【カフェタナカ】メインブランド 「レガル・ド・チヒロ」が伊勢丹新宿店 「サロン・デュ・ショコラ2026」 Part1に出店

株式会社タナカ

カフェ＆パティスリー、オンラインショップを展開するカフェタナカ（株式会社タナカ 本社：愛知県名古屋市北区 代表取締役：田中千尋）は、2026年1月15日（木）～20日（火）に開催される伊勢丹新宿店「サロン・デュ・ショコラ2026」PART1に出店。

ブランド名は「レガル・ド・チヒロ（REGAL DE CHIHIRO）」です。

西アフリカ サントメ島産カカオをたっぷり使用したショコラが集結

自社管理農園もある西アフリカサントメ島のカカオは、アフリカらしい力強さとウッディな香りが魅力。イートインではソフトクリーム「ソフティエ」を新作で２種類ご用意するほか、毎年人気の限定ショコラ缶やボンボンなど、豊富なラインナップで皆様をお待ちしています。

【イートイン限定・新作】ソフティエ・フレ・サントメ

関東では初登場。カカオの花をあしらった、見た目も華やかな２種類のソフティエは、

会場限定のスペシャルメニューです。



ソフティエ・フレ・サントメ・ショコラ・ドゥーブル（1,199円税込）

濃厚なショコラの味わいを楽しむ三重奏。

「ショコラ・サントメ」と「ショコラ・ブラン＆ミルク」のミックスソフトクリーム、ライスミルクで仕込んだショコラ・サントメ＆フランボワーズ（ラズベリー）のジェラート、フランボワーズ＆グロゼイユ（赤スグリ）のソースがハーモニーを奏でます。

ソフティエ・フレ・サントメ・エクアトゥール（1,199円税込）

フルーティーな爽やかさを楽しむ三重奏。

ウッディでフルーティーかつ繊細な味わいの「ショコラ・サントメ」のソフトクリーム、爽やかな酸味のカカオパルプと沖縄バナナ＆キウイのジェラート、あまずっぱい沖縄タンカン（柑橘）のソースのマリアージュがお口に広がります。

※カカオパルプとはカカオの実（カカオポッド）の中にあり、カカオ豆を包む白い果肉です。

【限定】ビスキュイ・ショコラ・エスポワールビスキュイ・ショコラ・エスポワール（5,967円税込）

ショコラ・サントメが主役の贅沢な限定缶。

新作マイス・ナイスは、香ばしいとうもろこし（マイス）とカカオの相性が抜群のサレ系クッキー。他にも白トリュフ薫るサンドクッキー、キャラメル＆アーモンドとカカオの香ばしいフロランタンなど、サントメ島産カカオの魅力を追求した１缶です。

また、新色のパッケージデザインは、サントメプリンシペ政府代表から贈呈されたキルトの柄をモチーフにしています。

エスポワールは希望の意。シェフ田中千尋がサントメ島で働く女性たちに送り続けている言葉です。

【限定】アルモニー・サントメアルモニー・サントメ（1,944円税込）

クッキー、ショコラ、コンフィチュールの３層から、華やかにとろけるような調和（アルモニー）が生まれました。サワーチェリーの“スリーズ”、“アプリコ”、“ナッティキャラメル”と新作３種類の味がお楽しみいただけます。

花型はカフェタナカのロゴをモチーフにしており、赤・黄色・緑はサントメ・プリンシペ民主共和国の国旗を表現しています。

【限定】メランジュ・ショコラ・サントメ ダムールメランジュ・ショコラ・サントメ ダムール（4,860円税込）

サントメ島産カカオの魅力をボンボンショコラで表現。

サロン・デュ・ショコラのために開発した新作「アナナス・サントメ」は、フルーティーなパイナップルにカカオの力強さが引き立つ自信作。また同じく新作の「サントメ・スリーズ・エーグル」は、岩手県産サワーチェリーのあまずっぱい爽やかさと、ショコラ・サントメの濃厚なガナッシュのコントラストが特徴です。

サントメプロジェクトについて

カフェタナカは2019年西アフリカのサントメ島に自社管理の「カフェタナカ希望の有機カカオ農園」を開園。荒廃したカカオ農園の再生に力を入れると同時に、現地で働く女性たちの自立に寄り添う支援「サントメプロジェクト」を続けています。

2025年はサントメ・プリンシペ民主共和国（以下サントメと称します）と大阪関西万博へ共同出展したほか、サントメ政府要人との面会、サントメ島の自社管理農園で働く2人の女性ファティマとイグナシアを日本に招待するなど、相互の絆がより深まった１年となりました。

カフェタナカ希望の有機カカオ農園にて

2025年の大阪・関西万博に共同出展

ファティマ、イグナシアと新商品の試作

カフェタナカ サントメプロジェクトの詳細はこちらのムービーをご参照ください。(https://youtu.be/wXQtFuuOwbc?si=J9zZwEYJNQ4_DaHB)

レガル・ド・チヒロ（ REGAL DE CHIHIRO ）

シェフ田中千尋が、国内・海外の生産者を訪ね歩き、その目で確かめたものだけを使用したカフェタナカのメインブランド。安心・安全、からだにやさしいことを原点に、吟味した素材と旬の食材の力を最大限に引き出した、こだわりのシリーズです。

田中千尋 プロフィール

株式会社タナカ 代表取締役

カフェタナカ グランシェフパティシエ

創業62年を迎える名古屋の自家焙煎珈琲専門店「コーヒータナカ」に生まれ育つ。

「父のコーヒーに合うフランス菓子を作りたい」という想いから、21歳で渡仏、本場フランス菓子の技術を習得。帰国後は実家のお店を「カフェタナカ」としてリニューアルオープン。

大切にしていることは、大地の恵みに感謝し、生産者の思いが詰まった素材の個性を大事にすること、そして安心・安全でからだに優しいお菓子づくりに愛情を注ぐこと。

世界中の産地に足を運び食材と出会う中で、その土地の気候や環境、そこに暮らす人々の生活、その国とお菓子の歴史などを学び寄り添いながらも、笑顔あふれるティータイム文化が広がるよう提案し続けている。

（社）愛知県洋菓子協会理事、（社）全日本ヴァンドゥーズ協会副会長。

カフェタナカ概要

1963年創業、直焙煎珈琲にこだわる名古屋のカフェ＆パティスリー。創業者（現会長）の想いと伝統を大切にしながらも進化を続け、「100年愛される店づくり」を目指します。

【URL】 https://www.cafe-tanaka.co.jp/ オンラインショップ https://cafe-tanaka.cake-cake.net/

■本件に関するお問い合わせ先■

株式会社タナカ 【URL】 https://www.cafe-tanaka.co.jp/

TEL：052-914-3444｜Mail：office＠cafe-tanaka.co.jp｜担当：横山・都竹（つぢく）