でダンジョンを探索し、敵との戦闘やアイテムの獲得など、行き先を決定します。

戦闘パートでは手持ちのカードデッキから、攻撃・防御・魔法などを選択し敵と戦います。カードの組み合わせによって、特定の順番で使用すると発動する「マジックチェイン」で大ダメージを狙うことができます。

戦闘後、得られた報酬や宝箱から魔法カードを獲得してデッキを強化。戦いを重ねて強力な敵に立ち向かっていきましょう。

本作オリジナルストーリー

突如ギルドの地下に現れた不思議な扉を見つけたナツとハッピー。その扉の奥には侵入者の力を奪う不思議なダンジョンが広がっていた。

魔物に襲われ絶体絶命のナツたちを助けてくれた「ラビ」。とある友人を探しているというラビの言葉を聞き、ナツたちはダンジョンの最奥を目指す。

ラスボスはなんと『FAIRY TAIL』真島ヒロ先生描き下ろしのオリジナルキャラクターが登場。

【クリエイタープロフィール】

ジーノ （X :https://x.com/gino_igc）

味のあるドット絵と、緻密な戦略を活かすゲーム性を作り出すことを得意とする。デビュー作『SOULVARS』は、Google Play ベスト オブ 2022 ゲーム インディゲーム部門大賞ほか受賞。

【商品情報】

タイトル：FAIRY TAIL ダンジョンズ

プラットフォーム：Steam（Windows / Mac）、Nintendo Switch(TM)

対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）、フランス語、韓国語、タイ語

ジャンル：デッキ構築型ローグライト

プレイ人数：1人

開発：ginolabo

パブリッシャー：株式会社講談社

権利表記：(C)真島ヒロ・講談社／ginolabo

■講談社クリエイターズラボ（https://creatorslab.kodansha.co.jp/）は

株式会社講談社の第四事業本部にて2021年6月に創立されたR&D部署です。

「編集の再定義」を掲げ、あらゆるジャンルのクリエイターと接点をもち、書籍や雑誌という形にとらわれない多種多様なコンテンツを世に送り出します。

・インディゲームクリエイター支援や、新規ゲーム開発を企画する「講談社ゲームラボ」

・マッチング型マンガ投稿サイトDAYS NEO等を運営する「UGCメディアラボ」

・インディペンデント映像クリエイター支援や新規映像企画をおこなう「講談社シネマラボ」

・ジャンル問わず広くクリエイターのステップアップを支援する「クリエイターブーストラボ」

・企業や自治体の課題に対しコンテンツの力で解決を提案する「コンテンツデザインラボ」

・プロデューサーシップで新たなコンテンツを生み出す「IPプロデュースラボ」

から成り、クリエイターの夢の実現のみならず企業や自治体の課題を「編集」で解決していきます。

「講談社ゲームラボ」についての最新情報は、以下公式ホームページやXをご覧ください。

・公式ホームページ：https://creatorslab.kodansha.co.jp/game/

・X：https://x.com/kodanshaGCL