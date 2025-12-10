【新商品】絵本「くまのがっこう」の主人公ジャッキーが貯金箱『コインポッズ (ジャッキー)』になって登場！
株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、絵本「くまのがっこう」シリーズの主人公ジャッキーの貯金箱『コインポッズ (ジャッキー)』を、2025年12月上旬より発売いたします。
商品ページはこちら :
https://www.hashy-topin.com/product.php?id=614
◆商品紹介◆
物語の世界観を表現した貯金箱「Coin Pods」シリーズに、「ジャッキー」が登場！
ジャッキーの貯金箱と、くまのがっこうの世界観を演出するディスプレイのセットです。
インテリアにちょうどいい大きめサイズ。ギフトにもおすすめです！
外箱は本をイメージしたデザインになっています。
〇品番 ：KG-3583 コインポッズ (ジャッキー)
〇商品サイズ：W83×D77×H130(mm)
〇PKGサイズ：W105×D77×H127(mm)
〇材質 ：[本体] PVC
[フタ] PP
〇販売価格 ：2,750円（税込）
(C)BANDAI
生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。
