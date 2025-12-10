【新商品】絵本「くまのがっこう」の主人公ジャッキーが貯金箱『コインポッズ (ジャッキー)』になって登場！

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、絵本「くまのがっこう」シリーズの主人公ジャッキーの貯金箱『コインポッズ (ジャッキー)』を、2025年12月上旬より発売いたします。



◆商品紹介◆








物語の世界観を表現した貯金箱「Coin Pods」シリーズに、「ジャッキー」が登場！


ジャッキーの貯金箱と、くまのがっこうの世界観を演出するディスプレイのセットです。


インテリアにちょうどいい大きめサイズ。ギフトにもおすすめです！


外箱は本をイメージしたデザインになっています。


〇品番　　　：KG-3583 コインポッズ (ジャッキー)
〇商品サイズ：W83×D77×H130(mm)


〇PKGサイズ：W105×D77×H127(mm)
〇材質　　　：[本体] PVC


　　　　　　　[フタ] PP
〇販売価格　：2,750円（税込）




(C)BANDAI






