フォーティエンスコンサルティング、「AIエージェントによる新規事業企画評価サービス」の提供を開始

フォーティエンスコンサルティング株式会社（旧社名：株式会社クニエ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹、以下、フォーティエンス）は、AIと専門コンサルタントの知見を融合し、新規事業企画の「客観的評価」と「企画改善」を支援する新サービス「AIエージェントによる新規事業企画評価サービス」を2025年12月10日より提供開始します。本サービスは、属人性を排した評価と納得感のあるフィードバックを提供し、企業の新規事業企画推進を支援します。フォーティエンスは、本サービスの提供をはじめ、新規事業の構想策定からグロースまでを一貫して支援し、企業における新規事業成功の蓋然性を高めます。

■背景

新規事業開発において、アイデア創出と同様に難しいのが、「企画内容の評価」です。従来の評価プロセスでは、属人性や主観的な判断が残りやすく、また評価体制の制約から企画背景などの十分な情報を踏まえた評価が難しいケースも多くあります。その結果、評価の妥当性に評価者が迷い、企画者も十分に納得できるフィードバックを得られないことが課題となっています。フォーティエンスは、こうした課題を解決するため、新規事業専門チームによる独自の評価ロジックに基づき、AIによる複数視点の客観的評価と、専門コンサルタントによるレビューと補強を組み合わせた新サービスを開発しました。

■概要

本サービスは、新規事業専門コンサルタントの知見と方法論を体系化した評価ロジックに基づき、AIが新規事業の企画内容を網羅的かつ論理的に評価します。加えて、そのAI評価を専門コンサルタントがレビュー・最終化することで、客観性と妥当性を担保します。また、評価にとどまらず、企画の具体的な改善策も提示します。さらに、AIがターゲット顧客の仮想ペルソナを生成し、そのペルソナによる企画評価や受容性コメントを提示することが可能です。これにより、企画者は新たな示唆や充実したフィードバックを得られ、企画を効果的にブラッシュアップできるようになります。

■特長

本サービスは、以下の4つの特長を通じて、評価者向けに「評価の客観性確保・妥当性向上」を、企画者向けに「評価の納得性向上とブラッシュアップ機会の提供」を実現します。

1. 属人性を排した客観的評価

新規事業専門コンサルタントの知見と方法論を体系化した評価ロジックを用い、生成AIが同一基準で企画を網羅的かつ論理的に評価します。これにより、評価プロセスにおける属人性を大幅に排除します。AIによる評価結果は、専門コンサルタント（人間）が最終確認を行います。AIが見落としがちな独創性や、企画の意図・ニュアンスの誤解などをチェックし、補足・修正します。

2. 企画の裏付け情報の網羅

企画書や補足資料から、企画の妥当性や蓋然性を示す情報をAIが読み取り、評価に反映します。評価結果に理由として明示することで、評価の論理的な納得性を高めます。

3. 評価の偏りや漏れを防ぐ複数評価者による多角的視点

AIに評価者として複数の立場（例：経営者、新規事業の専門家など）を設定し多角的な視点から評価を行うことで、評価の偏りや漏れを極力排除します。これにより、評価の妥当性と納得性を高めます。

4. 評価で終わらない具体的改善アドバイス

単なる良し悪しの評価にとどまらず、複数立場の評価者による評価結果に基づき、具体的かつ実践的な改善策を提案します。これにより、企画者への適切なフィードバックと成長機会を提供します。また、ターゲット顧客の仮想ペルソナをAIで生成し、そのペルソナが企画に対して魅力に感じたことや課題・懸念を、臨場感高く回答します。そして、それらを踏まえた改善提案が示されることで、企画の更なるブラッシュアップに繋げることができます。

■費用

企画案1件につき、50万円（税別） ※2件目からは1件当たり30万円（税別）

■今後について

フォーティエンスは、本サービスを通じて、企業の新規事業開発における意思決定の質向上、そして企画内容のブラッシュアップに貢献します。また今後は、評価ロジックのカスタマイズ対応など、お客様の事業特性・ご要望に応じた柔軟なサービス展開も検討していきます。

■サービスページ

AIエージェントによる新規事業企画評価サービス

https://www.fortience.com/solutions/new-business-development/ai-agent-business-evaluation

■フォーティエンスコンサルティングの新規事業開発領域における支援について

市場環境の急激な変化や技術革新を背景に、既存事業の延長線上にない「新たな収益の柱」の構築が急務となっています。しかし、不確実性の高い新規事業への挑戦は、従来の検討プロセスや組織構造の延長では、成功への道筋を描くことは容易ではありません。フォーティエンスコンサルティングの新規事業戦略担当は、市場機会の探索やアイデア創出から、ビジネスモデルの具体化、PoC（概念実証）、事業立ち上げ後の成長支援までを一気通貫でリードします。戦略と実行の双方に精通した専門チームが、テクノロジー活用やアライアンス戦略も視野に入れた伴走型支援を行い、お客様のイノベーション実現と企業のさらなる飛躍に貢献します。

https://www.fortience.com/solutions/new-business-development/

■フォーティエンスコンサルティング株式会社について

フォーティエンスコンサルティング株式会社は、NTTデータグループのビジネスコンサルティングファームです。グローバルに事業を展開する製造業、流通業をはじめ、金融、公益サービス、政府・自治体まで幅広い業界のお客様にコンサルティングサービスを提供しています。高い専門性と深い業務理解をもつプロフェッショナルが、未来のあるべき姿を起点に戦略を描き、お客様と一体となって成果創出を実現します。

同社に関する詳しい情報は、< https://www.fortience.com >をご覧ください。

■社名変更について

株式会社クニエからフォーティエンスコンサルティング株式会社への社名変更に関しては、以下のニュースリリースをご参照ください。

https://www.fortience.com/company/newsroom/20251001/

＊本文中の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。