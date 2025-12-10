ミシュワンの「国内製造シリーズ ミシュワンドッグフード」が「おもてなしセレクション2025」金賞を受賞

株式会社ミシュワン

株式会社ミシュワン（所在地：東京都渋谷区、以下「ミシュワン」）が展開する「国内製造シリーズ ミシュワンドッグフード」が、日本の優れた商品・サービスを国内外へ発信するプログラム「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）2025」において【金賞】を受賞いたしました。

■国内製造シリーズ ミシュワンドッグフードとは

「国内製造シリーズ ミシュワンドッグフード」は、「ずっと寄り添うフードで“20歳を目指す”」というブランド理念のもと、日本国内の専門工場で人間の食品と同レベルで製造された高品質なドッグフードです。主原料には国産の鶏肉や馬肉、さらにはマグロやタラといった豊富な魚を使用し、保存料や着色料、香料といった余計な添加物を加えず、素材が持つ自然のおいしさをそのまま活かしています。

■選定員による評価ポイント

・「国内製造シリーズ ミシュワンドッグフード」は、高品質で“人も食べられるレベル”の原材料を使用したドッグフードという優れたコンセプトの商品です。愛犬の体質やライフスタイルに合わせた多様なバリエーションも魅力的です。小粒サイズで与えやすく、健康的なトレーニング用おやつとしても使える点は大きな強みです。厳選された素材と長期的な健康を見据えた設計により、飼い主が安心して日常的に与えられる信頼性の高い商品だと感じます。

・近年はペットフード品質を重視する飼い主が増えているため、このようなプレミアムブランド需要が高いと思います。原材料の選択肢も興味深く、こだわりを感じます。

・落ち着いた色使いと分かりやすい構成で、飼い主が内容を理解しやすい点が好印象です。犬の種類やニーズに応じた豊富なフレーバー展開も工夫が感じられます。

■OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）とは

おもてなしセレクションは、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に

広めることを目的に、2015 年に創設されたアワードです。有識者による現物審査を実施し、「世界に

発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞

商品・サービスとして認定しています。

公式サイト：https://omotenashinippon.jp/selection/

■ミシュワンが大切にしていること

ミシュワンが開発するプレミアムペットフードは、わんちゃん・ねこちゃんの健康を維持するために、体の負担になる可能性のある添加物は一切使用しておりません。

ミシュワンは、愛犬の健康を支えるだけでなく、飼い主様自身も心身ともに健やかでいられることを大切にしています。

そして、人生の後半をペットと共に前向きに楽しむ「セカンド“ワン”ライフ」という新しいライフスタイルを提案し、 愛犬と飼い主がより長く幸せな時間を共に過ごせる社会を目指しています。

皆様と、その大切な家族であるわんちゃん・ねこちゃんが、ミシュワンフードを通して幸せな時間を永く過ごしていただけるよう、今後も全力でサポートいたします。

https://mishone.co.jp/special/

株式会社ミシュワン社員。ミシュワン社員は皆ペットオーナーです。

【会社概要】

会社名：株式会社ミシュワン

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー37階

取締役 兼 創業者：岩井 直樹

設立 ：2019年12月26日

URL ：https://mishone.co.jp/

事業内容：ペット食品の製造・販売及び輸出入

ペット食品・用品のEコマースサイト

代表・岩井直樹と愛犬のモコ

【お客様からのお問い合わせ先】

《問い合わせ先》 TEL：0120-311-210（土・日・祝祭日・年末年始を除く平日10：00～17：00）

e-mail：support@mishone.jp

問い合わせフォーム：https://mishone.co.jp/contact/