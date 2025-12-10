【新商品】絵本「くまのがっこう」の主人公ジャッキーが貯金箱『コインポッズ (ジャッキー)』になって登場！

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、絵本「くまのがっこう」シリーズの主人公ジャッキーの貯金箱『コインポッズ (ジャッキー)』を、2025年12月上旬より発売いたします。

◆商品紹介◆

商品ページはこちら :https://www.hashy-topin.com/product.php?id=614

物語の世界観を表現した貯金箱「Coin Pods」シリーズに、「ジャッキー」が登場！

ジャッキーの貯金箱と、くまのがっこうの世界観を演出するディスプレイのセットです。

インテリアにちょうどいい大きめサイズ。ギフトにもおすすめです！

外箱は本をイメージしたデザインになっています。

〇品番 ：KG-3583 コインポッズ (ジャッキー)

〇商品サイズ：W83×D77×H130(mm)

〇PKGサイズ：W105×D77×H127(mm)

〇材質 ：[本体] PVC

[フタ] PP

〇販売価格 ：2,750円（税込）

(C)BANDAI

