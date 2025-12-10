【新商品】『コウペンちゃん』のフィギュアがかわいい洗面雑貨が登場！
株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、「コウペンちゃん」をモチーフにした洗面雑貨を、2025年12月上旬より発売いたします。
歯みがきタイムやうがい手洗いなど、毎日のルーティンに“楽しさ”と“癒し”をプラスしてくれるラインナップ。キャラクターの魅力がぎゅっと詰まったアイテムで、洗面所が思わず笑顔になる空間に。
販売は全国のバラエティショップ・雑貨店・オンラインショップにて順次開始予定です。
https://www.hashy-topin.com/list.php?c_id=148
◆商品紹介◆うがいコップ＆スタンド
大人気のうがいコップ＆スタンドに、コウペンちゃんが仲間入り！
キャラクターフィギュア付きスタンドと、うがい用コップのセットです。
コップを使い終わったらスタンドで水切りすることができ、
未使用時は飲み口がどこにも接触しない為、衛生的にご使用いただけます。
〇品番 ：KP-3589 うがいコップ＆スタンド(コウペンちゃん)
〇商品サイズ：スタンドW60×D60×H116(mm)
コップW65×H65×H110(mm)
〇PKGサイズ：W69×H69×H130+28(mm)
〇材質 ：[スタンド] ABS、PVC、TPR
[コップ] AS
〇販売価格 ：1,320円(税込)
歯ブラシスタンドW
コウペンちゃんのフィギュアがちょこんと乗った、歯ブラシを2本立てられる「歯ブラシスタンドW（ダブル）」が登場！
人気の歯ブラシスタンドシリーズに、家族やカップルで使いやすいWタイプが仲間入りです。
洗面所に置けば、毎日の歯みがきタイムがもっと楽しくなります♪
デスクでペン立てや印鑑スタンドとして使うのもおすすめです。
〇品番 ：KP-3590 歯ブラシスタンドW（コウペンちゃん）
〇商品サイズ：W71×D40×H46(mm)
差し穴幅Φ14(mm)
〇PKGサイズ：W85×D54×H65+20(mm)
〇材質 ：PVC
〇販売価格 ：1,012円(税込)
※商品画像はイメージです。お部屋の照明等により、実際の商品とは細部や色合いが異なる場合がございます。
※差し穴はΦ14 mmです。必ずご使用の歯ブラシや印鑑のサイズをお確かめください。
歯ブラシスタンドとうがいコップ＆スタンドを合わせて使うのもオススメ！
株式会社ハシートップイン
生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。
https://www.hashy-topin.com/
https://www.hashy-topin.com/contact.php
https://x.com/HashyProduct