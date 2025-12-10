【新商品】『コウペンちゃん』のフィギュアがかわいい洗面雑貨が登場！

写真拡大 (全9枚)

株式会社ハシートップイン


株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、「コウペンちゃん」をモチーフにした洗面雑貨を、2025年12月上旬より発売いたします。

歯みがきタイムやうがい手洗いなど、毎日のルーティンに“楽しさ”と“癒し”をプラスしてくれるラインナップ。キャラクターの魅力がぎゅっと詰まったアイテムで、洗面所が思わず笑顔になる空間に。


販売は全国のバラエティショップ・雑貨店・オンラインショップにて順次開始予定です。



商品ページはこちら :
https://www.hashy-topin.com/list.php?c_id=148

◆商品紹介◆

うがいコップ＆スタンド




大人気のうがいコップ＆スタンドに、コウペンちゃんが仲間入り！


キャラクターフィギュア付きスタンドと、うがい用コップのセットです。


コップを使い終わったらスタンドで水切りすることができ、


未使用時は飲み口がどこにも接触しない為、衛生的にご使用いただけます。


〇品番　　　：KP-3589 うがいコップ＆スタンド(コウペンちゃん)
〇商品サイズ：スタンドW60×D60×H116(mm)


　　　　　　　コップW65×H65×H110(mm)


〇PKGサイズ：W69×H69×H130+28(mm)
〇材質　　　：[スタンド] ABS、PVC、TPR


　　　　　　　[コップ] AS
〇販売価格　：1,320円(税込)



歯ブラシスタンドW




コウペンちゃんのフィギュアがちょこんと乗った、歯ブラシを2本立てられる「歯ブラシスタンドW（ダブル）」が登場！


人気の歯ブラシスタンドシリーズに、家族やカップルで使いやすいWタイプが仲間入りです。


洗面所に置けば、毎日の歯みがきタイムがもっと楽しくなります♪


デスクでペン立てや印鑑スタンドとして使うのもおすすめです。


〇品番　　　：KP-3590 歯ブラシスタンドW（コウペンちゃん）
〇商品サイズ：W71×D40×H46(mm)


　　　　　　　差し穴幅Φ14(mm)


〇PKGサイズ：W85×D54×H65+20(mm)
〇材質　　　：PVC
〇販売価格　：1,012円(税込)




※商品画像はイメージです。お部屋の照明等により、実際の商品とは細部や色合いが異なる場合がございます。


※差し穴はΦ14 mmです。必ずご使用の歯ブラシや印鑑のサイズをお確かめください。


歯ブラシスタンドとうがいコップ＆スタンドを合わせて使うのもオススメ！






(C)️るるてあ






株式会社ハシートップイン


生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。





ハシートップイン公式オンラインストア :
https://www.hashy-topin.com/
商品に関するお問い合わせ :
https://www.hashy-topin.com/contact.php
ハシートップイン公式X :
https://x.com/HashyProduct