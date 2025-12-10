【滋賀・長浜】あなたの「長浜レベル」が判明！？「びわこにこんなヒトいるよね展 #06」開催

株式会社crevus design

滋賀県長浜市を拠点に活動するZ世代クリエイター集団 Design Jack は、琵琶湖にいないようでいる!?人々を描くシュールな展示会『びわこにこんなヒトいるよね展 #06』を、2025年12月13日（土）に、滋賀・「えきまちテラス長浜」で開催します。

シリーズ第6弾となる今回のメインテーマは、「冬の湖北に生きるヒト」。 極寒の湖北エリアで見られる、地元民・移住者・観光客それぞれのクセのある冬の行動（!?）を、シュールなAIアートで表現しました。

また、本展示と連動し、オンラインで楽しめる「冬のびわこタイプ診断」を新たにリリース。展示会場のQRコードからも参加可能となっており、友人と「長浜レベル」を競い合ったり、自分に近いタイプの展示パネルを探したりと、展示をより深く楽しむための体験型コンテンツです。

Design Jackとは

長浜発の若手クリエイターチーム 「Design Jack」 は、既存のスペースを“ジャック”＝機能転換し、アート・デザイン・テクノロジーを掛け合わせた体験型イベントを企画・実装しています。

そのプロジェクト第6弾として、湖国のユニークな人物像を切り取る企画展 『びわこにこんなヒトいるよね展 #06』 を、2025年12月13日（土）から3月までの期間、JR長浜駅直結の複合施設 「えきまちテラス長浜」 にて開催いたします。

展示物・空間演出・来場導線のすべてをDesign Jackが手掛け、訪れた方に“びわこ文化”をユーモラスに楽しんでいただけるアート空間を創出します。

展示内容

※展示イメージ長浜市在住のイラストレーター「Kuma / BIG BEAR」による冬の湖北イラスト

Kuma / BIG BEARによる特別展示も同時開催いたします。

今回は「冬の湖北」をテーマにした完全新作を描き下ろし。 独特のタッチで描かれるシュールで可愛い世界観は健在。寒さを忘れて思わず「くすっ」と笑ってしまう、温かみとクセのあるビジュアル体験をお届けします。

お馴染みの「あのキャラクター」も登場!?ぜひ会場でお楽しみください。

スマホで簡単！「冬のびわこタイプ診断」

本展示に合わせて、Web上で遊べるオリジナルの診断コンテンツをリリースしました。 簡単な質問に答えるだけで、あなたの性格や行動パターンから「長浜レベル（地元馴染み度）」を判定します。

「雪かきスキルがプロ級の『ガチ地元民』」なのか、それとも「雪景色に情緒を感じる『観光客』」なのか？

展示会場のQRコードから参加可能となっており、友人と「長浜レベル」を競い合ったり、自分に近いタイプの展示パネルを探したりと、展示をより深く楽しむための体験型コンテンツです。

冬の「あるある」をAIで可視化

琵琶湖周辺に「いそうでいない、でもやっぱりいる？」人々をAIで描く人気シリーズも。湖北の冬は、曇天と雪が続く厳しい季節。しかし、そんな環境だからこそ生まれる独自の人間模様があります。

地元民なら思わず「わかる！」と唸り、県外の人には「そんな人いるの！？」と驚かれるような、冬特有の生態をユーモラスに切り取りました。

クリエイティブで社会に“いいね！”を仕掛ける

配布チラシ

合言葉は「いいね！」を仕掛ける。「これはダメ」「あれはやっちゃダメ」──。

ルールだらけの社会に、ちょっとした“いいね！”の風を吹かせたい。私たちDesign Jackは、滋賀県長浜市を拠点に活動するZ世代のクリエイター集団です。地元民や移住者、フリーランスや経営者。

出身も働き方も異なる仲間たちが集まり、デザイン・文章・イラスト・動画などそれぞれの得意を持ち寄って、見た人の心が動く“いいね！”を生み出しています。

開催概要

期間：

2025年12月13日（土）～2026年3月（予定）

会場：

えきまちテラス長浜 2階アトリウム通路

滋賀県長浜市北船町3-24

入場料：

無料

お問い合わせ

企画運営：DesignJack（デザインジャック）

公式HP：https://crevus.boo.jp/designjack/

Instagram：https://www.instagram.com/designjack.nagahama/

プロジェクトアカウント：https://www.instagram.com/biwacoco.jack/

お問い合わせ：design.jack.nagahama@gmail.com

【メディア関係者の皆様へ】

本展示に関する取材・報道のお問い合わせは、上記の連絡先までお願いいたします。

Z世代が創る、新しいびわこカルチャーをぜひご取材ください！