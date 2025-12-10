TIAD, AUTOGRAPH COLLECTION　創作日本料理「SHUHARI」おせち朝食御前を2026年1月1日～4日 午前9時 限定で提供

「TIAD, オートグラフ コレクション」（所在地：名古屋市中区栄5-15-19、総支配人：中田匡彦、以下 TIAD）は、2026年１月１日～４日限定で、創作日本料理「SHUHARI」にて、おせち朝食御前を提供いたします。




邪気を払い、一年の無病息災を願うお屠蘇から始まり、先付け、お重、焼き魚に甘味まで、料理長堀場雄仁が心を込めて仕上げたお正月料理をご提供いたします。


SHUHARIのお正月朝食は、ご宿泊のお客様以外もお召し上がりいただけます。


晴れやかな一年の始まりをTIADでお迎えください。



【SHUHARI おせち朝食御前】（各日とも９席限定）


2026年1月1日～４日 午前９時限定


8,500円（消費税・サービス料込み）




～お品書き～


-上段-


【一ノ枡】


雑魚卸し


野菜お浸し


松前漬け




【二ノ枡】


海老芋　冬茹　梅人参


菊菜　柚子　銀餡


紅白膾　麩田楽　菜の花


鰻浦焼き　百合根蜜煮


黒豆松葉　伊達巻


紅白浦鉾　田作り


数の子　海老酒塩




【三ノ枡】


名古屋コーチン玉子締め


玉葱　葱　三つ葉


もみ海苔




【四の枡】


明太子　牛時雨煮　京揚げ




-下段-


【焼き魚】


鰆幽庵焼き


蓮根檸檬煮


茗荷酢漬け


南天




-食事-


釜飯


赤出汁


香の物




-水物-


ヨーグルト　果物


蜂蜜


フレッシュジュース



※メニューは仕入状況等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。


※1月1日から1月4日までの特別メニューのため、お席に限りがございます。お早めにご予約ください。




SHUHARIのご予約・お問い合わせ


TEL: 052-212-5888（レストラン予約）


Email： restaurant-rsv@hotel-tiad.com


公式サイト： https://hotel-tiad.com/




TIAD, AUTOGRAPH COLLECTIONについて


名古屋初のラグジュアリーホテルとして街の価値を高めることに貢献すべく誕生した「TIAD, オートグラフ コレクション」は、世界の賓客をお迎えするにふさわしい美しさとライフスタイルホテルの軽やかさを併せ持つ新しい時代のホテルです。


開業から1年を迎えた2024年7月にはミシュランガイドのホテルセレクション「1ミシュランキー」を獲得、同年8月にはSDGsを実践する国内宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice」において『4御衣黄（ぎょいこう）ザクラ』を取得しております。また、名古屋市の中心栄の矢場町駅から徒歩1分という好立地に位置し、目の前には久屋大通公園の豊かな自然が広がり、その緑や光や風と共生するようデザインされた空間が評価され、「2024グッドデザイン賞」を受賞いたしました。


2024年度マリオット顧客満足度調査においても、日本国内のマリオット・プレミアムカテゴリーホテルで第3位に選ばれております。


TIADは、訪れたゲストに至上の寛ぎをお約束いたします。


【HOTEL WEBサイト】　https://hotel-tiad.com/


【HOTEL Instagram】　https://www.instagram.com/hotel_tiad/




オートグラフ コレクションについて


上質さとユニークさを特徴とする「オートグラフ コレクション」は、マリオット・ブランドの中でもプレミアム・カテゴリーの最上位に位置づけられ、ディスティンクティブプレミアムホテルとして50以上の国と地域で展開されています。TIADは世界で３０７番目（国内４番目、東海地区初）のオートグラフ コレクションです。画一的なサービスではなく滞在そのものをユニークな体験と捉えるニーズの拡大に伴い、同ブランドへの注目は急速に高まっています。