旅の必需品ルムトン、釜山・新世界センタムシティ店オープン

OOZOOTECH Co., Ltd.LeMouton 釜山新世界センタムシティ店

「快適でなければ発売しない」という哲学を掲げるコンフォートシューズブランド LeMouton（ルムトン）は、釜山・新世界百貨店センタムシティ店3階に新店舗をオープンいたしました。

初の単独オフライン店舗を釜山新世界センタムシティ店にオープン

今回のオープンは、LeMouton製品のみを取り扱う初の単独オフライン店舗であり、今後、韓国各地の主要拠点へ展開していく大きな第一歩となります。

LeMoutonはすでに韓国内で百貨店を含む23店舗のオフラインストアを展開しており、３か所の免税店や仁川国際空港搭乗棟内の新世界免税店にも出店するなど、オンラインとオフラインの両面からお客様との接点を広げてきました。

今回の単独店舗では、LeMoutonが追求するブランド体験をより深め、旅行中でもその快適さを実際に体感できる場となることを期待しています。

今年9月、仁川国際空港免税店への出店を通じて、国内外の旅行者にブランドを紹介。旅の道のりの中で「LeMoutonならではの快適な履き心地」を直接体験できる機会を提供してきました。

今回オープンした釜山・新世界センタムシティ店はその延長線上にあり、旅行中にも快適な履き心地を体験できる都市型店舗として位置づけられています。

特に釜山は、日本人旅行者が韓国で最も多く訪れる都市の一つでもあり、今回の出店により、日本の旅行者も韓国滞在中にLeMoutonの「旅行シューズ」を現地でお試しいただくことが可能になりました。

天然素材×独自技術で実現する「旅に寄り添う快適さ」

LeMoutonは、“歩きやすい靴”を代表する韓国ブランドとして、天然素材であるメリノウールに、30年以上の織物ノウハウと独自技術を融合させた特許素材「H1-TEX（エイチワンテックス）」を採用しています。

柔らかさ・伸縮性・軽さを兼ね備えた履き心地で、代表モデル「Mate（メイト）」は累計販売100万足を突破しました。

さらに「2025 今年のブランド大賞」および「ブランド顧客ロイヤルティ大賞」コンフォートシューズ部門を受賞するなど、高い評価をいただいています。

日本市場への本格展開と「旅行シューズキャンペーン」

“日常や旅で歩く楽しさを伝えるブランド”として、今年日本市場へ本格進出いたしました。公式オンラインストア（LeMouton.jp(https://lemouton.jp/)）を中心に、さまざまなキャンペーンを展開しています。

10月には人気トラベル系YouTuber「Like Saturday」とのコラボレーションで、「快適に歩く旅の楽しさ」をテーマにしたコンテンツを公開。

本キャンペーンは、“旅の中で歩く楽しさは、足の快適さから始まる”というメッセージを掲げています。

旅行中は1日に何万歩も歩くことが多い一方で、「靴が合わないと旅自体が疲れてしまい、その満足度も下がってしまう」「足が快適であれば、旅先の景色や人々、そしてその瞬間により深く向き合うことができる」

それこそが “本当の旅の楽しさ” であるという考えからスタートしたキャンペーンとなっています。

日本のユーザーからも好評の声

LeMouton MATE (ルムトン メイト)

日本のオンラインストアではすでに「軽くて快適」「長時間歩いても疲れにくい」など、履き心地に関する好意的な声が多く寄せられています。

LeMoutonジャパンの担当者は次のようにコメントしています。

「快適な靴がもたらす“歩くことの楽しさ”を、日本の多くの方々と分かち合い、

日本の“歩く・旅を楽しむ文化”に共感しながら、その魅力を広げていきたいと考えています。

今後は、お客様がブランドを直接体験できるオフライン店舗の展開や、

“歩くことの楽しさ”を共有できるイベントの開催を予定しています。

“旅の始まりから旅の最中、そして日常に至るまで”続く快適な歩みの価値を、

日本の皆様により身近に感じていただけるよう取り組んでまいります」

【店舗情報】

LeMouton 新世界センタムシティ店

所在地：釜山広域市 海雲台区 センタム南大路35 新世界百貨店センタムシティ店 3階

営業時間：10:30～20:00（現地時間）

【LeMouton（ルムトン）について】

天然素材のメリノウールを主素材とし、独自開発の特許素材「H1-TEX」を用いて製品を展開するプレミアム・コンフォートシューズブランド。世界で一番疲れない靴を目指し、全製品で快適性と品質を追求し、老若男女を問わず、あらゆるライフスタイルに快適さを提供する。

公式サイト：https://www.lemouton.jp/(https://www.lemouton.jp/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/lemouton_shoes/(https://www.instagram.com/lemouton_shoes/)

公式 JAPAN Instagram：https://www.instagram.com/lemouton_jp/(https://www.instagram.com/lemouton_jp/)