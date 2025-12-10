【新商品】『コウペンちゃん』のフィギュアがかわいい洗面雑貨が登場！

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、「コウペンちゃん」をモチーフにした洗面雑貨を、2025年12月上旬より発売いたします。



歯みがきタイムやうがい手洗いなど、毎日のルーティンに“楽しさ”と“癒し”をプラスしてくれるラインナップ。キャラクターの魅力がぎゅっと詰まったアイテムで、洗面所が思わず笑顔になる空間に。

販売は全国のバラエティショップ・雑貨店・オンラインショップにて順次開始予定です。

◆商品紹介◆

商品ページはこちら :https://www.hashy-topin.com/list.php?c_id=148うがいコップ＆スタンド

大人気のうがいコップ＆スタンドに、コウペンちゃんが仲間入り！

キャラクターフィギュア付きスタンドと、うがい用コップのセットです。

コップを使い終わったらスタンドで水切りすることができ、

未使用時は飲み口がどこにも接触しない為、衛生的にご使用いただけます。

〇品番 ：KP-3589 うがいコップ＆スタンド(コウペンちゃん)

〇商品サイズ：スタンドW60×D60×H116(mm)

コップW65×H65×H110(mm)

〇PKGサイズ：W69×H69×H130+28(mm)

〇材質 ：[スタンド] ABS、PVC、TPR

[コップ] AS

〇販売価格 ：1,320円(税込)

歯ブラシスタンドW

コウペンちゃんのフィギュアがちょこんと乗った、歯ブラシを2本立てられる「歯ブラシスタンドW（ダブル）」が登場！

人気の歯ブラシスタンドシリーズに、家族やカップルで使いやすいWタイプが仲間入りです。

洗面所に置けば、毎日の歯みがきタイムがもっと楽しくなります♪

デスクでペン立てや印鑑スタンドとして使うのもおすすめです。

〇品番 ：KP-3590 歯ブラシスタンドW（コウペンちゃん）

〇商品サイズ：W71×D40×H46(mm)

差し穴幅Φ14(mm)

〇PKGサイズ：W85×D54×H65+20(mm)

〇材質 ：PVC

〇販売価格 ：1,012円(税込)

※商品画像はイメージです。お部屋の照明等により、実際の商品とは細部や色合いが異なる場合がございます。

※差し穴はΦ14 mmです。必ずご使用の歯ブラシや印鑑のサイズをお確かめください。

歯ブラシスタンドとうがいコップ＆スタンドを合わせて使うのもオススメ！

(C)️るるてあ

株式会社ハシートップイン

生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。

ハシートップイン公式オンラインストア :https://www.hashy-topin.com/商品に関するお問い合わせ :https://www.hashy-topin.com/contact.phpハシートップイン公式X :https://x.com/HashyProduct