日本初の「ナーチャリング戦略ファーム」誕生。株式会社グロースソイル、戦略～運用を一気通貫で支援

株式会社グロースソイル(https://growth-soil.co.jp/)（本社：東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目 ビジネスエアポート、代表取締役：岩野 航平）は2025年12月、ナーチャリングの戦略設計・MA設計・コンテンツ制作を一気通貫で支援する日本初（※）の「ナーチャリング戦略ファーム」としての提供体制を確立したことをお知らせします。

ナーチャリングを通じて、ハウスリストからの商談を持続的に生み出す仕組みづくりを支援してまいります。

※当社調べ（2025年12月時点）：ナーチャリング支援を専門とし、「戦略設計」「MA設計」「コンテンツ制作」を“同一思想で一貫して提供する体制”を構築している国内事業者として

【ナーチャリング戦略ファーム誕生の背景】「集客」だけでは成果が頭打ちになる時代へ

近年、リード獲得コストの高騰や競争環境の変化により、マーケティングROIの重要性が増しています。2025年12月にグロースソイルが実施した『BtoBマーケティング責任者のナーチャリング実態調査』では、93.2%の企業が「リード獲得コストが上昇した」と回答しています。

株式会社グロースソイル「BtoBマーケティング責任者のナーチャリング実態調査」より

グロースソイルはこれまで「ナーチャリングコンテンツ制作サービス」の提供を通じ、クライアントのご支援を続けてきました。そのなかで見えてきたのは、成果を出すためにはコンテンツの前に「誰に・何を・どのように届けるか」「顧客の状態をどう管理するか」を定義するナーチャリング戦略が必要だということです。

戦略が描けてはじめて、MAの設計や運用ルールが定まり、必要なコンテンツの拡充も優先順位をもって進められます。そこで当社は戦略を起点に、MA設計・運用、コンテンツ発信までを一気通貫で支援する体制へと刷新しました。

ナーチャリング戦略ファームとしての提供価値

グロースソイルは、以下の領域を一気通貫で支援します（各サービスの詳細は順次発表予定）。

1. ナーチャリング戦略設計

- 3C分析- バリュープロポジション策定- ペルソナ作成- ナーチャリングステージ設計- ナーチャリングシナリオ設計- ナーチャリングKPI設定- KPIモニタリングシート作成- コンテンツ計画策定

2. スコアリングを使わないMAの再設計

- MA運用状況の棚卸し- スコアリングを使わないナーチャリングステージの設計- シナリオおよび各種施策の運用ルール設定- 新運用ルールをMAへ実装- 運用オンボーディング

3. ナーチャリングコンテンツ制作

- 設計したナーチャリングステージに沿ってシナリオを動かすためのコンテンツを制作- 取材を通じた社内に眠るナレッジを抽出しコンテンツ化

株式会社グロースソイル 代表取締役 岩野航平のコメント

多くの企業がマーケティングに取り組むようになったことによる競争の激化、AIの発達による顧客行動の変化を背景に、2026年以降のBtoBマーケティングではこれまでの延長線上の取り組みを脱し、新たに戦略を組み直すことが求められています。

今後BtoB企業はマーケティングの投資対効果を高める必要があり、そのセンターピンとなるのがナーチャリングであると考えています。一方、一般に推奨されているナーチャリングのセオリーは複雑で、仮に実装できたとしてもスムーズに運用していくのが難しいのが現状です。

弊社はシンプルなナーチャリング戦略の設計を通じて、BtoB企業のマーケティングROIを引き上げていきます。ナーチャリングにお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

当社ご支援先からの推薦コメント

Repro株式会社 中野 竜太郎 氏

グロースソイル様には、ナーチャリングコンテンツや事例取材記事の制作でお世話になっています。最も評価しているのは、品質の高さとスピード感の両立、そしてナーチャリングに特化した戦略的な視点です。

単なるコンテンツ制作ではなく、読者の購買行動を引き出すコンテンツ制作を重視いただけることもありがたいです。制作フローも非常にスムーズで、期待以上のアウトプットを短期間で提供いただける、信頼できるパートナーです。

株式会社グロースソイル 会社概要

設立：2024年1月4日

代表者：代表取締役 岩野 航平

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目 ビジネスエアポート

URL：https://growth-soil.co.jp/