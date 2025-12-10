マクラーレン ・オートモーティブリミテッド アジア- Bowers & WilkinsのPx8 S2 McLaren Editionは、受賞歴を誇るワイヤレス・ヘッドフォンに、マクラーレンにインスパイアされたスタイリングを施し、アンスラサイト・グレーの仕上げと、代名詞であるパパイヤカラーのアクセントを取り入れた仕様- Px8 S2 McLaren Editionは、マクラーレン・オートモーティブおよびマクラーレンFormula 1チームとのコラボレーションで開発され、両ブランドに共通するラグジュアリーなデザイン、イノベーション、卓越したエンジニアリングを象徴- アップグレードされた専用設計の40mmカーボンコーン・ドライブユニットと、先進的なノイズ・キャンセリング技術によって性能を強化

受賞歴を誇るPx8 S2ワイヤレス・ヘッドフォンの進化版であるPx8 S2 McLaren Editionが発売され、Bowers & Wilkinsとマクラーレンのパートナーシップが新たな局面を迎えました。

マクラーレン・オートモーティブおよびマクラーレンFormula 1チームとのコラボレーションで開発されたPx8 S2 McLaren Editionには、Bowers & Wilkinsのオーディオに関するノウハウに、マクラーレンが誇る卓越したエンジニアリングとデザインが組み合わせられています。

このパートナーシップから生まれた第3のヘッドフォンは、マクラーレンとBowers & Wilkinsに共通する価値観を反映し、いっそう性能にフォーカスした製品となりました。最新のノイズ・キャンセリング技術を搭載し、クリアな音質は損なわずに不要なサウンドを効果的に低減します。オーディオ性能を強化しているのは、アップグレードされた専用設計の40mmカーボンコーン・ドライブユニットです。これには、再設計されたシャシー、ボイスコイル、サスペンション、磁気システムが採用されています。各ドライバーの角度はリスナーの耳に向けて精密に調整されており、正確な音像定位と鮮明なステレオが実現しています。

Bowers & Wilkinsとマクラーレンは密接に協力して、マクラーレンのデザイン・アイデンティティーを全体に散りばめ、代名詞であるパパイヤカラーのアクセントとアンスラサイト・グレーの仕上げを融合させました。ヘッドバンドとイヤーカップにスピードマークのディテールがさりげなくあしらわれているほか、楕円形のロゴプレートの縁にはダイヤモンドカットが施され、ヘッドバンドとクッションには柔らかなナッパ・レザーが採用されるなど、ラグジュアリーなデザインです。

“当社の卓越したPx8 S2ヘッドフォンのエキサイティングな新エディションは、マクラーレンとの長期にわたるパートナーシップを祝うのにふさわしい製品に仕上がりました。マクラーレンのデザインDNAを体現し、業界をリードするこのオーディオ製品は、ファンがチームへの情熱を表現する機会となるでしょう”

Bowers & Wilkinsブランドマーケティング担当副社長、ジャイルズ・ポーコック

機能とバッテリー

- Bowers & Wilkinsのすべての現行ヘッドフォンおよびイヤフォンと同様に、Px8 S2 McLaren Editionも、Bowers & Wilkins Musicアプリでの設定・操作が可能です。ノイズ・キャンセリングのレベル設定やバッテリー残量の確認、装着センサーの感度の選択、「クイックアクション」ボタンへの割り当てなどが行えます。アプリの最新のアップデートで、5バンドEQ機能が加わり、リスナーによるカスタム音響設定の微調整や保存が可能になりました。- Px8 S2 McLaren Editionは、1回の充電で最長30時間の使用ができるため1日中楽しむことができ、15分の急速充電によって7時間の再生が可能です。

テクノロジー

- Px8 S2 McLaren Editionは、QualcommのワイヤレステクノロジーであるaptX(TM) Adaptive（24bit/96kHz）とaptX Losslessに対応し、Bowers & Wilkinsが開発したデジタル・シグナル・プロセッサーを搭載するため、主要ストリーミングサービスで配信される24bit/96kHzの高解像度サウンドを楽しめます。

名声とパフォーマンスで結びついた長期パートナーシップ

- 2015年以来、Bowers & Wilkinsとマクラーレンは、マクラーレンのスーパーカーおよびアルティメットシリーズに搭載する高性能オーディオ・システムを協力して開発してきました。この関係は、最高レベルのパフォーマンスを提供するという両ブランド共通の価値観に根ざし、確固たる技術的基盤の上に築かれています。最近、複数年にわたる戦略的長期パートナーシップが拡大され、Bowers & Wilkinsはマクラーレン・オートモーティブとマクラーレンFormula 1チームを含むマクラーレンの公式オーディオ・パートナーとなりました。- Bowers & Wilkinsが創業者ジョン・バウワースから受け継いだ完璧さを追い求める姿勢は、Formula 1レースで求められる揺るぎない正確性とパフォーマンスに通じます。Bowers & Wilkinsのエンジニアリング・チームは、マクラーレン・オートモーティブのエンジニアリング・チームと10年以上にわたって密接に連携し、2015年のMcLaren 540Cから、最新のハイパフォーマンス・スーパーカーであるMcLaren W1に至るまで、最適なオーディオ・システムを作り上げてきました。- W1のオーディオ・システムには、サウスウォーターにあるBowers & Wilkinsの研究開発センターで開発された最新の先進的スピーカー技術が採用されています。そのひとつであるContinuumコーンは、同ブランドのフラッグシップ・スピーカーである800 Series Diamondでも使われています。このように、表面的関係にとどまらず、両ブランドの歴史に根ざしたパートナーシップが築かれています。

マクラーレン・オートモーティブについて

マクラーレン・オートモーティブは、究極の軽量ハイパフォーマンス・スーパーカーを開発している企業です。2010年に設立され、マクラーレン・グループ・ホールディングスの一角を成しています。

マクラーレン・オートモーティブでは、イギリスのサリー州ウォーキングにあるマクラーレン・テクノロジー・センター（MTC）を本拠地に、世界で最も刺激的で魅力にあふれたベンチマークを作り出すという目標に果敢に挑んでいます。60年以上にわたってレースで本物のパフォーマンスを追求してきた歴史を糧に、史上屈指の驚くべきスーパーカーの数々を世に送り出してきました。

GTS、スーパーカー、モータースポーツ、アルティメットモデルからなるポートフォリオは、世界40の市場で販売されています。マクラーレン・レーシングの拠点でもあるMTCの敷地内にあるマクラーレン・プロダクション・センター（MPC）において、車両はすべて手作業で組み立てられています。

マクラーレン・グループ・ホールディングスについて

2025年4月に設立されたマクラーレン・グループ・ホールディングス・リミテッドは、CYVNのイギリスにおけるポートフォリオと投資を包括的に統括し、株主のビジョンを導く役割を果たしています。CYVN Holdings(https://www.cyvnholdings.com)は、アブダビを拠点とする先進的モビリティ推進・投資企業です。

マクラーレン・グループ・ホールディングスは、マクラーレン・オートモーティブのほか、最近統合された、CYVNのイギリスでのアンカー投資先であるForsevenも監督しています。また、新グループには、CYVNによるマクラーレン・レーシングの株式保有と、新たに設立されたマクラーレン・ライセンシングの事業も含まれます。

革新と卓越した技術で高い評価を得るマクラーレンは、イギリスで最大規模の独立企業のひとつです。

