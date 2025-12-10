Nint ECommerce、生成AIでECデータ分析が誰でもできる「AI用PDF生成機能」を提供開始

株式会社Nint

国内3大ECモール（楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング）の公開データを収集・分析するクラウドサービス「Nint ECommerce」を提供している株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子、以下「Nint」）は、生成AIでのデータ分析を誰でも簡単に行える新機能「AI用PDF生成機能」を、Nint ECommerceに新たに搭載したことをお知らせします。

本機能により、Nint ECommerceの画面データを、生成AIが読み取りやすい構造で整理した「AI用PDF」としてワンクリックで出力可能になります。画面のスクリーンショットに加え、表示元データ（CSV形式）やページ構造情報（JSON形式）を同一PDF内に自動収録することで、これまで手間のかかっていた“データ抽出・加工・整理”の前処理を大幅に削減。追加料金なしでご利用いただけ、すぐにAI分析を開始できます。

生成AIで、データ分析をもっと身近に

企業における生成AI活用は不可欠となりつつありますが、従来のデータ分析では、AIに渡すためのデータ加工や形式調整が必要となり、現場での活用が進みにくい状況がありました。

また、生成AIへの指示（プロンプト）の難しさやスキル差により、分析結果の品質・再現性がぶれやすいという課題も存在します。

Nint ECommerceは、こうした“AI分析の準備負荷”と“成果の再現性”という二つの課題に対し、Nint ECommerceの分析画面をそのままAI分析に橋渡しする「AI用PDF生成機能」を提供し、EC事業者のデータドリブンな運用をより迅速に推進します。

新機能：AI用PDF生成機能について

AI用PDF生成機能は、Nint ECommerceの分析画面を、生成AIでそのまま分析できる形式で一括出力する機能です。AIが誤読しやすいデータ構造を補助情報とともに整理して渡すことで、AIの読み取り精度向上と分析準備の効率化を実現します。

※生成AIの回答品質は各AIサービスに依存します。

期待できる効果

AI用PDF生成の主な特長- 見たまま＋裏側データもPDF化（スクショ＋CSV＋JSON）画面のスクリーンショット（1ページ目）に加え、その画面に表示されている元データ（CSV形式）やページ構造情報（JSON形式）を、AIが読みやすいテキスト形式で2ページ目以降に自動で収録します。- AIが読み取りやすい形式でのデータ出力を標準化スクリーン表示だけでは捉えきれないデータの背景・構造を補足情報として整理して渡せるため、AIが内容を正確に理解しやすくなります。- 用途別の分析の進め方／プロンプト例も用意（必要に応じて参照可能）目的に応じた分析の進め方やプロンプト例も別途用意しており、生成AIとの対話をよりスムーズに開始できます。（※詳細はヘルプセンター/ガイドにてご確認いただけます）

本機能の提供により、EC事業者の分析業務において以下の効果が期待できます。

活用シーン例

- 分析準備の大幅削減画面データの抽出・加工・整理をAI用PDFが代替し、“AIに渡す前処理”の負担を軽減します。- AI分析品質の向上PDF内にCSVとJSONが収録されることで、AIが誤解しやすい構造情報を補い、読み取り精度の底上げが可能です。- 再現性向上／属人化の抑制同じデータ形式・同じ進め方でAI分析を行えるため、担当者のスキル差を吸収し、チーム内での分析品質の平準化につながります。- セール後の売上変動要因の特定と報告レポート作成- 競合・カテゴリの伸長要因から次回の注力商品を抽出- 価格改定の影響を予測し、具体的な対策案を立案

AI用PDFを生成AIに取り込むことで、日々の分析から“次の打ち手の仮説検討”までのスピードを高めます。

ご利用方法

本機能は、Nint ECommerceをご契約中のお客様であれば追加料金なく、すぐにご利用いただけます。

今後の展望

- Nint ECommerceにログインする- 分析画面右上の紫色のPDFアイコンを選択- AI用PDFをダウンロード- 生成AIにPDFを読み込ませ、必要に応じてガイドを参照しながら分析を開始

Nintは今後も、EC市場の変化を「素早く・深く・わかりやすく」捉えられる機能開発を通じて、企業の意思決定と事業成長をサポートしてまいります。生成AIとECデータの連携をさらに強化し、データドリブンな運用の進化に貢献します。

Nint ECommerceについて

Nint ECommerceは、AIやクローリングなどの技術により日本国内の3大ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング）で販売される商品の売上金額・販売数量を高精度に推計したデータに、ECモール内でのプロモーションデータ等も加えた総合的なECデータ分析ツールです。

無料トライアルもご案内しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

Nint ECommerce の詳細へ :https://www.nint.jp/ec?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pdf-generation

株式会社Nint 会社概要

代表者： 吉野順子

所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー37F

URL：https://nint.jp/corp

設立：2019年2月

事業内容：ECデータ分析サービスの提供

Nintグループは「データで世界を自由にする」というミッションのもと、急拡大するEC市場において、誰もが最適なマーケティング施策を可能とするECデータ分析プラットフォームを実現します。

中国・日本のEC市場で10年以上にわたり、EC市場動向に関する推計データを独自に蓄積・提供し、日本で約2,100社のサービス導入実績があります。

- Nintコーポレートサイト(https://www.nint.jp/corp/)- Nint ECommerceサービスサイト(https://www.nint.jp/ec/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pdf-generation)- Nint China データソリューションサービスサイト(https://www.nint.jp/china/)- Nint 東南アジアECデータソリューションサービスサイト(https://www.nint.jp/sea/report/)