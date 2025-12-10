来夏の世界同時リリースに先駆け最速解禁！『14歳と3ヵ月の夏　1995年に飛ばされて　ゲーセンいったら涙出た ～バーチャファイターシスターズ～』が12月10日よりZETooN公式サイト限定で無料公開！

JadeComiX株式会社

本作は、令和の三姉妹が平成にタイムスリップする青春すこし不思議アドベンチャー。セガの大ヒットゲーム「バーチャファイター2」の90年代ムーブメントを題材に生まれた物語であり、セガ公認によるオリジナルストーリーです。企画・制作をZETooNスタジオが行い、脚本をアニメ『その着せ替え人形は恋をする』『ハイスコアガール』の冨田頼子氏、キャラクターデザインをアニメ『推しの子』『彼女、お借りします』の平山寛菜氏、セガも開発協力・監修など各業界から多様なクリエイターが参加しています。

セガ公認・イチオシの新作ストーリー

『14歳と3ヵ月の夏 1995年に飛ばされて ゲーセンいったら涙出た ～バーチャファイターシスターズ～＜はじまりのエピソード版＞』

『ZETooN』(ゼットゥ―ン)公式サイト限定で12月10日より無料初公開！

＜はじまりのエピソード版(https://zetoon.jp/works/0004/)＞は、本編シーズン１のEpisode1にあたる第1話～3話にあたり、主人公の三姉妹「神楽坂レナ、サヤカ、リズ」の令和から平成へのタイムスリップと、はじめての「バーチャファイター」バトルが描かれます。

ZETooNレーベルが生み出した“自分のリズムで読む映画”は、スマホで読むことに徹底的に最適化された新時代のトゥーンです。縦スクロールの動きや視線の流れまで緻密に設計され、ページをめくるようなストレスを感じさせない“するする読める”滑らかな読書体験を実現。独創的世界観をスタジオ制作級の演出で凝縮し、映像のような没入感を実現。オリジナリティ溢れるキャラクターと物語が日本式エンタメの真髄を鮮烈に届けます。本作とともに、この革新的な読書体験をぜひ無料でお確かめください。

『ZETooN(https://zetoon.jp/)』公式サイトで＜はじまりのエピソード版＞(https://zetoon.jp/works/0004/)を読む！ (X(https://x.com/ZETooN_Studio) YouTube(https://www.youtube.com/@ZETooN_Studio) TikTok(https://tiktok.com/@zetoon_studio))

ZETooNとは、グローバルにエンタテインメントコンテンツを提供するセガサミーグループと国内電子書籍ストアのパイオニアである株式会社パピレスが、次世代のオリジナルIPを多メディア展開するために立ち上げた、フルカラー縦スクロールトゥーン※レーベルです。

2026年夏にグローバル向け作品ローンチを予定しています。

※トゥーンとは、アニメ(Cartoon)から派生した言葉です。従来の漫画やコミックよりも幅広いビジュアル表現を目指しています。

JadeComiX株式会社は、セガサミーホールディングス株式会社と株式会社パピレスが、「ZETooN（ゼットゥーン）」立ち上げに伴い設立した合弁会社です。