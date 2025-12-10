地元に愛されるホテルを、地域とともに育んでいくために。─北杜市合同企業説明会に参加

株式会社BLANC

自然共生型ホテルを運営する株式会社BLANC（本社：東京都港区、代表取締役：山中 拓也、以下「当社」）は、2025年11月16日（日）、山梨県北杜市・須玉ふれあい館にて開催された「北杜市合同企業説明会」に参加いたしました。

本説明会は、北杜市とハローワーク韮崎が主催する就職支援イベントで、昨年度からスタートした取り組みです。少子高齢化や労働力人口の減少といった地域課題に対し、「地元で働く」という選択肢を広げることを目的に開催されており、今年は約20社の地元企業が出展しました。

イベント詳細は北杜市公式サイトをご参照ください。

当社も「自然と共生する働き方の魅力」について、来場者の皆さまへ直接お伝えする機会となりました。

【イベントの背景と意義】

北杜市合同企業説明会は、北杜市とハローワーク韮崎が主催する、市内企業と求職者との交流の機会として毎年開催されているイベントです。少子高齢化の進行や労働力人口の減少といった社会課題を背景に、「地元で働く」という選択肢を広げ、地元企業の人材確保を支援することを目的としています。新卒予定者や一般求職者、U・Iターン希望者など、多様な世代に向けて企業の魅力を直接発信する場となっています。

当社は、自然共生型ホテルの運営を通じて、地域の人や文化と触れ合い、自然に抱かれる“余白”の時間を提供しています。宿泊にとどまらず、土地の恵みや人との関わりを通して「特別な時間を過ごす場所」をつくることを大切にしています。

2026年4月には、北杜市に新拠点「BLANC YATSUGATAKE」の開業を予定しており、その開業に先立ち、北杜市のご支援のもと本説明会へ初出展いたしました。

■主催者コメント

本市は風光明媚な土地柄、観光地としてのイメージが強い場所ですが、地域に根差した企業や世界に羽ばたく企業など数多くの企業様が立地している「商工業の地」でもあります。

一人でも多くの方に本市の魅力あふれる企業様を知っていただき、「遊ぶのも、暮らすのも、働くのも北杜にしよう！」と思っていただけるような取り組みを推進してまいります。

―― 北杜市 担当者

■当社採用担当コメント

「BLANC YATSUGATAKE」では、地元食材を活かしたフルコースの提供や、酒蔵「七賢」の日本酒を楽しめるレストランなど、地域資源との連携を軸にしたホテルづくりを進めています。こうした構想のなかで、地域をよく知る“地元出身のスタッフ”の存在は、ホテルの価値そのものを高める重要な要素です。

私たちは、ホテルを単なる宿泊施設としてではなく「地域を知り、味わい、感じるための拠点」として位置づけています。来場された方々と対話を重ねるなかで、“自分らしく地域と関わりながら働く”という姿勢に共感いただけたことは、採用の手応えとしても大きなものでした。

今後も北杜市の皆さまと連携し、地域に根ざしたホテル運営と、そこで働く人の多様な可能性をひらく採用を進めてまいります。

―― 株式会社BLANC 採用担当 大胡

【当日の様子】

当日は朝から快晴に恵まれ、須玉ふれあい館の2階フロアには、地元企業21社がブースを出展。 さまざまな背景を持つ方々が来場し、フリーガイダンス形式で自由に企業ブースを訪問。

当社BLANCのブースでは、「YATSUGATAKE」の写真や紹介パネルを展示しながら、 「自然と共にある暮らしと働き方」や「地域で育むキャリアのかたち」について対話形式でご説明をしました。 自然の中での仕事やライフスタイルへの関心の高さを感じる機会となりました。

＜開催概要＞

■ 名称

■ 開催日時

2025年11月16日（日）10:00～13:00（企業受付：8:30～）

■ 開催場所

須玉ふれあい館 2階（山梨県北杜市須玉町若神子521-17）

TEL：0551-42-1434

■ 参加企業

21社（詳細は北杜市公式サイトをご参照ください）

https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/recruit/articles/21834.html

■ 主催

北杜市

■ 共催

ハローワーク韮崎

■ 事務局

北杜市 商工・食農課 商工担当

【今後に向けて】

当社は、「場を通して、共創／循環／思考の余白を提供する」というビジョンのもと、自然共生型ホテル「BLANC HOTEL」の運営を通じて、地域社会とともに新しい価値を育んでまいります。

今後も、地域とのつながりや雇用の創出を通じた

《Collaboration／共創の余白》

自然と共にある循環的な宿泊体験による

《Circulation／循環の余白》

そして、訪れる人が思考や感性を深められるような場づくり

《Contemplation／思考の余白》

を追求し、宿泊施設の枠を超えた価値提供を続けてまいります。

【採用について】

BLANC YATSUGATAKEをはじめ、当社が運営する各拠点では、現地スタッフや運営メンバーの採用を行っています。自然共生型ホテルというフィールドで、新しいライフスタイルや働き方にチャレンジしたい方は、ぜひ採用情報をご覧ください。

▶ 採用情報はこちら：

https://en-gage.net/blan-c_career(https://en-gage.net/blan-c_career)

【主催・共催について】

■ 北杜市（主催）

北杜市は、山梨県北西部に位置し、豊かな自然と歴史文化に恵まれたまちです。 「人と自然と文化が躍動する環境創造都市」の実現を掲げ、就職支援や移住・定住促進にも力を入れています。

https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/

■ ハローワーク韮崎（共催）

ハローワーク韮崎は、山梨県内の求職者と企業を結ぶ公共職業安定所です。 UIJターンや地域就職支援にも積極的に取り組み、地元雇用の安定と活性化を支援しています。

https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/hw/2-3-10.html

BLANC HOTEL

