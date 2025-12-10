みんなで『青のミブロ』の絵を描こう！#ミブロ描いてみた 第２弾！

株式会社講談社

2024年10月のアニメ放送開始から作品公式エックスで担当Kが

毎週「 #ミブロ描いてみた 」とともに『青のミブロ』のキャラクターを描き始めたのをきっかけに、ファンの間でじわじわと盛り上がった本企画。

当初はお世辞にも上手とは言えませんでしたが、「まさかこんなに早く100点を叩き出してしまわれるとは…」「上達が早い！」とフォロワーの皆さんから驚かれるようにまでなりました。

担当Kの描いたミブロ

これを受けて「 #ミブロ描いてみた 」第１弾キャンペーンを実施し、数々の応募者の中から選ばれた愛がたっぷりのイラストがコミックスの帯や書店ポスターに採用されました！

第１弾の入賞イラストを使ったポスターと帯

第２弾 募集開始！ みなさんも一緒にミブロの絵を描いてみませんか？

選考基準は「愛があること」のみ！

選考：『青のミブロ』作者・安田剛士

期間：2026年3月31日まで

参加方法：「#ミブロ描いてみた」をつけてエックスに投稿（ @yasu_official11 フォロー必須）

＜愛が重いで賞（1名様）＞

イラストをコミックスの帯に掲載！

＜愛がすごいで賞（10名様）＞

単行本巻末に収録（最低10名様）

＜ダブルチャンス！＞

オリジナル図書カードを参加者の中から抽選で10名様にプレゼント！

＜SNS担当特別賞！＞

担当Kのイラストを使った特製グッズをプレゼント！

*何のグッズになるかは未定です。

*青色にする予定です。

*参考はこちら↓

https://x.com/yasu_official11/status/1910580347487592859

さらに、入賞者の作品は「週刊少年マガジン」本誌、および『青のミブロ』コミックスでもご紹介！ *時期未定

担当Kの絵も上手ではありません！

上手くなくても大丈夫！ 「好き！」と楽しい気持ちが大事です！

＜担当Kの奇跡＞

１回目（2024年10月19日）の投稿

https://x.com/yasu_official11/status/1847533854330147106/

６回目（2024年11月23日）の投稿

https://x.com/yasu_official11/status/1860217573587190142/

2025年5月4日）の投稿

https://x.com/yasu_official11/status/1918878252636242242

応募要項など、詳しくは「週刊少年マガジン」公式サイトをチェック！

https://shonenmagazine.com/

最新コミックスは12月17日発売！

青のミブロー新選組編ー（８）

「必ず勝って 誠の正義を貫いて頂きたい。私の新選組よ」



明里を江戸へ送り届ける道中、大勢の刺客が山南へと襲いかかる。重傷を負い、二度と剣を握れぬはずの男は、大切な人を守るため、再び刀を抜く！そして血に塗れた覚悟の先に下される“非情”な決断。全ては新選組の未来のために──。

激動の時代に慈しみを胸に気高く生きた男・山南敬助。最期の瞬間まで、彼の“誠”の心は赤く燃える──。